VIORICA DĂNCILĂ: Preşedinţia română a Consiliului UE - un succes

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene a fost un succes, aceasta derulându-se într-un context complex şi dinamic, marcat de alegerile europene, dar şi de evoluţiile legate de Brexit, a declarat, astăzi, premierul Viorica Dăncilă, conform unui comunicat al Guvernului.

"A fost un mandat de succes, în care România a dovedit că este puternic ataşată valorilor europene şi a acţionat pentru consolidarea proiectului european, pentru o Uniune a cetăţenilor, a libertăţilor, a eforturilor şi capacităţilor noastre conjugate. În cele şase luni de mandat, am dovedit promptitudine, eficienţă şi profesionalism, având în vedere că preşedinţia României la Consiliul UE s-a derulat într-un context complex şi dinamic, marcat de alegerile europene, dar şi de evoluţiile legate de Brexit, de un mediu internaţional în permanentă schimbare. Preşedinţia Consiliului UE a avut pentru România o semnificaţie deosebită, care a condus la rezultate semnificative, atât pentru noi, ca stat membru, cât şi pentru UE în ansamblul său. Guvernul României (...) a făcut un efort susţinut în aceste şase luni. Românii pot fi mândri de ceea ce am reuşit să facem, de rezultatele noastre ca ţară", a afirmat premierul, la prezentarea bilanţului mandatului României la preşedinţia semestrială, rotativă a Consiliului UE, potrivit sursei citate.

Dăncilă a adăugat că acţiunile din cele şase luni de mandat au fost circumscrise motto-ului preşedinţiei române: "Coeziunea, o valoare comună europeană".

"Am promovat coeziunea între statele membre, între regiuni şi comunităţi, între cetăţeni. Am acţionat astfel din convingerea că UE poate progresa în spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european, doar menţinând coeziunea şi depăşind decalajele între statele membre în toate formele lor de manifestare. Într-o Europă puternică sunt respectate drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor şi nimeni nu este lăsat în urmă", a completat Viorica Dăncilă.

Şefa Guvernului a arătat că autorităţile de la Bucureşti au confirmat faptul că România are un cuvânt important de spus în definirea proiectului european.

"Bilanţul este impresionant: aproximativ 2.500 de reuniuni şi evenimente, din care peste 2.000 de reuniuni ale grupurilor de lucru, 64 de reuniuni la nivel ministerial al Consiliului UE, un total de 300 de evenimente organizate în România, precum şi găzduirea Summitului de la Sibiu. În termeni de rezultate putem vorbi, de asemenea, de un bilanţ mai mult decât generos: 90 de dosare legislative închise într-un timp record de trei luni până la finalul activităţii legislative a Parlamentului European, în medie un dosar în fiecare zi. (...) Adăugăm 84 de concluzii ale Consiliului UE adoptate pe multiple teme de interes comun, numeroase rapoarte de progres ale preşedinţiei elaborate, decizii de Consiliu aprobate", a precizat premierul.

Totodată, a spus Dăncilă, preşedinţia română a Consiliului UE a pregătit şi a susţinut poziţia Uniunii Europene în diverse foruri internaţionale.

"La acestea se adaugă un program extrem de dens de vizite şi întrevederi politice la care au participat membri ai Guvernului. În calitate de prim-ministru am avut şase vizite de lucru la Bruxelles, am primit vizita mai multor omologi la Bucureşti şi am participat la multe evenimente la nivel înalt organizate în contextul preşedinţiei. Am militat pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, în egală măsură pentru promovarea intereselor României şi pentru instituirea dialogului ca principal instrument de luare a deciziilor. Am avut consultări bune cu liderii europeni asupra dosarelor aflate pe agenda UE şi asupra priorităţilor noastre ca stat membru", a spus prim-ministrul.

România a fost primul stat care deţine preşedinţia rotativă care a prezentat la nivel de prim-ministru priorităţile mandatului în plenul Consiliului Economic şi Social European, a punctat Dăncilă.

"Am pledat pentru avansarea dimensiunii sociale, pentru promovarea egalităţii de gen şi combaterea antisemitismului, xenofobiei şi a discursului bazat pe ură. Am militat ca sub auspiciile preşedinţiei române să fie elaborată Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din UE, instrument care pune bazele consultării copiilor şi tinerilor în procesul decizional al Uniunii Europene", a evidenţiat premierul.

Prim-ministrul a subliniat că rezultatele concrete obţinute de România în timpul mandatului la preşedinţia Consiliului UE fac Uniunea "mai coezivă, mai unitară, mai puternică".

"Am avut numeroase reuşite pe toţi cei patru piloni cheie pe care i-am enunţat în programul nostru de priorităţi: Europa convergenţei, Europa siguranţei, Europa - actor global, Europa valorilor comune. (...) Agenda UE sub mandatul preşedinţiei României a fost marcată de evoluţiile pe o serie de dosare orizontale, de relevanţă majoră pentru viitorul proiectului european, precum cadrul financiar multianual 2021 - 2027, gestionarea procesului Brexit sau definirea agendei strategice 2019 - 2024. Totodată, pe durata mandatului nostru, au fost formulate o serie de decizii cruciale în raport cu multe dintre politicile Uniunii Europene, precum cele din domeniul social, al energiei, al schimbărilor climatice, al pieţei unice digitale, precum şi al securităţii interne a Uniunii Europene şi Uniunii Economice şi Monetare. După mandatul preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, atât parcursul european al statelor din Balcanii de Vest, angajamentul Uniunii Europene pentru partenerii din Parteneriatul Estic, cât şi relevanţa geopolitică a Mării Negre sunt reaşezate pe agenda priorităţilor UE", a declarat Dăncilă.

Conform premierului, pe durata preşedinţiei române s-a reuşit consolidarea dialogului între statele membre şi instituţiile europene, între statele membre şi cetăţeni, precum şi întărirea încrederii cetăţenilor în instituţiile europene.

"Am contribuit la definirea viitorului Uniunii Europene. Am acţionat pentru mai multă coeziune în Europa. Am lucrat pentru o Europă mai sigură şi pentru întărirea frontierelor externe. Am acţionat pentru promovarea digitalizării şi inovării. Am livrat rezultate pentru întărirea Uniunii energiei şi combaterea schimbărilor climatice. Am lucrat pentru întărirea Uniunii economice şi monetare şi pentru o mai mare rezistenţă a economiei europene la crize. Am contribuit la întărirea rolului Uniunii Europene în lume şi în vecinătate. Am menţinut activă agenda de extindere a Uniunii, o politică cu valoare strategică deosebită", a completat Viorica Dăncilă.

La finalul bilanţului, premierul român a urat succes preşedinţiei finlandeze la Consiliul UE şi a dat asigurări că România, cu experienţa acestui mandat, va continua să acţioneze pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare a Uniunii Europene, pentru întărirea politicilor europene şi pentru promovarea solidarităţii şi unităţii în interiorul UE.

"Salut faptul că negocierile dintre statele membre în cadrul instituţional european au produs o formulă care vizează numirile la conducerea instituţiilor europene. Guvernul României are toate disponibilitatea de a conlucra cu noua conducere a instituţiilor europene pentru avansarea proiectului european", a precizat Viorica Dăncilă.