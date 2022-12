Echipa Croaţiei încearcă să treacă peste dezamăgirea înfrângerii din semifinale, iar medalia de bronz poate fi un bun "pansament" pentru orgoliul fostei vicecampioane mondiale. Căpitanul selecţionatei Croaţiei, Luka Modric, regretă că echipa sa nu a mai reuşit să repete performanţa de la ediţia trecută a Cupei Mondiale de fotbal, oprindu-se de această dată în semifinale, după eşecul în faţa Argentinei (scor 0-3), dar anunţă că echipa va lupta pentru medalia de bronz.

Potrivit lui Modric: "Nu am reuşit, din păcate. Suntem trişti, speram să jucăm o nouă finală. Nu s-a întâmplat asta. Trebuie să felicităm Argentina şi asta-i tot. Penalty-ul (transformat de Messi) a fost un moment cheie. Până atunci totul a fost bine, controlam jocul. Însă arbitrul nu ne-a acordat un corner şi a rezultat apoi penalty-ul. După părerea mea, el nu trebuia acordat, pentru că el (Julian Alvarez) a şutat, iar portarul nostru a ieşit în faţa lui şi nu pot să cred că arbitrul acordat acel penalty. Însă asta e, lucrurile nu mai pot fi schimbate''. "'Acum trebuie să ne odihnim şi să încercăm să câştigăm următorul meci. Am avut o Cupă Mondială foarte bună şi nu este niciodată o pedeapsă să joci pentru echipa naţională. Este o medalie de bronz în joc, trebuie să ne pregătim pentru că, dacă o vom obţine, este un rezultat bun", a adăugat căpitanul Croaţiei.

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a declarat că înfrângerea suferită de elevii săi a fost "meritată", însă nu are ce să le reproşeze: "Felicit Argentina pentru victoria sa. Trebuie să rămânem uniţi, să ridicăm capul. Nu am nimic de reproşat jucătorilor mei. Nu avem de ce să ne plângem. Vom lupta pentru locul trei. Am fost pregătiţi, dar ne-a lipsit un atacant veritabil. Am pierdut, dar nu pot da vina pe băieţi. Au dat maximum la acest turneu. Trebuie să ne pregătim pentru meciul care urmează. Este o înfrângere meritată". Selecţionerul croat a comentat şi evoluţia starului argentinian Lionel Messi, cel mai bun jucător de pe teren în meciul de marţi: "Nu mai sunt multe de spus. Probabil a fost cel mai bun jucător din lume în ultimii ani. El face diferenţa datorită explozivităţii şi calităţii sale tehnice". Zlatko Dalic a precizat, totodată că nu intenţionează să se despartă de selecţionata Croaţiei, pe care o pregăteşte din octombrie 2017.

Finala mică va avea loc sâmbătă de la ora 17.00.