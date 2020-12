Anuntul privind selectia candidatilor pentru 9 pozitii de membri ai Consiliului de Administratie al FNGCIMM S.A.-IFN

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, sau FNGCIMM, pe scurt), (www.fngcimm.ro/) este o institutie financiara nebancara, ce are ca activitate principala acordarea din fonduri proprii a finantarilor, garantiilor si asumarea angajamentelor de garantare sau finantare, precum si orice alte instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, precum si de alte categorii de solicitanti prevazuti in lege si in actul sau constitutiv, de la banci sau din alte surse.

FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca, functionand ca o societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman, sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.

Unul dintre principalele programe ale FNGCIMM este IMM INVEST ROMANIA, care materializeaza raspunsul guvernului la criza sanitara si economica, in contextul pandemiei COVID-19. IMM INVEST ROMANIA este destinat sustinerii mediului antreprenorial, facilitand accesul IMM-urilor la finantare, pentru asigurarea lichiditatilor necesare in vederea continuarii activitatii economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 20 miliarde lei.

FNGCIMM a fost infiintata in baza Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 376/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, republicata, in vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare.

O prezentare detaliata a performantelor companiei, a misiunii si atributiilor membrilor consiliului de administratie, precum si asteptarile actionarului se regasesc in Scrisoarea de intentie atasata prezentului anunt sau pe site-ul FNGCIMM: https://www.fngcimm.ro/attachment/Czv8D_anexa.pdf

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, FNGCIMM a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru completarea posturilor de Membri in Consiliul de Administratie in cadrul companiei.

In vederea completarii candidaturilor pentru posturile de membri in consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, FNGCIMM a decis republicarea anuntului de recrutare din data de 20.10.2020. Candidaturile depuse ca urmare a anuntului din data de 20.10.2020 raman valabile, insa este posibil ca sa fie cerute candidatilor informatii suplimentare.

A.Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza procesului de selectie sunt:

a. persoana fizica absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;

b. experienta profesionala minimum 10 ani in domeniul in care au fost facute studiile;

c. minimum 6 luni ca membru in managementul executiv sau neexecutiv al unei companii profitabile, cu cifra de afaceri de cel putin 100 de milioane de lei;

d. experienta in domeniul produselor si serviciilor financiare - garantii pentru IMM-uri, cunoasterea sectorului financiar bancar si nebancar;

e. cunoasterea limbii romane;

B.Principalele criterii de selectie sunt:

f. studii de tip master/doctorat in domeniile management/juridic/economic/financiar, precum si alte domenii relevante pentru activitatea FNGCIMM;

g. expunere internationala in domeniul de activitate al FNGCIMM;

h. cunostinte in domeniul controlului financiar, analizei financiare, trezorerie, raportarilor financiare, audit, fiscalitate, contabiltate;

i. cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea institutiei, cunoasterea legislatiei din domeniul finaciar nebancar, cunostinte si experienta in drept financiar / drept societar / drept civil / piete de capital si valori mobiliare / raporturi intre profesionisti;

j. experienta in domeniul administrarii si valorificarii activelor si creantelor;

k. cunostinte de guvernanta corporativa, intelegerea sistemului legal si a mediilor legale si regulatoare in care opereaza societatea;

l. experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii si relatia cu partenerii cu care interactioneaza institutiile nebancare;

m. cunostinte si experienta in planificare strategica, managementul riscului, management organizational si al performantei, IT&C;

n. experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare.

Lista completa a criteriilor dupa care se face evaluarea finala a candidatilor si se calculeaza punctajele se regaseste in fisierul atasat - Profilul Consiliului: (https://www.georgebutunoiu.com/anunturi/wp-content/uploads/2020/12/Profil-Consiliu-si-profil-candidat.pdf).

NOTA: In conformitate cu reglementarilor legale prevazute de OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere si dispozitiile actului constitutiv al societatii, consiliul de administratie este format din 9 membri. Cel putin doi dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 10 ani si nu pot fi mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Modul de depunere a candidaturii: CV-urile candidatilor vor fi trimise numai in format electronic , pe adresa de e-mail ca-fngmimm@georgebutunoiu.com pana cel tarziu in data de 29.01.2021.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: "Procedura de selectie pentru Administrator FNGMIMM, Nume si Prenume Candidat", la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr.17, sector 1 Bucuresti:

• Opis;

• Curriculum Vitae in limba romana;

• Cazier Judiciar si cazier fiscal;

• Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;

• Copie a actului de identitate;

• Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;

• Declaratie pe proprie raspundere cu privire la vechimea in munca si pozitiile de conducere;

• Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;

• Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de munca din motive imputabile lui/ei;

• Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;

• Declaratie pe proprie raspundere a candidatul ca dispune de timp si de toate resursele necesare pentru exercitarea functiei;

In etapa urmatoare a recrutarii, declaratia de intentie a candidatului va fi solicitata ulterior doar candidatilor confirmati pe lista scurta.

Declaratia de intentie a candidatului, in conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, va contine legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie sa le realizeze conform scrisorii de asteptari a angajatorului, exemple de indicatori pe care candidatul ii considera oportuni pentru monitorizarea si remunerarea performantei, aprecieri cu privire la provocarile specifice cu care se confrunta societatea angajatoare, constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

Candidatii participanti la procesul de selectie vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie facut de catre consultantul independent, desemnarea membrilor in Consiliul de administratie se face de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii, la propunerea actionarului Statul roman prin Ministerul Finantelor. Acestea vor stabili modul de intervievare si de validare a candidatilor din lista scurta prezentata de catre consultantul desemnat.

Alte informatii :

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. La finalul procesului de selectie documentele candidatilor care nu vor fi confirmati pe functie pot fi returnate solicitantilor la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

Toate aplicatiile (CV-urile trimise pe e-mail) primesc confirmare de primire cu "reply" DOAR catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al SC George Butunoiu Group SRL.

Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire! Daca nu primiti aceasta confirmare de receptionare a CV-ului, va rugam sa retrimiteti aplicatia sau sa contactati reprezentantii SC George Butunoiu Group SRL la adresa de e-mail gb@georgebutunoiu.com sau la nr. de telefon 0729.997.268.

Toate informatiile si documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.

Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede contestatii. Din dorinta de a asigura maxima transaprenta a procesului de recrutare si selectie vom raspunde promt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun, la fel ca si dosarele de candidatura, in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17, sector 1 Bucuresti. Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa de specialitate din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al FNGCIMM (www.fngcimm.ro) . Formatul oficial si complet al anuntului se considera cel publicat pe site-ul consultantului si pe cel al angajatorului, adica la cele doua adrese de Internet de mai sus. Nu ne asumam raspunderea pentru situatiile in care anuntul este preluat si pe alte site-uri si in alte media, eventual cu informatii lipsa, trunchiate sau chiar modificate.

Documente atasate (click pentru a deschide):

Scrisoare de asteptari adresata de catre Ministerul Finantelor Publice organelor de administrare si conducere ale FNGCIMM prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale FNGCIMM, precum si politica actionariatului, pentru o perioada de 4 ani: https://www.georgebutunoiu.com/anunturi/wp-content/uploads/2020/12/Scrisoare-de-asteptari-MF-pentru-mandat-FNGCIMM-2021-2024.pdf

Profilul consiliului reprezinta o identificare a capacitatilor, trasaturilor si cerintelor pe care consiliul trebuie sa le detina la nivel colectiv, având in vedere contextul organizational, misiunea, asteptarile exprimate in scrisoarea de asteptari si elementele de strategie organizationala existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul contine si matricea consiliului de administratie, care confera o expresie a acestor capacitati pe care consiliul trebuie sa le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitati, alte conditii eliminatorii, ce trebuie indeplinite individual si colectiv de membri consiliului: https://www.georgebutunoiu.com/anunturi/wp-content/uploads/2020/12/Profil-Consiliu-si-profil-candidat.pdf

Recruitment Add

The National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises S.A. - IFN (FNGCIMM S.A. - IFN) operates under H.G. no. 1211/2001 regarding the establishment of the National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises, with the subsequent amendments and completions to Law no. 31/1990 of the commercial companies, Law no. 93/2009 on non-banking financial institutions, with subsequent amendments and completions and of Law no. 346/2004 on stimulating the establishment and development of small and medium enterprises, in order to support the activities of entrepreneurs (SMEs, cooperative societies and individuals authorized to carry out economic activities according to law). A detailed presentation of the company and responsibilities of the board members as well as the stakeholder's expectations are posted at https://www.fngcimm.ro/attachment/Czv8D_anexa.pdf.

In order to fill in the vacancies for its Board Member roles and in accordance with the provisions of GEO no. 109/2011, amended and approved by Law no. 111/2016 on Corporate Governance of Public Enterprises, FNGCIMM S.A. - IFN decided to repost the recruitment add. The applications received after the former recruitment add posted on October 20th 2020 remain valid.

A. The mandatory qualification criteria that will be the basis of the selection are:

a. private person graduate of higher education with a bachelor's degree;

b. minimum 10 years of total professional experience;

c. previous experience of at least 6 months in the activity of administration / management of profitable public enterprises or of some profitable commercial companies with at least 100 Mil Ron turnover;

d. relevant experience in the field of financial services & products field - good understanding of IFN's & banking sector, SME's guaranties;

e. good knowledge of the Romanian language;

B. The main selection criteria are:

f. post-university studies - MA, PhD in the field of activity of the institution;

g. international exposure in the field of activity of FNGCIMM S.A.-IFN;

h. relevant knowledge in financial controlling, financial analyses, treasury, financial reporting, audit, accounting, taxation system;

i. legal knowledge relevant to the position and activity of the institution, good knowledge of the legislative system in the financial institutions field, financial law, commercial law, civil law, capital markets law, labor law.

j. good knowledge of capitalization of assets and receivables activities;

k. good understanding of the legal system under which FNGCIMM operates and knowledge of corporate governance;

l. experience in communication and relationship with authorities and stakeholders relevant for the financial institutions;

m. knowledge and experience in strategic planning, risk management, organizational and performance management, IT&C;

n. experience in dealing with public, regulatory and supervisory authorities.

How to apply for the job: resumes will be sent only via email at ca-fngmimm@georgebutunoiu.com the latest until 29.01.2021.

Only the candidates selected for the short list by the recruitment company shall hand in the following hard copy documentes (in a non see-through sealed envelope, marked "Procedura de selecţie pentru Administrator FNGMIMM, Nume si Prenume Candidat", mailed towards S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr.17, sector 1 Bucureşti:) in order for their applications to be regsitered:

• Schedule of the enlisted documents;

• Curriculum Vitae written in Romanian;

• Fiscal and Judiciar criminal record;

• Two recommendation letters including names and contact data of the reference provider;

• Copy of the identity card;

• Copies of study documents;

• Sworn statement regarding work and managerial experience;

• Sworn statement regarding the conflict of interest;

• Sworn statement regarding work contracts;

• Sworn statement regarding the authenticity of the study diplomas enclosed;

Only the short-listed candidates will be asked to submit the statement of intention.

• The statement of intention of the candidate, according to HG 722/2016, shall show the link between the profile of the candidate and the letter of expectations of the employer. It shall explain the link between the candidate's profile and the management objectives set by the employer, as well as business indicator the candidate will be considering in order to measure performance, risks and opportunities in implementing the management plan.

The complet list of the selection criteria and of the score calculation method is presented in the attached file - Matrice FNGCIMM.

NB: According to OUG 109/2011 and Law31/1990, the board of directors of FNGCIMM is made out of 9 members. At elast 2 of these members have to be Economics or Law graduets.No more than 2 members can belong to civil servants. A private person can not hold more than 3 mandates as a board member simultaneously.

By applying to this job, the candidates consent to their personal data being processed during the recruitment process, relinquishing all confidentiality rights. By the end of the recruitment process the documents of those candidates that have not been hired shall be returned to the candidate if asked within 30 days, otherwise shall be destroyed by the end of the 30 days period.

All e-mailed applications shall be confirmed with a reply message from the recruitment company.

Nota bene: authomatic messages sent by the server are not receipts! If you do not receive the email confirmation siged by one of our consultant please send again or contact us directly at 021.233.20.93

All afore mentioned documents are required to validate the application. In case of incomplete files, 24 hours will be granted from informing the candidate about the missing documents to remedy the situation, after which the application will be invalidated in case the requested completions will not be made.

The corporate governance legislation does not allow any contestations. However, in order to make the process as transparent as possible, we will respond to any clarification requests as long as the candidates ask for information regarding their candidature alone and not related to the status of other candidates. Such demands can be applied in a similar manner to the job application within 24 hours after receiving the final results. We shall reply within maximum 3 working days after the clarification request was registered at our office in Andrei Muresanu str. No 17, sector 1. The clarification requests do to postpone in any way the selection process.

NB: this add was published in the specialized media and on the consultant's website (www.georgebutunoiu.com) as well on the FNGCIMM SA IFN web site (www.fngcimm.ro).