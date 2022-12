Cristiano Ronaldo i-a anunţat pe fani că nu se gândeşte la retragerea de la echipa naţională.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Cristiano Ronaldo recunoaşte că să câştige Cupa Mondială cu Portugalia era "cel mai mare şi mai ambiţios vis" al său.

"Din păcate, acest vis s-a încheiat", a precizat Ronaldo în postarea amintită, continuând: "Din fericire, însă, am câştigat numeroase titluri importante, inclusiv pentru Portugalia - atât Euro 2016, cât şi Cupa Naţiunilor 2019. Am participat de cinci ori la turneul final al Cupei Mondiale în 16 ani, de fiecare dată alături de mari jucători şi am fost susţinut de milioane de portughezi. Am dat totul pe teren, niciodată nu am întors spatele luptei şi nu am renunţat la acest vis care s-a încheiat ieri. Aş vrea să ştiţi că în ciuda a tot ceea ce s-a scris, s-a spus sau s-a speculat în legătură cu acţiunile mele, devotamentul meu pentru Portugalia nu s-a schimbat nici măcar o clipă. Am fost mereu unul care luptă pentru obiectivul tuturor şi nu aş întoarce niciodată spatele colegilor şi ţării mele. Nu prea mai sunt multe de spus deocamdată. Mulţumesc, Portugalia! Mulţumesc, Qatar! Visul a fost frumos cât a durat... Acum, sperăm că vremea va fi un sfetnic bun şi va permite fiecăruia să tragă propriile concluzii", a scris Cristiano Ronaldo în postarea care a adunat în mai puţin de două ore peste 13 milioane de like-uri.

Cristiano Ronaldo are 196 de selecţii şi 118 goluri pentru naţionala lusitană.