Atacul asupra SIF Oltenia - o crimă financiară la lumina zilei, săvârsită în complicitate cu ASF

De la încasarea celor 140 de milioane de euro, reprezentind finalizarea tranzacţiei prin care SIF Oltenia (SIF5) şi-a vândut (către Erste Group Bank) participaţia de 6,29% (1.023.534.303 de acţiuni) de la Banca Comercială Română (BCR), s-au implinit doi ani ieri, pe 9 octombrie.

Ieri.

Operatiunea a atras decernarea, in cadrul Galei anuale BURSA, a Premiului de excelenţă pentru cea mai importantă tranzacţie de pe piaţa de capital românească în 2018, conferit lui Tudor Ciurezu, care a fost omagiat si in cadrul altor festivitati ale pietei noastre de capital, organizate in acel an.

Toata lumea a admirat (sau a invidiat) chibzuinta si norocul lui Ciurezu, care dupa aceasta lovitura, a speculat momentul caderii generale a cotatiilor la Bursa de Valori Bucuresti (provocata de Ordonanta de Urgenta nr. 114 din 28 decembrie 2018) si a reinvestit banii in actiuni lichide, la preturi avantajoase (pentru achizitii de actiuni BRD si Banca Transilvania a investit aproximativ 45 de milioane de euro, restul banilor asteptind oportunitati ulterioare; la final, circa 80% din suma obtinuta initial a fost folosita in achizitii de actiuni bancare).

Acel triumf a fost, insa, clipa care a declansat agresiunea administratorului SIF Banat Crisana si persecutia Autoritatii de Supraveghere Financiara asupra presedintelui SIF Oltenia Tudor Ciurezu si a echipei sale de administrare.

De doi ani, Tudor Ciurezu si ai sai sint haituiti cu pretentii si acuzatii fanteziste prin care concurentii sai de la SIF Banat Crisana ii destructureaza managementul, in dauna societatii si a celorlalti actionari.

Administratorul SIF Banat Crisana se foloseste de suportul primit de la anumiti lucratori din Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - o institutie a carei coruptie este notorie, de unde puscariile isi recolteaza pensionarii in mod periodfic.

ASF ii tolereaza "cooperativei" structurate in jurul SIF Banat Crisana concertarea ilegala a unui numar de unsprezece alte fonduri de investitii si cu SIF Muntenia, ca sa poata dicta in Adunarile generale ale actionarilor concurentului sau SIF Oltenia.

Astazi, la doi ani de la acel triumf care a urcat echipa manageriala a SIF Oltenia pe prima pozitie intre cele cinci SIF-uri, Tudor Ciurezu si ai sai se confrunta cu perspectiva certa a indepartarii de la conducere si inca nu oricum, ci eliminarea urmeaza sa fie umilitoare, batjocoritoare, arbitrara, fara temei in performanta, ba chiar in pofida performantei fondului:

- ASF a cerut documente in vederea reevaluarii tuturor celor cinci membri ai Consiliului de administrare, probabil ca sa-i invalideze pe indezirabili, desi se afla la capat de mandat (si sa nu mai poata sa candideze la viitoarele alegeri); ASF are in vedere si aplicarea de amenzi usturatoare, cum a mai facut-o;

- AGA impusa de "cooperativa" SIF Banat Crisana avea pe ordinea de zi o succesiune de subiecte (nu doar stupide ci) contrare legii, dar si atragerea raspunderii asupra a patru dintre cei cinci membri ai echipei de administrare, pentru o vina imaginara, dar asta nu va impiedica "cooperativa" sa aprobe masura punitiva; dupa care "cooperativa" si-a propus sa-I revoce pe administratori si nimioc nu o impierdica sa o faca;

- Urmeaza o alta AGA pentru alegerea membrilor echipei de administrare, in care "cooperativa", desigur, isi va impune oamenii proprii.

Care este ratiunea pentru care o echipa de administrare performanta este eliminata de concurenta ostila prin manevre abuzive si de supraveghetorul pietei?

Cum se poate ca o echipa de administrare concurenta, care numara printre consultanti, ca factor de mare influenta, un infractor condamnat pentru spalare de bani si manipularea pietei de capital, o echipa stigmatizata ea insasi de manipularea pietei si de management realmente discutabil, sa obtina largul suport al ASF ca sa-si impuna suprematia asupra SIF Oltenia, in dauna celorlalti actionari si a societatii?

Textul care urmeaza arata cum se poate.

Prin abuz din pozitia de actionar ostil, nesanctionat; prin concurenta neloiala, tolerata de Autoritatea de Supraveghere Financiara; prin manipularea pietei, cu complicitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara; prin hartuire, amenintare si amenzi aplicate celor de la SIF Oltenia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; prin incalcarea legii.

FUNDAMENTUL ABUZULUI SIF BANAT CRISANA: CONCERTAREA ILEGALA, PERMISA DE ASF

Metoda de rasturnare a managementului SIF Oltenia de catre concurenta sa de la SIF Banat Crisana este rudimentara si nu ar fi putut fi aplicata fara complicitatea ASF: este vorba despre concertarea unor entitati care paraziteaza actionariatele a trei SIF-uri - SIF Banat Crisana, SIF Muntenia si SIF Oltenia (cu potentialul sa o faca si la SIF Moldova), concertare contrara legii, pe care, desi evidenta, ASF refuza sa o declare.

Subiectul a fost ilustrat in articolul "AGA SIF Banat-Crişana şi un păienjeniş de vehicule investiţionale"/BURSA/27 aprilie 2020, unde schema grafica evidentiaza legaturile dintre SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, cu un numar de unsprezece fonduri de investitii, actionind unitar sub controlul presedintelui SIF Banat Crisana, Bogdan Dragoi.

Unii dintre partenerii de afaceri, ai familiei Dragoi afirma ca Dragoi-fiul se afla sub controlul total al propriului tata, Dan Dragoi si sub influenta infractorului Najib el Lakis, fostul vicepresedinte al SIF Banat Crisana, condamnat in 2019, (cu suspendare la trei ani) pentru spalare de bani si manipularea pietei.

NOTA

- Rise Project scrie ca Dan Dragoi este general in rezerva si ca a fost adjunctul generalului VIctor Athanasie Stănculescu ca secretar de stat la Ministerul Economiei în perioada 16 octombrie - 8 noiembrie 1991. Aceeasi sursa relateaza ca "ulterior, Stănculescu şi Drăgoi au intrat în afaceri, reprezentând în România interesele grupului Balli. Dan Drăgoi a fost director în firmele Sidex International Ltd. (Londra) şi Dundee Ltd (Dublin) - ambele au parazitat combinatul Sidex Galaţi (când aparţinea statului)".

- Radu Tudor scrie: " Unul din cei mai discreti si mai eficienti multimiliardari ai Romaniei, Dan Dragoi a reusit sa puna mina pe o afacere de citeva zeci de milioane de euro prin plasarea fiului sau, Bogdan Dragoi in fruntea SIF Banat. Dan Dragoi s-a lansat in afaceri in anii '90 ca mina dreapta a generalului Victor Atanasie Stanculescu la firma Bali Trading. Bogdan Dragoi a fost ministru de finante in guvernul PDL si apoi consilier prezidential al lui Traian Basescu. Bogdan a fost si continua sa fie in umbra tatalui sau Dan Dragoi, o figura ce a scapat atentiei celor ce au investigat grupul miliardarilor romani consolidati in ultimii 15-20 de ani."

Odata ce Najib el Lakis si Bogdan Dragoi si-au asigurat prin concertarea acestei "cooperative" suprematia in Adunarile generale ale actionarilor propriilor SIF-uri (Banat Crisana si Muntenia), au purces la incalecarea SIF Oltenia, permisa de ASF, care a decis ca "nu exista elemente" sa declare concertarea.

Subiectul a fost ilustrat in articolul "Dormi liniştit ASF! Lakis lucrează pentru tine!"/BURSA/23 aprilie 2020.

Complicitatea ASF la ilegalitatea concertarii, dincolo de orice studiu asupra legii, este dovedita de faptul ca, nu mai departe de acum doi ani, a declarat concertate fondurile Erste Group, actionare ale SIF Oltenia, aflate in aceleasi raporturi cu cele din schema prezentata de BURSA (vezi Decizia ASF nr. 507/24.04.2018).

Dominind AGA SIF Oltenia, Lakis si Dragoi au incercat sa si-l subordoneze pe Ciurezu, ca sa-i impuna administrarea in SIF Oltenia, conform propriilor interese de largire a "cooperativei".

Tot ceea ce a urmat este pe de o parte hartuire si pe de alta parte, batjocura.

UN AN SI JUMATATE DE BATJOCURA - ILEGALUL COMITET INVESTITIONAL

La inceputul anului 2019, Bogdan Dragoi, presedintele SIF Banat Crisana a intoxicat presa cu ideea ca "presedintele Tudor Ciurezu taie si spinzura ca si cind SIF Oltenia ar fi mosia lui taica-su" si ca trebuie instituit un Comitet Investitional care sa-i cenzureze deciziile.

Mie insumi mi-a picurat chestia asta in ureche, personal.

Data fiind notorietatea abuzurilor administratorilor de SIF-uri care au speculat larga difuzie a actionariatului ca sa isi perpetueze sefia zeci de ani, povestea lui Dragoi parea verosimila.

Nu stiam, la data respectiva, ca Bogdan Dragoi are obiceiul sa falsifice realitatea - unii nu stiu nici acum (vezi "Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi se autodenunţă pentru manipularea pieţei"/BURSA/06 august 2020). Mult mai tirziu am realizat ca, pentru Bogdan Dragoi, orice fals care este in folosul sau devine un adevar si pare sincer incredintat ca este un adevar si ca nu minte.

Aceasta este explicatia probabila pentru faptul ca preşedintele SIF1 Bogdan Drăgoi nu se sfieşte să furnizeze informaţii false la Bursa de Valori Bucuresti, minciuni pe care si le asuma cu semnatura, in acte oficiale.

Povestea scurta a Comitetului investitional:

In aprilie 2019 , "cooperativa" SIF Banat-Crisana&SIF Muntenia impune pe ordinea de zi pentru urmatoarea AGA SIF Oltenia aprobarea infiintarii unui Comitet Investitional (membrii conducerii executive si trei angajati), care sa controleze si sa evalueze activitatea conducerii SIF Oltenia, investit cu puterea sa aprobe sau sau sa respinga propunerea directorului general (sau adjunct) cu privire la orice tranzactie propusa cu o valoare de peste 1 milion de lei.

La 9 Mai 2019 , propunerea este aprobata de AGA, care aproba tot atunci si reducerea numarului adminsitratorilor SIF5 de la 7 la 5, intr-o atmosfera suburbana, de insulte reciproce intre taberele de actionari.

La 28 august 2020 , ASF respinge înfiinţarea Comitetului Investiţional, pe motiv că nu respectă o serie de dispoziţii legale (de exemplu, pentru ca responsabilitatea pentru administrare revine conducerii superioare, conform legii).

Timp de un an si jumatate, bazaconia Comitetului Investitional inventata de Bogdan Dragoi a functionat ca poveste a modului cum poate fi reprimata "dictatura lui Ciurezu"; adunari generale, modificarea statutului SIF Oltenia, procese in instanta, birocratie, discutii peste discutii in care a fost antrenata si mass media.

La urma, s-a constatat ca ideea era o timpenie ilegala, o batjocura care a tinut ocupata conducerea SIF Oltenia, ca administrator al unei societati concurente lui SIF Banat Crisana, iar ASF nu a intervenit sa faca ordine.

Prima reactie a ASF a fost una naturala, aratind ca ideea Comitetului investitional este ilegala, pentru ca, pe urma, sa o admita si sa tolereze nestingherita hartuire, practicata de un concurent, sub cuvint ca ar fi actionar.

ATRAGEREA RASPUNDERII ADMINISTRATORILOR SIF OLTENIA - O FORMA DE SANTAJ

Atragerea raspunderii administratorilor SIF Oltenia este o amenintare formulata ca punct pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor SIF Oltenia de luni (12/13 octombrie 2020), dar ea se repeta cu absoluta neseriozitate si pentru motive diverse in alte Adunari SIF Oltenia, ale acestui an.

La 6 aprilie 2020, "cooperativa" a invocat (vezi Raportul afisat la BVB https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/SIF5_20200406150907_RC-06-04-2020-anexa-SIF-Banat.pdf)

un presupus prejudiciu la instrainarea actiunilor Prodplast, sustinind ca SIF Oltenia a fost pagubita de 336296 lei, pentru ca ar fi existat si tranzactii la preturi superioare.

Propunerea nu a avut nici o urmare, la momentul acela, geniile de la SIF Banat Crisana nu bagasera de seama ca in lista administratorilor asupra carora vroiau sa atraga raspunderea, figura si Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (ulterior si-a dat demisia din Consiliul SIF Oltenia).

Dar, cea mai stupida situatie pe care "cooperativa" a creat-o, a fost ca pe vicepresedintele SIF Oltenia Cristian Busu (omul lui Dragoi) l-au scutit de atragerea raspunderii, desi era semnatar al aprobarii tranzactiei Prodplast, in rind cu ceilalti administratori.

Ba, mai mult, in Raportul citat, "cooperativa" isi afirma intentia "desemnarii pentru exercitarea actiunii in justitie a administratorului Busu Cristian".

Faptul este dovada ca atragerea raspunderii administratorilor nu este facuta pentru vreun prejudiciu, ci drept amenintare si santaj, pentru ingenunchierea conducerii SIF Oltenia.

Acum, pentru AGA din 12-13 octombrie, motivul "cooperativei" ca sa ceara atragerea raspunderii administratorilor este unul penivil: ca ar fi trebuit sa plateasca dividende din resurse proprii, iar bnu sa contracteze un credit.

Motivul ilustreaza mediocritatea administratorului SIF Banat Crisana, care nu poate intelege ca un credit care permite conservarea unor detineri valoroase, poate sa aduca cistiguri coplesitor mai mari decit pretul creditului.

Faptul ca eventual Dan Dragoi nu s-ar pricepe la piata de capital nu este atit de important, pe cit este ca, din nou, "cooperativa" intentioneaza sa il scuteasca de raspundere pe omul sau implantat in conducerea SIF Oltenia - Cristian Busu.

Dar Cristian Busu nu doar ca a aprobat (si de aceasta data) masura incriminata de SIF Banat Crisana, ci chiar este cosemnatar pe contractul de imprumut.

Deci?!

Ce urmareste "cooperativa"?

Binele societatii oltene, sau amenintarea, santajul, eliminarea conducerii ei?

REVOCAREA ADMINISTRATORILOR SIF OLTENIA - VISUL DE AUR AL CONCURENTEI

Revocarea lui Ciurezu este dorita de Dragoi de doi ani, de cind Ciurezu a refuzat invitatia lui Dragoi la o intilnire in care sa stabileasca impreuna politica de investitii a SIF Oltenia, dupa vinzarea actiunilor BCR.

Subiectul revocarii administratorilor este recurent, fiind pus pe tapet de "cooperativa" concomitent cu cel al atragerii raspunderii.

La AGA din12/13 octombrie, Fondurile Certinvest (membre ale "cooperativei") cer revocarea administratorilor SIF Oltenia (desigur, ocolindu-l pe Cristian Busu) pentru ca "sfidează drepturile acţionarilor precum şi Autoritatea de Supraveghere Financiară".

"Sfidarea drepturilor acţionarilor" este un motiv in regula pentru dorinta revocarii administratorilor, dar "sfidarea ASF"?!

Nu este bizar?

De cind actionarii unei societati isi asuma sa consolideze autoritatea ASF?

Sint convins ca o parte dintre actionarii SIF Oltenia urasc ASF pentru ilegalitatile comise, pentru tolerarea si sprijinul acordat ilegalitatilor comise de "cooperativa".

Intr-un proces in instanta pe tema "sfidarii ASF", Fondurilor Certinvest li s-ar respinge calitatea procesuala.

ADMINISTRATORUL SIF BANAT CRISANA - MANIPULATOR CU SPRIJINUL ASF

Deznodamintul este aproape, peste o zi-doua.

Nimic nu-l mai scapa pe Ciurezu.

"Cooperativa" este imbatabila.

Administratorul SIF Banat Crisana, cel care, din cele cinci SIF-uri, a distribuit dividende de sase ori mai mici decit SIF Oltenia, in ultimii opt ani, il alunga si il batjocoreste.

Ceea ce, cu puternicul sprijin al aceleiasi ASF, o institutie recunoscuta drept "cloaca", s-a petrecut deja si la SIF Transilvania, unde a fost revocat Mihai Fercala, cel care a a fost administratorul sau timp de 28 de ani si a asigurat distribuirea recordului de dividende, intre SIF-uri.

Cel mai slab, il alunga pe cel performant si asta este pe placul "cloacei" ASF.

Total dividende distribuite

de cele cinci SIF, intre anii

2011-2019

- lei

SIF 1 - 109.769.854

SIF 2 - 555.978.952

SIF 3 - 631.813.654

SIF 4 - 327.818.234

SIF 5 - 617.833.926

Dar, fenomenul ar fi incomplet descris, daca nu am mentiona cei sapte ani de manipulare a Valorii Activului Net de catre SIF Banat Crisana, o manipulare in care ASF a jucat un rol activ si care, cel putin pina acum, a ramas fara urmari, desi este o infractiune care se pedepseste cu inchisoarea.

In concluzie, cel care a distribuit cele mai mici dividende, cel care este un manipulator acoperit de ASF si un om care promoveaza falsul in acte publice, sub proprie semnatura, reuseste sa alunge pe cel care distribuie dividende de sase ori mai mari.

Este o crima financiara operata la lumina zilei, cu stiinta tuturor - are caracteristicile unui act terorist.

Vorbele nu pot opri un act terorist.

Un act terorist poate fi oprit doar prin actiune de forta.