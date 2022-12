Finala mică de astăzi a Cupei Mondiale oferă o premieră în istoria fotbalului: Maroc este prima echipă din Africa, care ajunge în careul de aşi a lumii fotbalistice, cu şanse mari de obţine medalia de bronz.

Jocul echipei antrenată de Walid Regragui, chiar dacă nu a fost unul spectaculos, a arătat că marocanii cunosc tainele fotbalului şi sunt o echipă disciplinată care încearcă prin tenacitate şi coeziune să acopere lacunele cauzate de lipsa de talent sau mai bine spus lipsa de creativitate a mijlocaşilor şi atacanţilor africani.

Prin aceste calităţi, jucătorii marocani au trimis acasă în fazele eliminatorii Spania şi Portugalia, două mari forţe fotbalistice nu doar ale continentului european, ci şi ale lumii, dar au fost nevoiţi în semifinală să se recunoască înfrânţi în faţa unei naţionale a Franţei care pare mai puternică decât oricând.

Întrebat de site-ul FIFA cum crede că îşi va aminti lumea de echipa sa, Walid Regragui a spus: "Ca prima echipă africană care a mers în semifinale şi cea mai bună echipă africană din istorie. Rezultatele sunt clare, suntem semifinalişti, dar ne-am confruntat cu unele dintre cele mai bune echipe europene. Deoarece ne-am confruntat pe drum cu echipe mari, am avut câteva surprize, şi cred că oamenii îşi vor aminti starea noastră sufletească, şi calitatea noastră umană, pentru că am demonstrat că marocanii au foarte multe valori şi au multă dorinţă. Am făcut spectacol şi în tribune pentru că fanii noştri sunt extraordinari. Cred că aceste lucruri arată de ce această echipă va rămâne în memoria colectivă a celor care iubesc fotbalul"

Dar ultima impresie contează foarte mult şi de aceea antrenorul marocan este decis ca echipa sa să aibă o prestaţie de gală în finala mică, împotriva Croaţiei, şi să câştige medalia de bronz.

"Ne angajăm să terminăm cu o victorie pentru fanii noştri. Locul trei înseamnă a fi pe podium, deci este important pentru ţară şi pentru jucători să termine bine această competiţie. Vom depune toate eforturile pentru a aduce acasă medalia de bronz", a spus Walid Regragui.

De partea cealaltă, selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalici, susţine că jucătorii săi sunt gata să dea totul pe teren pentru medalia de bronz a acestei ediţii a Cupei Mondiale.

La rândul său, fundaşul Josko Gvardiol a spus: "Croaţia este printre primele patru echipe din lume şi ne luptăm pentru medalia de bronz. Ar fi grozav să aducem medalia acasă, dar cel mai important este că ne dorim să încheiem acest turneu cu o victorie".

Coechipierul său, Andrej Kramaric a reiterat aceeaşi idee: "Suntem fericiţi că am ajuns până aici, dar meciul de pe locul trei înseamnă foarte mult pentru noi şi pentru toţi croaţii. Nu în fiecare zi echipele ajung să joace pentru locul trei. Să deţii o medalie de bronz, să o ai acasă, ar fi un lucru minunat. Ar fi fenomenal, fantastic pentru noi şi, de asemenea, pentru familiile noastre".

De aceea finala mică de astăzi, de la ora 17, se anunţă a fi una în care cele două echipe, Maroc şi Croaţia, vor da totul pe teren pentru obţinerea medaliei de bronz. Vom asista la o premieră - Maroc, prima echipă africană pe locul trei la o Cupă Mondială - sau la confirmarea faptului că naţionala croată condusă de Modric este una dintre cele mai bune echipe europene din ultimii opt ani?

Rezultaul finalei de astăzi ne va oferi răspunsul.