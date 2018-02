Antena 3 a difuzat ieri seară o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma îi acuză pe procurorii DNA Mircea Negulescu și Lucian Onea că au încercat să "inventeze dosare în baza unor probe fabricate", în cauză fiind vorba despre Sebastian Ghiță.

Vlad Cosma afirma, în materialul difuzat de Antena 3, că există un grup "infracțional" din care face parte procurorul Negulescu, supranumit "Portocală" de o parte a presei, Lucian Onea și polițiștii Mihai Iordache și Florea, conform Hotnews.ro.

Cosma spune că procurorii i-au spus că au "o hârtie cu scrisul lui Sebastian Ghiță" și i s-a transmis că, dacă vrea să scape cu bine din dosarele care îl vizează, să îi ajute.

În continuare, prezentăm stenogramele înregistrărilor preluate de pe Luju.ro:

ÎNREGISTRAREA 1 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu spune că pregătește arestarea deputatului Sebastian Ghita: "Îl luăm din toate părțile, îl ardem că pe șoareci... ajunge că Udrea... el de miercurea trecută e un mort viu. Și nu știe!"

Procuror Mircea Negulescu: Eu mâine fac discuția, mă duc cu Lucica (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți) la Bucureșți, facem discuția... da?

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Îi spun ce am, cum am, bang bang, da?

Deputat Vlad Cosma: Nu-i spune de mine... nu-i spune de mine

Procuror Mircea Procuror Mircea Negulescu: Cum?

Deputat Vlad Cosma: La Bucureșți

Procuror Mircea Procuror Mircea Negulescu: Păi aia nu știe de ține (n.r - Kovesi), știe de Tată Biticu...

Iordache: Cum să nu spună

Procuror Mircea Negulescu: Cum să nu-i spun mă, mânca-ți-aș!

Iordache: E foarte bine să spună de ține

Deputat Vlad Cosma: Știu eu dacă e bine... poate nu îi convine

Procuror Mircea Negulescu: Ce ne facem mă... le spală creierul, să moară mama!

Iordache: Da!

Procuror Mircea Negulescu: Ba, tu nu înțelegi că toată lumea e PĂ? Că puterea mea nu stă în funcție, ci stă pe butoane... când am eu mâna de fac - bate în masă

Deputat Vlad Cosma: Deci tu... am înțeles. O arunci pe Lucica, aștepți să vezi dacă îl extrage și după aia te apuci și tu.

Procuror Mircea Negulescu: Nu vreau să aibă reprezentarea că eu am fost la capătul... (n.r - despre deputatul Sebastian Ghiță)

Deputat Vlad Cosma: Păi oricum o are

Procuror Mircea Negulescu: Că ce?

Deputat Vlad Cosma: Că tu eșți!

Procuror Mircea Negulescu: Că eu sunt? De ce? Ai vorbit cu el acuma și ți-a lăsat...

Deputat Vlad Cosma: Nu, dar vede toată lumea

Procuror Mircea Negulescu: Adică ce vede toată lumea? Că nu înțeleg. Cine vede?

Deputat Vlad Cosma: Că întrebi, că... Toader... că Bădescu... că na... (n.r - pe cine aresta Mircea Negulescu)

Procuror Mircea Negulescu: Toader e dauna totală!

Deputat Vlad Cosma: Păi vede că-l chemi... mna

Procuror Mircea Negulescu: Păi nu l-am chemat, îl ard așa din zbor. Toader a fost așa... un fetiș. (n.r - Toader a fost arestat la voință lui Mircea Negulescu)

Deputat Vlad Cosma: Da dar vede că tu..

Procuror Mircea Negulescu: Și cine să-l ia pe Toader? Îl iau eu.

Deputat Vlad Cosma: Păi nu-l lua nimeni până acum. Dintr-o dată l-a luat cineva pe Toader.

Procuror Mircea Negulescu: Asta e... ce? L-am luat pe el? L-am luat pe Toader.

Deputat Vlad Cosma: Mda.

Procuror Mircea Negulescu: Știe că dacă întru pe la el, i-am dat-o la temelie. Vreau să-l paradesc dar nu cu mâna mea.

Deputat Vlad Cosma: Vrei să vezi dacă au ăștia forță (n.r - DNA Ploieșți)

Procuror Mircea Negulescu: Nu, vreau să-l paradesc cu mâna altcuiva pentru că așa s-a stabilit. Da? Că să nu ies eu în față.

Deputat Vlad Cosma: Și dacă ieșeai tu ce?

Procuror Mircea Negulescu: Nu știu care au fost...

Deputat Vlad Cosma: Și l-au găsit pe Lucica? (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți)

Procuror Mircea Negulescu: Păi Lucica el a zis: "Hai frate să paradim"... că vrei tu?

Deputat Vlad Cosma: Ce justiție...

Procuror Mircea Negulescu: Deci eu vreau să-ți spun ceva, pe bune acum. Tu șțîi foarte bine cât de apreciat este... el e deputat, nu? La Camera Deputaților. Fac pariu cu ține că îi se ridică imunitatea cu 80%? (n.r - despre deputatul Sebastian Ghiță)

Deputat Vlad Cosma: Da' după aia nu îi aprobă la tribunal.

Procuror Mircea Negulescu: aoleu...aoleu. La care tribunal?

Deputat Vlad Cosma: La Înalta Curte

Procuror Mircea Negulescu: La Înalta Curte? Aoleu... îl luăm din toate părțile, îl ardem că pe șoareci. Dacă asta vrea (n.r - Onea Lucian, șeful DNA Ploieșți) două săptămâni i-a dat, atât. În două săptămâni începe Jidhadu. Ce vrei mai mult d-atât? Da' Jidhadu pe față!

Deputat Vlad Cosma: Îi face și lui cum îi faci tu

Procuror Mircea Negulescu: Aoleu... cred că ajunge că Udrea (n.r. -Elena Udrea a fost arestată 72 zile). Îi ridică imunitatea la trei zile, îi mai ceri o ridicare, mai ceri o ridicare.

Iordache: Și crede-ne că omul...

Procuror Mircea Negulescu: E dauna totală...

Iordache: Nu cred că e în postura să...

Procuror Mircea Negulescu: Nu pune nimeni frână

Iordache: Ha...

Procuror Mircea Negulescu: Păi, ce să fac, dacă am început să fac probe? Astea sunt pe față nu sunt pe spate. Nu sunt la vrăjeală, la informativ... la alea, la haules. Vine un moment pentru toate, da? Și el de miercurea trecută e un mort viu. Și nu știe...

Deputat Vlad Cosma: Mă rog, na... tu o țîi pe a ta, eu pe a mea, vedem la urmă cine are dreptate.

Procuror Mircea Negulescu: Păi o să vezi că eu am dreptate. Dacă eu am dreptate, îmi faci un 19? Îmi dai mie un 19 așa... poate am nevoie vreodată. Ce dracu, tu crezi că... da' șțîi că ăla de la GFR vrea să facă denunț (n.r. - despre Gruia Stoica, patronul GFR)

Deputat Vlad Cosma: Pe cine?

Procuror Mircea Negulescu: Pe un ministru. Da-mi și mie numărul lui Nichita (n.r - avocat al lui Gruia Stoica), bagă-mi-aș pula, m-a luat după stradă că vrea să vină ăla de la GFR, Gruia Stoica, să facă un denunț.

Iordache: 0788....

Procuror Mircea Negulescu: Stai puțîn, mai ușor... 0788...

Iordache: 500

Procuror Mircea Negulescu: 500, da

Iordache: 811

Procuror Mircea Negulescu: 811 (apelează) Nu răspunde asta

Deputat Vlad Cosma: Poate nu știe cine eșți, da-i și tu un mesaj.

Iordache: Îl sun eu?

Procuror Mircea Negulescu: Da

Iordache: Cât aveți pe ăla, 0744?

Procuror Mircea Negulescu: Da

Iordache: A închis. Îmi da că nu e disponibil

Procuror Mircea Negulescu: Cu căcatul ăla de telefon care îl ai tu...

Iordache: Sunt bugetar...

Procuror Mircea Negulescu: Nu, l-a închis, e corect. O fi în vreo ședința.

Iordache: Are copil mic

Procuror Mircea Negulescu: Dacă are copil mic ce? Nu poți să vorbeșți?

Iordache: Probabil îl spală pe ăla mic la cur... nu știu

Procuror Mircea Negulescu: Deci e lumea bine...

ÎNREGISTRAREA 2 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu spune că vrea să se ducă la șefa DNA Laura Kovesi să-i explice "schemă"

Procuror Mircea Negulescu: Lasă-mă să-ți explic. Ai cuvântul... dacă tu ai încredere, vreau să mă duc cu ele la Kovesi să îi le arăt

Deputat Vlad Cosma: Merg cu ține de mâna

Negulescu: Băi omule, vreau să îi arăt... să îi arată schemă și că eu nu vorbesc prostii.

Iordache: Dacă nu...

Procuror Mircea Negulescu: Băi Vlad, ai încredere în mine? Nu-ți fac nici o combinație. Pe... ai cuv... mă jur pe copilul meu, pe Dragoș, că nu-ți fac absolut nici o combinație. Da' nu vreau să mă duc în pula mea și vreau să: Uite ba mânca-ți-aș pizda (n.r - despre intenția de a se adresa lui Kovesi), să îi explic bang bang bang bang și gata. Și i-am dat-o la temelie, înțelegi? Lasă-mă să fac chestia asta. Deci nu...

Deputat Vlad Cosma: Merg și eu cu ține

Procuror Mircea Negulescu: Nu am cum să te iau la prima discuție, la a două te iau fără probleme. Da' lasă... n-ai încredere în mine ? Frate, m-am jurat pe copilul meu ... Doamne... N-am nici un..., băi, fi atent , ai cuvântul meu de om... omule, nu fac combinațîi!

ÎNREGISTRAREA 3 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu spune că va merge cu șeful lui Lucian Onea la Bucureșți, la "Doamna K" și că nu a fost lăsat să-l umfle pe Sebastian Ghiță pe evaziune fiscală. Negulescu vorbește pe whatsapp cu Onea

Procuror Mircea Negulescu: El poate... pe mine nu m-au lăsat să îl iau pe evaziune și pe spălare că era mort demult (n.r - deputatul Sebastian Ghiță)

Deputat Vlad Cosma: De ce nu te-au lăsat?

Procuror Mircea Negulescu: Nu venise vremea atunci, nu știu

Deputat Vlad Cosma: Și acum? De ce nu te lasă acum pe evaziune?

Procuror Mircea Negulescu: Pentru că nu vreau eu să ies la înaintare. A zis că e mai bine așa. Pentru că el știe că eu sunt creierul. Să-l sun pe Lucica, pula mea, îl doare la pula și p-asta, eu muncesc pentru el(n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți)

Conversație telefonică între Negulescu și Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea: "Eșți la serviciu? Am înțeles. Hai sună-mă tu, te rog frumos, da? Da. Hai pup, pă pă."

Procuror Mircea Negulescu: Asta a plecat de la serviciu, cred că e într-o discuție. Tu crezi că fac ceva, de capul meu așa? În viață asta? Că știu, sunt... și că știu să combin lucrurile e altă treaba, dar asta nu înseamnă că... ha

Conversație telefonică între Negulescu și Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea, salut! Ce faci? Eșți la servici? Aha... te iau p' alaltu, ai 3G să pot să vorbesc p' alaltu? (n.r - să vorbească pe whatsapp) Mama... îți scriu de-mi vine boală pe cap, că am multe de... da? Hai că încerc eu să te sun acuma, da?

Deputat Vlad Cosma: Pe ce îl suni?

Procuror Mircea Negulescu: Pe whatsapp

Conversație telefonică între Negulescu și Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea: "Salut! Hai că-ncerc să-ți scriu că să nu mai... da? O face undercover. Îți scriu acuma, da? OK... hai"

Stai să îi zic: "Singură condiție este să mergem la "doamna K", după care...că să fie sigură". (n.r. - Procurorul Mircea Negulescu îi scrie pe whatsapp lui Onea Lucian)

Procuror Mircea Negulescu: A zis OK. Vezi, nu? Citește dacă vrei, să nu zici că mănânc căcat.

Deputat Vlad Cosma: Da, da-mi să îi scriu și eu ceva.

Procuror Mircea Negulescu: Sunt cu V (n.r. - Vlad Cosma)... Da...(sunet de taste)

Procuror Mircea Negulescu: Ne vedem mâine să vorbim. OK (citește mesaje). Uite, a zis OK. Ce pula mea vrei mai mult?

ÎNREGISTRAREA 4 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu spune că șeful lui Lucian Onea s-a dus la "Doamna K" și că această "a fost foarte încântată... Și așteaptă cu mare satisfacție chestia asta". Negulescu afirmă că autorii planului vor să-l aresteze pe deputatul Ghiță că să-i dea dauna totală: "vrem să îi luăm inclusiv banii. Tot ce are!"

Procuror Mircea Negulescu: Lucica (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți)... deci s-a dus la Bucureșți, doamna a fost foarte încântată. Da? Și așteaptă cu mare satisfacție chestia asta.

Deputat Vlad Cosma: Da mă, știu. O să-mi zici de...

Procuror Mircea Negulescu: Deci dacă tu o faci așa cum îți spun eu p-asta chiar vrea să-l ia (n.r - despre deputatul Sebastian Ghiță). Da? Și-l ia bine de tot. Da? Ascultă-mă... el oricum e dauna totală(n.r - Sebastian Ghiță). Deci noi vrem să îi luăm inclusiv banii. Da? Tot ce are. Deci îi luăm tot, da?Problema e să avem scânteia, să declanșăm scânteia. Ba, deci eu vreau... deci ascultă-mă!

Deputat Vlad Cosma: La 5 o tăi că vine și Andreea. (n.r - sora să notatul Andreea Cosma)

Procuror Mircea Negulescu: Unde vine?

Deputat Vlad Cosma: În Ploieșți.

Procuror Mircea Negulescu: Știu că vine

Deputat Vlad Cosma: Tu răspunzi

Procuror Mircea Negulescu: Ah?

Deputat Vlad Cosma: Tu răspunzi, că am mers pe mâna ta!

Procuror Mircea Negulescu: Ba, e nebun asta, să moară mama! Dacă nu mă ia capu... Doamne...

Iordache: Are dreptate.

ÎNREGISTRAREA 5 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu spune că manevră și regia se vor face la Bucureșți și ordona o interceptare pe mandat provizoriu

Deputat Vlad Cosma: OK

Procuror Mircea Negulescu: Da? Astea toate.

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Fac manevră la Bucureșți. Aia de la Bucureșți îi dau lu'...

Deputat Vlad Cosma: Cui vreți voi

Procuror Mircea Negulescu: Îi dau lui Lucica (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți)

Deputat Vlad Cosma: Da, păi asta zic

Procuror Mircea Negulescu: Facem regia împreună

Deputat Vlad Cosma: Păi asta zic

Procuror Mircea Negulescu: Și după ce i-a dat de la Bucureșți ăla, asta face... îl verificăm p'asta. Stai așa puțîn

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Aaa, da-mi încoa o hârtie... (Mircea Negulescu notează pe foaie: Alin Petran ...27/113/322)

Convorbire telefonică între procurorul Mircea Negulescu și o persoană numită: Dragoș:

Procuror Mircea Negulescu: "Dragoș, din punct de vedere tehnic te întreb, ipotetic, eu am un nr de telefon. Vreau să știu dacă este activ și dacă persoană care îl deține este în țară. OK, pe provizoriu sau pe...nu? OK, bine... ms mult. Da, trebuie să-l marcăm, da, am înțeles, OK, bine. Gata... bine, te pupă tată! Bine, te pup, pă, pă. A, nu, de ce? Nu tatutu, lasă că facem altă... am întrebat că voiam să știu care e procedeul că să nu greșesc, da? Bine Dragoș, te pup, să trăiești!"

Procuror Mircea Negulescu: Îl ia la interceptare în 24 de ore, îl marchează și mi spune dacă e activ și dacă e gagiu în țară, pula mea și am terminat.

ÎNREGISTRAREA 6 - Stenograma înregistrării când procurorul DNA Mircea Negulescu îi cere deputatului Vlad Cosma să plăsmuiască o anonimă și să o trimită la DNA și că "toți sunt interesați... știe doamna, știe Lucica..."

Procuror Mircea Negulescu: D'astea sunt toți foarte interesați. Dacă eu am vorbit așa... știe doamna... aia, Lucica (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți) și eu. Și omul asta (n.r - Iordache), atât... Eu aș fi vrut... tu ai alea la ține? Nu, hai să facem... eu m-am gândit așa: dacă o punem într-un plic...

Deputat Vlad Cosma: OK

Procuror Mircea Negulescu: Și o trimite un anonim

Deputat Vlad Cosma: Unde?

Procuror Mircea Negulescu: Aaa... la DNA. Cu un scris pe calculator

Deputat Vlad Cosma: Pe foi?

Procuror Mircea Negulescu: Pe ce vrei tu, pe foi, pe stick, pe pula mea, mi se rupe. Din care să rezulte că este scrisul lu ăla... Sebastian Ghiță... și că în perioada așa... că nu, astea... vom face la fel.

Deputat Vlad Cosma: Bine, cum îi zice lui Lucica? (n.r - Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți)

Procuror Mircea Negulescu: Să ajungă acolo

Deputat Vlad Cosma: Vine așa

Procuror Mircea Negulescu: O anonimă

Deputat Vlad Cosma:.. Un om pe stradă și hop fix...

Procuror Mircea Negulescu: O anonimă, da...

Iordache: Un cetățean... care e indignat

Procuror Mircea Negulescu: Mai sunt și alte lucruri care duc la asta, nu eșți numai tu pe stradă asta!

ÎNREGISTRAREA 7 - În care procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți se arată încântat că s-a trimis plicul și adresa cu anonimă de pus la dosar și îi spune deputatului Vlad Cosma: "E în regulă, e super bine!"

Deputat Vlad Cosma: E ok?

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Da, e în regulă.

Deputat Vlad Cosma: Se vede...

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: E în regulă, nu se vede. D-aia îmi trebuie și plicul.

Deputat Vlad Cosma: A trimis și plicul

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Ok, e în regulă

Deputat Vlad Cosma: V-am zis...

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: E în regulă, e super bine!

Deputat Vlad Cosma: Da?

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Da. E super bine. Am găsit, e OK. Bun, și o să fac în așa fel să zică că, așa m-am gândit eu, chestia cu Albă cu asta... e prea din zona aia și o să fac cu zona Iași, cu zona Moldovei.... Că și cum martorul ăla audiat e identificat în zona respectivă.

Deputat Vlad Cosma: Și denunțul unde s-a depus ?

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Eu nu am denunț la dosar, nu. La mine apare o declarație de martor, care l-am identificat eu undeva. E clar?... Nu e, discutăm, dacă e vreo problema o discutăm. Da?

Deputat Vlad Cosma: Nu, atâta voiam să văd că a ajuns materialul (n.r. Faxul trimis la DNA din Republica Moldova), plicul l-a trimis.

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: E foarte bine așa

Deputat Vlad Cosma: E pe foi... mă chemați și-mi spuneți: asta se vede bine asta nu.

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Da,da, da! Mie îmi trebuie pentru o constatare, să fac o constatare că e scrisul lui. Asta e toată treaba. Dar eu zic că dacă copia e bună, nu e. Aia se vede neagră (n.r. - cea venită prin fax din Republica Moldova). Se vede... nu e nici o problema. E în regulă!

ÎNREGISTRAREA 8 - În care procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți se declara iar mulțumit de modificările făcute la denunțul trimis anonim la DNA, și îl asigura pe deputatul Vlad Cosma că îi va da voie să plece tatălui acestuia Mircea Cosma, ex-președintele CJ Prahova, reținut și inculpat de DNA Ploieșți

Deputat Vlad Cosma: E aglomerație... proaspete și calde! (n.r - tabelele modificate fără dată)

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Așa

Deputat Vlad Cosma: Și toate celelalte ...

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Așa..

Deputat Vlad Cosma: Fără dată, fără nimic

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Așa

Deputat Vlad Cosma: E OK?

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: E bine

Deputat Vlad Cosma: Plicul nu vi-l las

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: ...nu, am plicul... (n.r - cel sosit prin poștă)

Deputat Vlad Cosma: Da, nu, zic plicul asta.

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Nu, e OK. Gata! E în regulă

Deputat Vlad Cosma: Așa, va întreabă Mircea (Mircea Cosma, ex-președintele CJ Prahova și tatăl deputatului Cosma, reținut de DNA)... i-ați aprobat aia?

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Îi dau astăzi, îi dau voie să plece. N-am apucat să fac, când pleacă el?

Deputat Vlad Cosma: Da, mulțumim. Vineri

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Pleacă vineri, azi suntem... marți (nr. - marți, 26 mai 2015)

Deputat Vlad Cosma: Marți

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Deci îi dau voie să plece, poate să organizeze tot

Deputat Vlad Cosma: Bine

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Nu știu dacă am timp să fac astăzi, dacă fac azi sau mâine. Îi dau voie să plece!

Deputat Vlad Cosma: Am înțeles, nu e problema, dacă avem acord verbal...

Lucian Onea, șeful DNA Ploieșți: Nu e problema [ tipărește articolul ]