Majorarea de capital derulată de operatorul portuar Comvex Constanța (CMVX), la finalul anului 2016, a iscat un scandal care se va tranșa, în final, în instanță (vezi, în insert derularea evenimentelor).

Mai precis, Raymond De Rubeis, un om de afaceri australian, își acuză partenerii de la Comvex Constanța (CMVX) - Dan Drăgoi și Viorel Panait - că i-au diluat deținerea prin majorarea de capital, în acționariat intrând, în schimb soțiile celor doi, și, apoi, l-au exclus din conducerea companiei, după o modificare a actului constitutiv, prin care și-au asigurat controlul în Adunarea Generală a Acționarilor.

În schimb, Viorel Panait, directorul general al Comvex, spune că majorarea de capital face parte din planul amplu de finanțare a terminalului de cereale, cuprins în Masterplanul Portului Constanța, și că aceste discuții au avut loc pe parcursul unei perioade lungi de timp, astfel că Raymond De Rubeis, care era în Consiliul de Administrație al Comvex, nu are cum să pretindă că nu le cunoștea. Mai mult, Viorel Panait spune că Raymond De Rubeis nu și-a exprimat interesul să participe, direct sau indirect, la majorarea capitalului Comvex, deși a fost prezent la prima convocare a Adunării Generale privind majorarea de capital.

Raymond De Rubeis a contestat în instanță și majorarea de capital respectivă, și modificarea actului constitutiv, dar Tribunalul Constanța i-a respins cererile, omul de afaceri anunțând că va face apel.

Toate informațiile despre etapele majorării de capital au fost publicate la Bursa de Valori București, însă Raymond De Rubeis spune că nu le-a urmărit, deoarece mereu era informat privind evenimentele societății de către partenerii săi, care îi erau prieteni de ani de zile. Acesta spune că a fost păcălit că AGA privind majorarea de capital care a fost anulată și, de aceea, nu a participat la ședință.

În replică, Viorel Panait consideră că este de neimaginat că un avocat, deținând de mai mult de 13 ani calitatea de membru în consiliul de adminis­trație al unei societăți listate, poate pretinde că nu a participat la o adunare generală a acționarilor pentru că un terț îl "informează" că această adunare ar fi fost anulată.

La rândul său, De Rubeis spune că se va adresa instanțelor elvețiene, pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,9 milioane de franci elvețieni (CHF), produs companiei Davira AG, pe care o deține, în cote egale împreună cu Dan Drăgoi și Viorel Panait, și care avea o participație din Solidmet, acționarul direct în Comvex. Anterior majorării de capital, Comvex era deținută, în proporție de 63%, de Solidmet (controlată majoritar de omul de afaceri constănțean Corneliu Idu, ceilalți acționari, cu cote indirecte fiind Raymod De Rubeis, Dan Drăgoi, fost general și reprezentant al Grupului Internațional Bali, și Viorel Panait, directorul general al Comvex - vezi schema deținerilor de la Solidmet), și în proporție de 28% de Expert Placement, subsidiară a grupului Arcelor Mittal.

După majorarea, la 27 ianuarie 2017 - structura acționariatului Comvex era următoarea: Solidmet (30,68%), Expert Placement Services Limited (28,11%), Nicola Ruxandra Ioana (17,58%), Drăgoi Anca Mihaela (17,58%).

Compania Comvex deține în Portul Constanța cel mai mare terminal pentru manipularea mărfurilor solide în vrac din bazinul Mării Negre.

Raymond De Rubeis, care deține în mod direct 0,019% din Comvex și o deținere la Solidmet (vezi schema), consideră inexplicabil faptul că "Solidmet" nu a participat la majorarea de capital derulată de companie, în decembrie 2016, scăzându-i deținerea de la 63%, la 30,68%.

Acționarii Comvex au decis, în septembrie 2016, aprobarea majorării capitalului social cu maxim 15 milioane de lei (6 milioane de acțiuni), până la 29,13 milioane de lei, la prețul de 2,5 lei/unitate (egal cu valoarea nominală), în două etape (vezi în insert succesiunea evenimentelor corporative de la Comvex, raportate Bursei de Valori București).

Raymond De Rubeis ne-a relatat: "În cadrul primei etape, dedicată acționarilor, pentru subscrieri pro-rata, numai Expert Placement a subscris ca să își mențină participația, iar, în mod inexplicabil, Solidmet, care era majoritar, nu a subscris. Ulterior, am aflat că, în etapa a doua, dedicată acționarilor, dar după principiul «primul venit, primul servit», au participat la majorare soțiile domnilor Dan Drăgoi și Viorel Panait, respectiv Anca Drăgoi și Ruxandra Nicola, care au intrat în acționariat cu câte 17,58%".

Raymond De Rubeis susține că, deși făcea parte din Consiliul de Administrație (CA), nu a fost convocat la ședința care a decis convocarea AGA pentru majorarea de capital. Domnia sa ne-a spus: "În perioada când s-a ținut ședința de CA pentru convocarea AGA în vederea majorării de capital, nu mă aflam în țară. Oricum, nu am fost anunțat de această ședință. Ulterior, am aflat de AGA și am încercat să mă informez despre asta, dar Viorel Panait mi-a comunicat că Adunarea s-a anulat, astfel că nu am mers la ședința de la Constanța. De atunci, nu am avut nicio ședință oficială de CA. Relația mea cu Dan Drăgoi și Viorel Panait era una de prietenie foarte puternică, mergeam la botezuri și evenimente de familie împreună. Dan Drăgoi este nașul celor patru copii ai mei. De-a lungul timpului, mereu m-am informat de la ei cu privire la companie și nu am avut motive să mă îndoiesc de informațiile primite de la ei. De aceea, nu urmăream comunicatele de la Bursa de Valori București. De altfel, niciodată nu am avut o ședință formală de CA la Comvex, ei luau deciziile și îmi aduceau documentele să le semnez, întotdeauna în grabă. Niciodată nu a fost vreo problemă.

Am început să am dubii, în decembrie 2016, când am văzut că Solidmet, unde dețin indirect o cotă, nu a participat la majorare și, în schimb, au intrat în acționariat Anca Drăgoi și Ruxandra Nicola. Atunci, Cornel Idu m-a sunat să mă întrebe dacă știu ceva despre această majorare, iar când am încercat să aflu detalii de la Viorel Panait și alți directori din Comvex, nu mi s-a răspuns la telefon. Se pare că nici Cornel Idu nu știa nimic. Pe 22 decembrie 2016, eu, Dan Drăgoi, Viorel Panait și Cornel Idu am avut o întâlnire și am discutat despre faptul că Solidmet a fost diluat, de la 63%, la 30% din Comvex. Drăgoi și Panait au spus că nu se așteptau ca Expert Placement, care era un acționar inactiv, să subscrie și că de aici a apărut problema. Am discutat să rezolvăm situația și să readucem acționariatul la forma inițială. Am vorbit să îi dau 500.000 de euro lui Dan Drăgoi, pentru redistribuirea acțiunilor, dar ulterior nu s-a mai întâmplat nimic. Am mai discutat și, de fiecare dată, acesta mi-a spus că situația se va rezolva".

De Rubeis spune că nu a mai crezut în rezolvare, în aprilie 2017, când acționarii Comvex au schimbat actul constitutiv, astfel încât cvorumul de prezență necesar pentru Adunările Generale Extraordinare, la a doua convocare, să fie redus la 35% - procentul deținut cumulat de doamnele Drăgoi și Nicola -, de la 45% anterior. De asemenea, omul de afaceri spune că acesta este un pachet de control în AGA, având în vedere că, de obicei, Expert Placement lipsește, iar Solidmet are numai 30%.

Domnul De Rubeis mai adaugă: "Mi-am dat seama că a fost un plan bine gândit, ca Viorel Panait și Dan Drăgoi să ne dilueze pe mine și Cornel Idu. Demersurile mele în instanță de până acum au fost respinse de Tribunalul Constanța. La proces, nu am fost lăsat să spun niciun cuvânt, instanța a considerat că trebuia să formulez acțiunile la 15 zile după AGA de majorare și, deci, s-ar fi prescris. Juridic, Tribunalul a judecat cauza pe motive de nulitate relativă, dar eu am depus o cerere de nulitate absolută, care este imprescriptibilă, așa că voi face apel. Da, este adevărat că eu nu m-am informat de la BVB, dar pot să vă spun că acționarii nu au fost informați corect privind aceste convocări - informațiile nu au fost postate pe site-ul Comvex. De altfel, acest site are deseori probleme tehnice. Se pare că nici presa din Constanța nu a considerat important subiectul, pentru că am făcut o conferință de presă, cu camere de luat vederi, și nu a apărut nici o știre".

Raymond De Rubeis susține că se va îndrepta împotriva Solidmet, în instanțele elvețiene, pentru un prejudiciu de 1,9 milioane de CHF, din diluarea participației sale la Comvex, având în vedere că una dintre societățile de pe lanțul de dețineri este înregistrat în Elveția - Davira AG.

Domnia sa ne-a relatat: "Eu, împreună cu Dan Drăgoi și Viorel Panait suntem acționari indirecți ai Comvex, prin compania elvețiană Davira AG, iar situația de la Comvex a creat un prejudiciu la această companie de 5,8 milioane de CHF.

Pe 28 noiembrie 2017, directorii Davira mi-au scris că au observat diluarea participației la Comvex, din cauza faptului că Solidmet nu a participat la majorarea de capital și nici nu și-a vândut drepturile de preferință. Potrivit calculelor acestora, pierderea este de 5,8 milioane de CHF. Directorii Davira mi-au semnalat că Autoritatea fiscală din Elveția va trata acest aspect drept o distribuție ascunsă de profit, adică suma de 5,8 milioane de CHF va fi percepută drept dividend, supusă unei taxe de 35%, Davira urmând să plătească, conform metodei de taxare, 3,15 milioane de CHF. Directorii m-au anunțat că societatea nu are fonduri suficiente pentru această plată și mi-au cerut să asigur lichiditatea. Apoi, pe 6 decembrie 2017, directorii m-au informat că va trebui să își considere pozițiile în firmă, din cauza acestei situații.

Pe 14 decembrie 2017, avocații mei l-au informat pe Dan Drăgoi, care este administrator unic al Solidmet, că am fost prejudiciat cu 1,95 milioane de CHF (o treime din pierderea calculată de directorii Davira) și că urmează să depună o plângere împotriva sa, în instanța elvețiană, cerându-i să facă o sugestie de remediere a situației.

Pe 21 decembrie 2017, Viorel Panait a avut o întânire cu directorii Davira la Zurich, iar în ziua următoare, directorii m-au informat că firma PwC va face o evaluare a diluării participației la Comvex, iar Viorel Panait va asigura lichiditatea companiei. Ambele urmau să se întâmple nu mai târziu de mijlocul acestei luni. Totodată, acționarii Comvex au fost convocați, pe 25 ianuarie, să numească PricewaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar al societății pentru trei ani. Deci firma care va soluționa situația de la Davira va fi angajată auditor la Comvex, pentru trei ani".

Potrivit acționarului Comvex, miza diluării sale din companie este terminalul de cereale pe care compania îl construiește.

Comvex construiește un terminal de cereale de 200.000 de tone cu bani împrumutați de la băncile Raiffeisen și EximBank, pentru care a obținut și garanții de stat. Raiffeisen Bank are calitate de aranjor în cadrul finanțării, iar creditul are o valoare totală de 33,6 milioane euro, fiecare bancă oferind jumătate din sumă, conform News.ro.

Pentru acest credit, EximBank a emis o garanție de 18,2 milioane euro în numele statului român, ceea ce înseamnă că, în caz de neplată, suma ar putea fi rambursată din bani publici.

În prezent, capitalizarea bursieră a Comvex este de aproximativ 110 milioane de lei (24 milioane de euro), însă Raymond De Rubeis estimează că valoarea companiei va crește la 200 de milioane de euro, după ce terminalul va fi operațional.



* Succesiunea evenimentelor corporative de la Comvex, raportate Bursei de Valori București

- Consiliul de Administrație al Comvex a decis, pe 17 august 2016, convocarea Adunării Generale a Acționarilor pe 20 septembrie 2016, pentru aprobarea majorării capitalului social cu maxim 15 milioane de lei, până la 29,13 milioane de lei, la prețul de 2,5 lei/unitate (egal cu valoarea nominală). Acțiunile rămase nesubscrise urmau să fie oferite spre subscriere acționarilor, la 2,51 lei/unitate, prin metoda primul venit-primul servit. Majorarea a fost aprobată de acționari.

- Pe 15 decembrie, Comvex informează că, în prima etapă de subscriere au fost subscrise 1.844.684 acțiuni și au rămas de subscris, pentru a doua etapă, 4.155.316 acțiuni. A doua etapă de subscriere urma să se deruleze în perioada 16-18 decembrie 2016, în baza prospectului aprobat de ASF pe 8 noiembrie 2016.

-Pe 19 decembrie, Raiffeisen publică rezultatele majorării, arătând că, după a doua etapă, au mai fost subscrise 4.155.316 acțiuni, la prețul de 2,51 lei/acțiune. Ca urmare a subscrierii, doi acționari, persoane fizice au dobândit fiecare câte o cotă de 17,59% din capitalul social majorat. Cei doi acționari sunt Ruxandra - Ioana Nicola și Anca Mihaela Drăgoi.

-La 27 ianuarie 2017 - structura acționariatului Comvex era următoarea: Solidmet (30,68%), Expert Placement Services Limited (28,11%), Nicola Ruxandra Ioana (17,58%), Drăgoi Anca Mihaela (17,58%).

-Pe 28 aprilie 2017 are loc o nouă Adunare Generală a Acționarilor, care decide modificarea actului constitutiv, astfel încât cvorumul necesar de prezență pentru ținerea AGA Extraordinară, la a doua convocare este stabilit la 35%.

-Pe 14 iulie 2017, Comvex anunță că Solidmet a cerut completarea convocatorului AGA din 31 iulie, cu un punct privind revocarea lui Raymond De Rubeis din funcția de administrator Comvex. Revocarea este aprobată de AGA.







