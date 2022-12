Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, este afectat de criticile primite în urma eliminării de la CM 2022 din Qatar, în sferturi, de către Franţa, şi spune că va ţine cont de opiniile fanilor în luarea unei decizii pentru viitorul său.

"Ultimul an şi jumătate a fost unul dificil pentru mine. Am fost afectat de ceea ce s-a scris despre mine, de ce s-a spus despre mine. După ce am pierdut cu Ungaria, în Liga Naţiunilor, cu 4-0, mi s-a zis că nu cunosc ceea ce fac, nu ştiu să-mi fac meseria", a arătat Southgate.

În privinţa viitorului său la cârma naţionalei Angliei, Southgate preciza: "După fiecare turneu, ne-am aşezat, am făcut o analiză şi am reflectat. Avem nevoie de timp pentru ca toată lumea să ia deciziile corecte".

El a spus că va lua în considerare părerile suporterilor pentru a hotărî ceea ce are de făcut mai departe.