Eugen Rădulescu îmi reproșează nis­caiva greșeli și iată ce scrie:

"Închei cu o notă personală: după ce mă acuză pentru o eroare gramaticală imaginară, autorul lungului text care mă înfierează încearcă figuri de stil referitoare la personaje din istorie. Și aici, din păcate, trage pe lângă. Întâi, Carol cel Mare, întemeietorul dinastiei Carolingiene, nu avea cum să fie Merovingian; cât despre capitala imperiului său, preopinentul meu o mută din condei de la Aix-la-Chapelle (astăzi Aachen) la Paris. Ceea ce arată că nu doar economia e complicată, ci și istoria..."

Nu am făcut "figuri de stil referitoare la personaje din istorie", ci am încercat să ajut la constituirea capacității de interpretare a cititorului.

Neînțelegând problematica, Rădulescu o coboară la nivelul de "care știe și care nu știe istorie".

Nu am nici un fel de pretenție că aș cunoaște istorie, ba din contră, am pretenția că nu o cunosc și nu trebuie să vă lăsați înșelați de faptul că, în cele ce urmează, îi corectez lui Eugen Rădules­cu erorile în privința istoriei, căci asta nu este decât rezultatul infatuării și neglijenței sale.

Subiectele ar putea fi interesante, dar îmi pare rău că nu am putut închega un schimb de idei cu directorul din BNR.

* A) Imperiul lui Carol cel Mare nu a avut o capitală.

Nu-i frumos să răstălmăcești și să cauți nod în papură: eu n-am spus că Harun-al-Rasid i-ar fi trimis lui Carol cel Mare elefantul în capitala imperiului, pentru că imperiul lui Carol cel Mare nu avea o capitală, așa cum nici o curte regală a timpului nu obișnuia să-și stabilească o capitală, ci erau itinerante.

Aix-la-Chapelle este doar stațiunea balneară unde Carol cel Mare a preferat să locuiască cel mai mult timp, dar nu capitala imperiului său, așa că, domnule Rădules­cu, din pură întâmplare și din propria răutate, într-un mod hazliu, ai căzut în groapa pe care singur ai săpat-o, deși nu ți-a cerut-o nimeni.

Că elefantul lui Harun-al-Rasid ar fi avut Parisul sau Aix-la-Chapelle ca destinație, nu joacă nici un rol în metafora pe care am folosit-o doar cu scopul să arăt că, uneori, interpretarea poate transforma realitatea.

Încep să mă tem să-i spun lui Rădulescu "Capra cu trei iezi".

Ar putea obiecta că lupul nu poate cânta, oricât și-ar pili limba.

* B) Carol cel Mare nu este întemeietorul dinastiei Carolingiene, ci al Imperiului Carolingian.

Dinastia carolingiană nu își datorea­ză numele lui Carol cel Mare, ci lui Carol Martel (686-741), bunicul lui Carol cel Mare.

Eu, unul, nu am fost de față, dar așa spun cei de la Wikipedia.

* C) Carolingienii nu pot fi merovingieni?

Ba uite că se poate!

Mama lui Carol cel Mare, Bertrada de Laon (soția lui Pepin cel Scurt) îl are ca posibil străbunic pe Theuderic al III-lea, rege merovingian al francilor (679-691), dar, cert, prin mama ei, Gisela de Aquitania, se trage din Childerich al II-lea, rege merovingian al francilor (673-675) și din Sigebert III, rege merovingian (633-656).

După unii, filiația merovingiană a fost, în acele timpuri, condiția pentru recunoașterea autorității regale, astfel că Pepin cel Scund și-a luat de soție, în mod special, o prințesă merovingiană, pentru ca succesorii săi să nu poată fi contestați.

Speculațiile în jurul subiectului sunt enorme și savuroase, unii spun că merovingienii își trag linia de sânge direct din Isus Cristos și că toate familiile regale europene sunt înrudite cu merovingienii, ceea ce ar explica aura divină a regalității.

Într-o formă foarte întortochiată, toate astea au legătură cu elefantul, după cum și legendara ascendență a francilor (drept supraviețuitori ai căderii Troiei lui Priam, refugiați în nordul actualei Franțe) are legătură cu elefantul, ceea ce m-a făcut să las un semn în textul articolului meu, folosind expresia "împăratul merovingian al primului mileniu creștin".

Dinastia Merovingiană nu a avut nici un împărat, astfel că expresia folosită de mine este univocă, nu poate fi vorba decât de Carol cel Mare.

* D) Eugen Rădulescu a fost ziarist.

O greșeală pe care Eugen Rădules­cu nu mi-o semnalează, ci am constatat-o singur, ulterior, este că am spus în articolul meu: "Eugen Rădulescu nu este Daniel Oanță. Eugen Rădulescu nu este un fost ziarist, ci a fost ceea ce este - bancher: bancher în BNR, bancher în CEC, bancher în FMI."

Ei bine, am greșit.

Eugen Rădulescu este un fost ziarist.

Poate că am greșit și când am spus că el nu-i Daniel Oanță?

Oare când va redeveni BNR frecventabilă?





Unii spun că textul are un înger, care se pogoară să-i lumineze cititorului înțelesurile.Ei spun că îngerul se numește Eliahu.Dar alții îi contrazic și spun că nu se numește Eliahu, ci Maghid.Aceștia din urmă contestă că îngerul preexistă citirii textului, ci afirmă că Maghid prinde ființă la momentul adâncirii în lectură.Indiferent că îngerul textului s-ar numi Eliahu sau Maghid (deși numele sunt importante, pentru că antrenează concepții extrem de diferite des­pre atitudinea față de text), rețin de aici că, în cursul citirii unui text, nu sunt implicate doar două persoane - autorul și cititorul - ci trei (cel puțin), caz în care a treia persoană, ca entitate celestă, care pogoară sau se ivește, Eliahu sau Maghid, ghidează cititorul către sine și lume, girând divin sau social în­țelesurile textului.Vreau să spun că, pentru ca să înțelegi un text, nu este de ajuns să cunoști literele alfabetului și nu este de ajuns să știi ce înseamnă cuvintele, și că, în anumite condiții, nu contează cât de bun este textul, dacă cititorii lui sunt limitați doar la cunoașterea literelor și a cuvintelor, dar nu se lasă îndrumați de îngerul textului, dezamăgind.Astfel de dezamăgire mi-a furnizat Eugen Rădulescu, directorul Direcției de Stabilitate din BNR, care, prin articolul său "Ravagiile populismului", publicat la 15 martie, pe site-ul contributors.ro, crede că ar fi replicat articolului meu " Eugen Rădulescu, înspăi­mântat de Behemot ", publicat de BURSA cu o săptămână în urmă (11 martie).Îl amendasem pe Rădulescu pentru ofensele aduse senatorului liberal Daniel Zamfir și pentru îngustimea de vederi pe care o dovedește față de încercările de emancipare ale clientelei bancare, astfel că i-am propus un cadru mai generos de înțelesuri, prin contextualizare istorică în materia dobânzilor la credite și prin trimitere la criza financiară mondială, care a invalidat, deja, semnificațiile moderne ale activității bancare.I-aș mulțumi lui Eugen Rădulescu că mi-a răspuns, dacă mi-ar fi răspuns, dar, în realitate nu mi-a răspuns, ci mi-a luat articolul drept pretext, ca să spună ce are el interesul să spună și care nu are nici o legătură cu articolul meu.Nici un înger.Sterpăciune.Patru cincimi din articolul său, Rădulescu se ceartă, nu știu cu cine, că nu cu mine - poate cu Zamfir, cu Piperea, cu Grupul creditaților -, despre cât de inutilă este Legea dării în plată și despre cât de comunis­tă este plafonarea dobânzilor.Un fel de populism răsturnat, incapacitate de reflecție care face ravagii printre "banksteri".Doar câteva rânduri dedicate celor pe care le crede greșeli în textul meu arată că, de fapt, îmi dă o replică (vezi).Eugen Rădulescu scrie: "Cât privește ideea că introducerea unui mercurial ar putea ameliora funcționarea pieței, experiența deceniilor de comunism ne scutește de alte comentarii".Păi nu...Un pic de atenție!Dacă "experiența deceniilor de comunism" nu i-ar fi alterat disponibilitatea să urmărească și ideile articolului meu, atunci directorul BNR ar fi remarcat că am publicat informația următoare: "... în istoria europeană a ultimelor două milenii, cea mai mare parte a timpului dobânda a fost interzisă; când n-a fost interzisă, nivelul maxim al dobânzii a fost limitat prin lege."Repet: este vorba despre milenii, nu despre decenii.Milenii de interdicție, nu de plafonare a dobânzilor.Oare domnul Rădulescu reușește să urmărească aceste aserțiuni? - timp de milenii, plafonarea dobânzilor a fost maximumul de liberalism, când legea generală nu va fi interzis dobânda cu totul, adică dobândă zero.În aceste condiții, "experiența deceniilor de comunism" mai scutește de alte comentarii, așa cum afirmă Rădulescu?!Nu, dimpotrivă, dezbaterea problematicii dobânzilor este permanentă, în Europa, de la Aristotel încoace, ceea ce, oricum, reprezintă dezbateri mai recente decât cele ale căror rezultate sunt consemnate în Biblie (am dedicat subiectului o cărticică, publicată anul trecut de Editura BURSA, cu titlul "VIȚELUL DE AUR/Tâlcul do­bânzii").Să reacționezi, fără să citești, fără să iei în seamă, sau fără să pricepi, este monolog autist, sau viclenia unui scop ascuns.În BURSA din 19 martie, editorialis­tul nostru Călin Rechea a reamintit: "Odată cu manifestarea efectelor crizei globale pe piața noastră monetară, Banca Națională a adoptat o normă, în octombrie 2008, prin care limita dobânda ROBOR, măsură considerată bună pentru temperarea «avântului» speculativ. Nu am găsit pe site-ul BNR nicio normă ulterioară prin care să se renunțe la limitarea dobânzii de pe piața interbancară. Se pare că piața nu contează aici."Ce a făcut Banca Națională?!O monstruozitate ieșită din capete bolnave?La cine se referă domnul Eugen Rădulescu când spune "monstruozitate ieșită din capete bolnave"?La ce au făcut șefii săi?Eugen Rădulescu scrie:"Consultarea largă a specialiștilor în domeniu, dialogul public, realizarea unor studii de impact serioase, de preferat de către firme specializate, independente, ar trebui să preceadă discutarea oricăror inițiative legislative parlamentare".Ceea ce este de bun simț.Dar, după cum se vede la Rădules­cu, Oanță și un întreg alai de specialiști din băncile comerciale, este doar demagogie.Banca Națională a refuzat dialogul public în ocazia Legii dării în plată, așa cum au refuzat și toate băncile comerciale.Generos, respectându-și vocația cetățenească și specializarea financiară, ziarul BURSA a invitat întregul sistem bancar la dialog, la Camera Deputaților, iar în ziua și la ora programate pentru dialog, reprezentanții sistemului bancar, în frunte cu cei ai BNR, în loc să vină acolo, s-au refugiat, ca la bombardament, în "adăpostul anti-dialog" al Asociației Române a Băncilor, lăsând norodul și parlamentarii fără răspuns."N-am vrut să fim înjurați", s-au jus­tificat, ulterior, bancherii care, cât de cât, mai au obraz să se justifice.Ceilalți nu s-au simțit să se justifice.Până una-alta, sistemul bancar își înjură clienții.Proști, lacomi, cretini, nemernici, așa își consideră bancherii propriii clienți, invective care, de fapt, au ajuns să-i caracterizeze pe ei înșiși.Angajați ai Băncii Naționale deversează insulte la adresa partidelor politice și a parlamentarilor lor; între cei care le proferează, însuși Eugen Rădulescu.Domnul Rădulescu falsifică: "De aici, o publicație îmi face onoarea de a îmi dedica două articole ample într-o singură săptămână, sărind peste detaliul de a-mi solicita un punct de vedere, dar criticând delictul de opinie, de care mă fac vinovat."Devine greu... mă bâlbâi... m-am încurcat...Cum?!Rădulescu vrea să-i solicit un punct de vedere asupra punctului de vedere al lui Rădulescu?Nu, mi-e greu... stau să-i caut în coarne?!...Să sărim peste detaliul că replica la articolele din BURSA nu o dă în BURSA...Nicăieri eu nu contest dreptul lui Eugen Rădulescu la opinie, ba chiar îl încurajez să se exprime: "Eugen Rădulescu este bancher pur-sânge, are stofă de bancher și în mod normal nu are nevoie să se controleze când se exprimă public, pentru că deontologia ar trebui să-i fie proprie, precum gramatica...", scriu eu.Deci?!Alo?!Unde a văzut domnul Rădulescu că incriminez "delictul de opinie"?Dar Eugen Rădulescu insistă, falsificând pentru a doua oară: "Reacția cu totul disproporționată la această postare, la care se adaugă în subtext faptul că, lucrând la Banca Națională, ar trebui să nu am păreri expuse public, m-au obligat la această intervenție, sper, clarificatoare."Nu, invectiva nu este opinie."Dacă însă apar asemenea monstruozități din capetele bolnave ale unor «aleși», este dată peste cap întreaga economie, nu numai sistemul financiar", a scris Rădulescu, pe Facebook.În exprimarea asta m-a izbit invectiva, nu opinia.Mă confrunt zilnic cu o liotă de propagandiști plătiți de bănci să posteze invective dezgustătoare pe site-ul BURSA (apropo, cineva mi-a semnalat că ăsta ar fi un delict bancar); Regulamentul mesajelor de pe site-ul BURSA, însă, interzice invectivele și trudim să le eliminăm, ca să asigurăm un mediu civilizat pentru comentatorii articolelor - ei bine, așa-zisele "opinii" ale directorului BNR (cum își numește Rădulescu invectivele) s-ar fi încadrat în categoria mesajelor de eliminat.Nu-i cenzură, este bună-cuviință.Le-am cerut șoferilor de la BURSA să nu înjure în trafic.Oare mă vor acuza că am instituit "delictul de opinie"?Nu este de ajuns să știi cuvinte, ca să ai un dialog.Trebuie să-ți îmbogățești înțelegerea și să fii om.Intențiile tale trebuie să fie bune, așa cum par să fie intențiile legislative ale lui Daniel Zamfir.Uite, adversarul politic al liberalului Daniel Zamfir, PSD-istul Iulian Iancu a găsit cuvinte de laudă pentru el, survolând partizanatul de partid și apreciind faptul că Zamfir s-a expus oprobriului public, prin inițiative legis­lative care (izbutite sau nu) au atacat probleme arzătoare ale clientelei bancare.Eugen Rădulescu nu reușește să vadă asta și scrie: "Parafrazându-l pe autorul inițiativei parlamentare [n.n. - pe Daniel Zamfir], legea dării în plată nu este de dreapta, nu este de stânga; este degeaba".Ha, ha, ce-am râs.Haz fără Dumnezeu.În realitate, chiar de legea ar fi fără efect, procesul legislativ al dării în plată a răscolit pe de o parte clientela bancară și a umezit publicul cu o spuză de educație financiară (deci nu este degeaba), iar pe de altă parte, i-a dezbrăcat pe bancheri de falsele lor pretenții de civilizație, arătându-i cum sunt, fără caracter și, culmea, fără educație financiară (deci, încă o dată, nu este degeaba).De ce nu poate Rădulescu să sesizeze și aspectele benefice?Unde îi este îngerul domnului Rădulescu?A rămas la Banca Agricolă?A rămas la CEC?Acum nu mai este angajat la o bancă comercială, ci la Banca Națională...Ceea ce au stârnit senatorul Daniel Zamfir și avocatul Gheorghe Piperea este o necesară mișcare de emancipare a clientelei bancare, clientelă tratată până acum cu dispreț de bancheri.Dispreț care, realmente, ridică o problemă politică, deoarece majoritatea copleșitoare a capitalului bancar din România este străin de România, în timp ce copleșitoarea majoritate a clientelei bancare de la noi este alcătuită din cetățeni ai României.Clauzele abuzive din contractele de credit capătă, în aceste condiții, conotații politice.Amenințările Raiffeisen Bank să dea România în judecată din pricina Legii dării în plată au conotații politice, ba chiar Raiffeisen Bank a reușit să-l aducă în România, în acea împrejurare, pe ministrul finanțelor germane din 2016, Wolfgang Schäuble, și să-l pună la aceeași masă cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu, ceea ce este o acțiune politică.Această opoziție între bancheri și clientelă a condus la necesitatea mișcării de emancipare a clientelei, sesizată de Zamfir și Piperea, ale căror acțiuni au fost favorizate de evoluțiile internaționale - criza mondială care i-a stigmatizat pe bancheri, asimilându-i cu gangsterii, preocupările europene pentru protecția consumatorului.Cu doar o săptămână în urmă, primviceguvernatorul BNR Florin Georgescu a afirmat public normalitatea efervescenței legislative îndreptate spre întărirea protecției consumatorului de servicii bancare: "În perioada recentă se poate constata, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, o anumită preocupare sporită a legiuitorului în ceea ce privește emiterea de reglementări în domeniul creditării, urmărind asigurarea unei informări mai adecvate și a unei protecții crescute a co­nsumatorului."Florin Georgescu nu spune că preocuparea asta ar fi vreo "monstruozitate" venită din "capete bolnave", ci se referă la ea în mod echilibrat, formulându-și observațiile astfel încât ele să fie utile și să permită dialogul, consultarea.Primviceguvernatorul Georgescu, șef al domnului Rădulescu, spune: "...ar putea fi necesar ca lipsa de educație financiară a clienților proprii să fie suplinită de acțiuni ale creditorilor. Aceștia trebuie să își asume responsabilitatea fiecărui credit acordat în ceea ce privește evaluarea riscului din ambele perspective - a creditorului și a debitorului - cel puțin până la momentul la care clienții vor atinge un nivel suficient de informare pentru a fi în măsură să participe în mod activ la propria protecție și să-și minimizeze riscul de supraîndatorare".Acolo, în BNR, voi nu vorbiți între voi?Personaj al lui Rudyard Kipling, în "The Manner of Man", Sulinor este un navigator dac, de pe malurile Dunării, care spune: "Noi am mâncat din același blid multe săptămâni, iar la noi, la Dunăre, acest lucru creează o legătură între oameni".Știam asta, nu-i așa?