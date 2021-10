Pe 20 septembrie 2021 a avut loc pentru prima oară în format hibrid evenimentul CFO Conference, eveniment anual organizat de BusinessMark ce este dedicat managerilor din departamentele financiare. Accelerate de perioada pandemiei de COVID-19, schimbările tehnologice au un imapct tot mai mare la nivel operaţional, dar şi strategic în cadrul departamentelor economice. Rolul CFO-ului este şi el redefinit, ocupând un un rol mult mai aproape de partea de business. Tehnologia nu este încă suficient de matură, intervenţia umană fiind încă esenţială, însă viitorul pare a însemna tocmai perfecţionarea acesteia şi migrarea specialiştilor spre un nou tip sarcini. De mare importanţă este coagulare datelor şi transformarea acestora în informaţii relevante, iar asupra acestui aspect invitaţii eveniemntului au căzut de acord. Transformarea, însă, începe cu curăţarea, inspectarea a ceea ce produce Departamentul Financiar şi cui foloseşte în mod real. Apoi putem migra către standardizarea proceselor şi digitalizare.

Evenimentul a fost deschis de CRISTIAN UNGUREANU, Director Financiar, Unilever South-Central Europe care a vorbit despre cum funcţia financiară, împreună cu abordarea business pot aduce valoare adăugată: "Finance înseamnă business, înseamnă schimbare şi înseamnă pasiune zi de zi pentru business-ul pe care îl desfăşurăm." De asemenea, acesta a discutat despre creşterea valorii adăugate prin M&A, prin crearea unei sinergii între business-ul existent şi achiziţii: "Cum creştem valoarea prin achiziţii? Trebuie sa începem prin a vedea faptul că există oportunitate, să putem să o recunoaştem şi să se respecte una din condiţiile- să poată sinergiza cu business-ul existent sau să implementăm un best practice care să aducă valoare. Unde ne-am putea uita în zona de oportunităţi? La capacitatea de producţie, zona de distribuţie şi zona de capital de lucru."

GUILLAUME MACCZAK, Consulting CFO & GBS Services Associate Partner, EY România ridică problema schimbării rolului CFO-ului şi echipei financiare. În opinia sa, finanţele încă sunt foarte mult corelate de contabiliate în ochii celor din intern. Trebuie, însă, să pornim de la contabilitate aşa cum o vedem astăzi către o viziune mai echilibrata care accentueaza zona de performance.

"La ce ne asteptam de la CFO si echipa sa? Ne asteptăm sa fie receptivi. Sunt cerinţe noi, piaţa se mişcă foarte repede. Cum putem lua rapid decizii? Echipa trebuie sa aibă o analiză profundă, să găsească acei 20% din clienţi care generează 80% din cifra de afaceri. Echipa trebuie sa fie eficientă, calitatea este in centrul funcţiei CFO-ului de azi. Din acest motiv CFO-ul este de încredere, pentru că cifrele şi analizele sunt de calitate", a spus Guillaume Macczak. Referitor la tehnologizarea departamentelor financiare, acesta a adăugat: "Se întâmplă aceste reconfigurări. Partea de IoT sau blochchain este în stare incipientă în majoritatea companiilor. Dar sunt alte elemente de tehnologie pe care sunt sigur că majoritatea dintre dumneavoastră deja le experimentaţi. Rămâne o certitudine că nu există să automatizezi ceva ce este inutil, există o necesitate de curăţare înainte de digitalizare. 25-30 din raportările care sunt produse nu sunt folosite de nimeni în companie. Volumul de muncă este mare din cauza ineficienţei. Faceţi o standardizare înainte de a automatiza. Şi eu mă gândesc la asta când discut cu un client- înainte să trecem la digitalizare şi să cheltuim mulţi bani, vă rog, asiguraţi-vă ce trebuie automatizat. "

COSTIN BAICU, CFO Grup, DocProcess a atras atenţia asupra fluxurilor din cadrul unei companii şi importanţa acestora în procesul de optimizare, dar şi asupra importanţei digitalizării pentru viitorul companiei: "Sunt 4 fluxuri importante într-o companie. Fluxurile de intrare şi ieşire implică mulţi actori. Cele de HR şi producţie internă au avantajul că pot fi gestionate intern, toţi actorii importanţi sunt în cadrul companiei aşa că este mai uşor să aliniezi pentru eficientizare. Există o întreagă reţea prin care companiile comunică între ele. Fluxurile de in& out devin complexe. Trebuie să găsim soluţii ca fluxurile de in& out trebuie să fie eficiente. Cum se pot optimiza aceste fluxuri interne sau externe? Automatizarea sarcinilor, automatizarea proceselor şi automatizarea ecosistemului, a relaţiilor dintre companii. Această optimizare externă aduce enorme beneficii şi este necesară. Am implementat extrem de multe sisteme de-a lungul carierei şi cred că în acest moment rolul CFO-ului se schimbă. În business transformation joacă chiar un rol esenţial pentru ca finance înseamnă business. Transformarea digitală nu este despre tehnoloigie. Transformarea digitală este despre strategie. Nu pot exista companii care să nu gândească digital pentru ca vor fi lăsate în spate. Să automatizezi procese ineficiente este costisitor şi vei obţine contrariul a ceea ce doreşti. De multe ori trebuie reinventate, regândite procesele."

ADRIAN TUDOSCĂ, Regional Finance Director-Healthcare & Diagnostic Services, Medicover România & Diagnostic Services, Medicover SEE a continuat discuţiile privind rolul CFO-ului: "Dacă ar fi să împart rolul unui CFO, i-as atribui 4 mari dimensiuni. Aş începe cu cea de business partner, un CFO ar trebui să fie un liant între departamente, să fie un bun consultant. Aş numi CFO-ul un head of governance. Voi continua cu data science. Reprezentăm departamentul care are cele mai multe date la dispoziţie. Trăim într-un mediu de big data, aşa că o interpretare corecta ar aduce multe beneficii. În final, zona de producţie, executarea proceselor tranzacţionale şi standardizate în mod eficient. Dacă ar fi să desenăm un model ideal în finanţe, în accepţiunea mea, în vârf ar trebui să fie strategia, governance şi managementul obiectivelor. "

ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing aduce în discuţie problematica inspecţiei fiscale şi al domeniilor cel mai afectate la nivel de sume stabilite: "În anul 2019 s-a realizat un top al domeniilor cel mai des verificate, cu cele mai mari sume stabilite în urma inspecţiilor fiscale. Pe primul loc este industria prelucratoare, urmată de comerţ şi construcţii. Dacă aşteptaţi inspecţia fiscală, puteţi corecta erorile din anii anteriori prin depunerea de rectificări şi evita obligaţiile fiscale accesorii." Un alt punct pe care Alina Andrei l-a marcat a fost cel al noutăţilor fiscale. Am aflat astfel că în cazul SAF-T s-a amânat termenul de implementare cu 6 luni. "Este un volum foarte mare de date, aşa că vă sfătuiesc să începeţi cât mai repede implementarea proceselor", a avertizat aceasta.

În cea de a II-a sesiune a evenimentului, MIHAIL ION (Vice President CFO, Raiffeisen Bank România), ANDREI BICA (CFO, Profi Rom Food), CLAUDIU FUIOREA (CFO, Macromex), DUMITRU TURCANU (CFO, OLX Europe RE | Naspers Classifieds | Otodom.pl | Imovirtual.pt | Storia.ro | Kiwi Finance), COSTIN BAICU (CFO Grup, DocProcess), RAREŞ MĂRCULEŢ (CFO Grup, DONA) au purtat o discuţie pragmatică, la obiect, în cadrul unei mese rotunde moderate de ANTON NICULESCU (Managing Partner, Inulta Consulting).

Discuţia a fost ghidată de către Anton Niculescu pornind de la conceptele de transformare şi evoluţie a rolului CFO-ului. Acesta a ridicat drept teme de analiză: CFO-ul ca factor de schimbare şi cum acesta migrat din zona responsabilităţilor tradiţionale, emergenţa tehnologiei şi definirea viitorului, etapele tehnologizării, impactul COVID-19 şi abordarea proactivă vs. cea reactivă, performanţa şi rolul CFO-ului de arhitect al performanţei companiei, relaţia CFO-CEO, planificare şi managementul raportului aşteptări pe termen scurt versus obiective pe termen lung.

În privinţa rolului CFO-ului, Claudiu Fuiorea a atras atenţia asupra patru elemente: "Un element este de participare la deciziile pe care compania le ia şi apoi le implementeazaă. Al doilea- partea de guvernanţă, un CFO are nevoie să înţeleagă procesele din companie. Al treilea, acela de a putea anticipa eventualele riscuri ca să fii surprins cât mai puţin. În timp mi-am dat seama că se mai adaugă un element. Al 4-lea se referă la date şi tehnologie şi cum acestea îţi aduc informaţii importante."

Andrei Bica a discutat despre importanţa contribuţiei CFO-ului la creşterea valorii companiei: "Toţi am pornit de la finance operations, accounting, iar acum partea aceasta este robotizată. CFO-ul va deveni un Chief Value Officer în scurt timp. Lumea s-a schimbat foarte mult. Noi, ca CFO trebuie să ne concentrăm pe strategie, pe viitor, pe centers of excellence. Organizaţia se aşteaptă să aibă un CEO vizionar şi o echipă de management care să determine cum să facem lucrurile. CFO-ul trebuie să se mute spre valoare, cum creşte valoarea pentru companie."

Mihail Ion şi-a exprimat punctul de vedere privind rolul CFO-ului, numindu-l partener strategic, cu atât mai mult în contextul de schimbare din prezent: "E important să ne uităm la mediul în care funcţionăm. Vorbim de o schimbare accelerată e mediului în care operăm. De la preferinţele consumatorilor la intrarea unor noi jucători pe piaţă, cum ar fi companiile fintech. Marile companii la nivel global, în ultimii 10 ani au trecut prin transformări. CFO trebuie să fie un partener strategic pentru ceea ce se implementeaza în companie. În Raiffeisen avem o zonă de business intelligence ce servesc nevoile de date si asistă la decizii pentru toate zonele din bancă, nu doar finance. Vorbim despre business intelligence şi tool-uri care acum au ajuns la un alt nivel."

În contextul discuţiilor despre digitalizare şi automatizare, Dumitru Turcanu a avertizat asupra faptului că tehnologia nu este încă suficient de matură pentru a exclude intervenţia umană: "Interpretarea datelor se face parţial automat, dar tot e importantă forţa umană pentru a înţelege. Suntem încă departe, componenta umană este prevalentă deocamdată. Există o evoluţie, dar o să mai treacă 5-10 ani până o să vedem o revoluţie. Cred că rolul unui CFO a tot evoluat şi va mai evolua. Mai mult de 50% din timpul unui CFO modern e petrecut în elaborare de strategii şi decizii tactice."

Despre paşii ce sunt făcuţi în evoluţia tehnologiei şi despre cei ce rămân a fi făcuţi a vorbit şi Costin Baicu: "AI-ul nu există în mod industrial, în mod efectiv care să aducă nişte rezultate clar cuantificabile, dar se va ajunge acolo. Machine learning funcţionează, este, practic, precursorul AI-ului. Maşina ştie să înveţe mult mai multe cazuri şi să proceseze informaţii rapid, dar nu s-a ajuns să ia decizii care nu erau deja existente. Nu există ceva neprogramat care să vină din neant într-o maşină." De asemenea, acesta a accentuat rolul CFO-ului la nivel de change management şi implementarea sistemelor tehnologice în cadrul companiei: "În implemnetarea de sisteme şi aducerea la zi a tehnologiilor în zona de finance, un aspect important e zona de change management. CFO-ul trebuie să înţeleagă că actorii din cadrul companiei au diverse frici, interese, capabilităţi. Trebuie să aibă un rol activ în a promova şi a explica rolul oamenilor în noua realitate. CFO-ul trebuie să fie foarte implicat în business pentru a putea coagula datele şi a le transforma în informaţii relevante."

În cadrul discuţiei despre impactul pandemiei, Rareş Mărculeţ a vorbit despre planificare şi importanţa adaptării în funcţie de elementele neaşteptate: "Din punct de vedere long term planning, avem un plan pe 5 ani. Trimestrul 4 a anului 2020 a fost foarte bun, dar nu a continuat în trimestrul 1 al 2021, aşa cum ne aşteptam, pentru că nu am avut gripa normală. CFO-ul trebuie să aibă câteva scenarii pregătite şi să fie gata să adapteze din mers. În urmatorii ani aşa vom merge, cu această aptitudine de a naviga în necunoscut. Oamenii din finance trebuie să fie conştienţi că nu pot şti decât 80% din factori. Capacitatea de cunoaştere a omului este limitată. "

Continuând discuţia despre forecasting, Mihail Ion a menţionat că aceasta este o componentă căreia îi acordă şi mai mare importanţă acum: "Planul pe termen lung ne arată ce trebuie să facem azi. Într-un fel vorbim despre ce ar trebui să facem dacă evenimentul s-ar putea întâmpla, cu mintea limpede, la rece şi altfel dacă evenimentul s-a întâmplat, la cald."

Tot despre cum au depăşit perioada dificilă a pandemiei a vorbit şi Claudiu Fuiorea: "E important să ne susţinem partenerii, asta am învăţat în urma crizei COVID. Era important să ne asigurăm că şi atunci când va răsări soarele din nou, vom avea parteneri de busnienss care au supravieţuit. Acesta a fost unul dintre elementele esenţiale, unul dintre pariurile câştigătoare. Online-ul a apărut în perioada aceasta. Este o arie în care punem resurse şi experimentăm pentru că ne aşteptăm să fie de succes, dar nu avem dovezi încă. Este, din nou, un pariu pe care îl facem."

Despre transformare a punctat şi Andrei Bica, menţionând: "Poţi alege să fii doar reactiv pe termen scurt, iar şansele de a face greşeli sunt foarte mari. Poţi să gândeşti proactiv, cum te poţi transforma pe termen lung. O altă transformare pe care o facem noi acum - clienţii vor renunţa la partea tradiţională şi vor trece în online."

Deciziile, însă, se iau pe bază de date, a menţionat Dumitru Turcanu: "În OLX noi luăm toate deciziile pe bază de date. Dar o parte din date sunt mai dificil de interpretat. În viitor, dorinţa noastră este în continuare să automatizăm. De la an la an remarcăm că o parte dintre rezultate sunt mai uşor de interpretat."

Despre abordarea transformării şi implementarea sa, a discutat în finalul evenimentului Rareş Mărculeţ: "Dacă vorbim de transformare, putem începe cu procesele cele mai uşoare. Noi am început cu procesele de sales. Am prioritizat creşterea accelerată. Ne propunem să digitalizăm şi partea de back office. Omul conduce tehnologia şi nu invers şi aşa trebuie să rămână. Critical thinking tot un atribut uman va rămâne. Provocarea pentru noi e de a gasi tool-urile potrivite nouă şi să construim o echipă de finance care să susţină acest nou set-up. Jobul în finance va solicita un alt set de skill-uri, va avea o puternică componentă de IT. Vrem să ajungem să tranzacţionăm 20% din timp şi să petrecem 80% din timp pentru a analiza date. Sunt adeptul paşilor mici, dar trebuie să începi de undeva şi să fii consecvent, să arăţi progres.

• Prima zi a evenimentului HR Uncovered 2021- Sistemul de lucru în regim hibrid este un "must have", iar nu un "nice to have"

După o perioadă dificilă, marcată de restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, "HR Uncovered" a avut loc din nou şi în format fizic, pe 15 şi 16 septembrie 2021. Fiind transmis şi online, evenimentul a avut parte de o audienţă de peste 200 de participanţi. Am aflat în cele două zile de eveniment despre cum companiile s-au adaptat perioadei pandemiei, despre ce oportunităţi au găsit dincolo de provocări, despre cum au gestionat momentele dificile şi ce lecţii au învăţat. De asemenea, ne-am putut arunca o privire asupra a ceea ce înseamnă viitorul la nivel de mod de muncă. Sistemul hibrid pare a fi preferatul angajaţilor, dar şi un nou standard la nivel de employer branding. Tehnologia a fost cea care a permis adaptarea rapidă la modul de lucru impus în această perioadă, dar lucrurile nu pare că se vor opri la acest nivel, instrumentele tehnologice fiind tot mai complexe. În mijlocul acestui vârtej al schimbării, managerul de HR capătă un rol tot mai dificil, dar şi important la nivel strategic.

TUDOR PETECILĂ, HR Director, Teleperformance deschide evenimentul aducând în discuţie tocmai ideea evoluţiei: "Făcând paralela între trecut şi prezent la nivel de engagement, putem spune că nu mai este vorba de salariu, ci de scop, nu e vorba de satisfacţie, ci de dezvoltare, nu este vorba despre şef, ci de mentor, nu este vorba despre evaluarea anuală, ci de o conversaţie continuă, nu este vorba despre slăbiciuni, ci de puncte forte, nu este vorba despre job, ci despre viaţă."

În aceeaşi notă a schimbării, LUIZA BANYAI, Head of International People Operations, Amber atrage atenţia asupra reconversiei profesionale ce ar trebui privită şi prin lentila emoţională: "Schimbarea de carieră se poate întâmpla la orice vârstă, dacă dorinţa de schimbare este prezentă. Nu toţi oamenii sunt pregătiţi să facă schimbări de carieră. Oamenii au emoţii, înainte de a merge către ei cu programe de reconversie, trebuie să gândim programe de recalibrare emoţională. Vrem să simţim că aparţinem şi contribuim, că suntem utili şi suntem recunoscuţi. E important să îi ajutăm pe colegi şi manageri să înţeleagă că e extraordinar să visăm şi chiar să ne facem un drum prin care să ne atingem visul. Iar visul profesional înseamnă carieră, nu un job."

Putem vorbi despre câteva trenduri principale la nivel de muncă, ne spune MIHAI GĂVAN, HCM Global Sales Director, TotalSoft: Work from Home, Fluid Workforce, Creative Economy, Diversity & Inclusion. Acestea au, la rândul lor, alte câteva microtrenduri ce dictează tendinţele si la nivel de tehnologie, al cărei scop este de a veni în întâmpinarea nevoilor ce apar în cadrul departamentelor de HR. "Employee experience everywhere" este unul dintre micro-trendurile principale ce definesc "Fluid workforce". Iar experienţa angajatului chiar şi în cazul modului de lucru hibrid este foarte importantă, riscurile fiind evidente: "Angajatul stând toată ziua în faţa laptopului nu a mai simţit brandul de angajator în spate. Asta înseamnă că acel laptop poate fi uşor schimbat cu un alt laptop. Îi e mult mai uşor să îşi schimbe jobul pentru că sentimentul de apartenenţă este mult diluat."

Despre experienţa angajatului a discutat şi SIMINA MOTOC, Director HR, Bosch Cluj Plant. Aceasta menţionează că angajaţii sunt cei mai buni ambasadori ai unei companii, iar experienţele cu semnificaţie, valoroase îi transformă în adevăraţi promotori ai companiei: "Le propunem angajaţilor să ia frâiele propriei dezvoltări, să ia oportunităţile ce apar şi să profite de ele. Bosch este un mediu în care o cariera ce porneşte din inginerie şi ajunge în HR este foarte posibilă. Ne dorim ca experienţa lor de zi cu zi să fie una pozitivă care să le ofere dezvoltare profesională şi personală. Ne dorim ca angajaţii să îşi trăiască valorile la muncă. În momentul în care angajaţii trăiesc experienţe care au sens şi semnificaţie pentru ei, atunci în mod natural vor fi ambasadori ai companiei."

CRISTINA ULEŞAN, Human Resources Director, Brico Depôt România (parte a grupului Kingfisher) descrie importanţa pe care comunicarea o are în cadrul companiei sale, în general şi în timpul perioadei pandemiei, în particular, dar şi despre programele desfăşurate în această perioadă: "La noi în organizaţie, comunicarea internă este un motor foarte important. Este importantă autenticitatea în mesajele cu veşti bune, dar şi în cele cu veşti mai dificile. De asemenea, în timpul pandemiei, am oferit libertate mai mare în alegerea programelor de learning&development, am implementat programe de wellbeing şi de tip EAP (ex. suport psiho-emoţional), am obţinut certificarea Dekra la nivel de siguranţă, ne-am implicat în comunitate, am păstrat echipa unită şi am făcut paşi către hybrid working."

Analizând datele din cadrul platformei Benefit, ANNE-MARIE SLAV, Sales Team Leader Benefit Integration, Benefit an Edenred Company concluzionează că beneficiile oferite angajaţilor sunt în continuare foarte importante pentru companii, bugetele investite crescând în mod constant. "Tichetele de masă, cadourile, vacanţele în România, pensiile private şi sănătatea au fost în 2020 în preferinţele angajaţilor", ne spune Anne-Marie. De asemenea, aceasta punctează faptul că generaţii de angajaţi diferite înseamnă interese / alegeri diferite, dar şi că bugetele investite sunt diferite în funcţie de industrie: "În contextul pandemiei, cadourile şi turismul intern au fost în topul alegerilor pentru toate generaţiile. La nivel de bugete alocate beneficiilor pentru angajaţi, companiile din IT&Software au fost detronate de cele din Call center & BPO."

Beneficii medicale amplificate de tehnologie. Acesta este crezul companiei Sanopass, după cum spune DELIA ILIASA, Managing Partner al companiei. Verificare zilnică a stării de sănătate, acces la consultaţii şi investigaţii, acces la telemedicină, acestea sunt câteva dintre măsurile cu care companiile pot veni în sprijinul angajaţilor: "Modul de livrare a sănătăţii se schimbă, se mută dinspre clinici spre beneficiari şi acesta este un lucru important. De asemenea, pentru noi foarte importantă este ideea de < < instant gratification > >, de servicii medicale livrate rapid."

Dincolo de beneficii, însă, importantă este nu numai valoarea salariului, dar şi modul de accesare a acestuia. "80% dintre angajaţi rămân fără bani de la un salariu la altul. 42% se împrumută pe termen scurt, 17% se simt stigmatizaţi şi le scade randamentul, aflăm de la ALINA ŞTEFAN, Chief Executive Officer, Salarium. "61% din angajaţi spun că nu ar trebui să aştepte până la ziua de plată pentru accesarea salariului", atrage atenţia Alina, accentuând că bunăstarea este una dintre cele mai importante nevoi şi că viitorul vine cu un nou standard de salarizare.

Despre dezvoltarea personală şi profesională discutăm alături de EMILIA STROE, HR Director, Sphera Franchise Group- KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery, Taco Bell care atrage atenţia asupra tipurilor de mentalitate: "Am plecat de la premisa că e foarte important să le arătăm managerilor şi nu numai ce este o mentalitate fixă şi una de dezvoltare. În criză avem nevoie de mentalitate de dezvoltare, aşa că am gândit un program intern în acest sens. Îi putem ajuta pe angajaţi să facă această trecere, iar pe manageri cum să recunoască tipurile de mentalitate şi să sprijine angajaţii."

GEORGIANA ANDREI, Corporate Sales Director, Regina Maria atrage atenţia asupra importanţei wellbeing-ului, dincolo de sănătatea fizică, dar şi asupra importanţei prevenţiei, zonă în care companiile se implică tot mai mult: "Atenţia în ultimul timp se îndreaptă către sănătatea fizică, dar şi către wellbeing-ul lor. La nivel de sănătate fizică, companiile se uită mai mult la beneficii mai complexe, acesta este un trend. De asemenea, companiile se uită la membrii familiei angajaţilor şi beneficiile oferite pentru ei. Companiile vor să se implice mai mult în zona de prevenţie. La nivel de wellbeing, azi absolut toate companiile cu care eu am discutat au programe în zona aceasta. Noi ne dorim să ajutăm să schimbăm obiceiuri. Ascultăm angajaţii la început, luăm nişte măsuri şi la final măsurăm rezultatele. Subiect foarte important acum este sanătatea mintală, apoi zona de kinetoterapie, zona de nutriţie, cea de somnologie şi zona de prevenţie".

Deşi existau îngrijorări în privinţa performanţei anagajaţilor în contextul work from home, când lucrează de acasă, implicarea angajaţilor este chiar mai mare, iar tendinţa lor în perioada pandemiei a fost să lucreze mai mult, peste program, spune SORIN BĂNULESCU, People Director la HEINEKEN România. Astfel, pentru a restabili echilibrul, la nivel intern au fost stabilite reguli: "Noi am pus reguli. Am transmis mesajul că este un maraton, nu este un sprint şi am pus o serie de reguli simple. De exemplu, nimeni nu poate pune meeting- uri de la fix la fix, în timpul mesei sau după ora 18."

Un efect al pandemiei despre care se vorbeste foarte mult este accelerarea unor trenduri ce deja existau, dar care era preconizat că se vor răspândi şi dezvolta mult mai lent. Spre exemplu, digitalizarea. Acest lucru este confirmat şi de IONUŢ GHERLE, CEO, UCMS by AROBS: "În perioada aceasta cu toţii ne-am dat seama că procesul de digitalizare trebuie prioritizat. Companiile care dezvoltă soluţii tehnologice trebuie să se adapteze la nevoia clientului. Aceasta s-a schimbat în ultimul an destul de mult. Pandemia a apăsat pedala procesului de digitalizare, dar este un proces care durează şi este un proces continuu. Inovaţia trebuie adaptată la nevoia clientului. Noi am dezvoltat mereu împreună cu clienţii."

Aducând din nou discuţia în zona brandului de angajator, MELANIA JARAVETE, Human Resources Director, Cargus vorbeşte despre ceea ce numeşte "razor sharp transparency": "Tot ce facem ajunge mai departe cu viteza luminii şi ne crează brand de angajator." De asemenea, Melania atrage atenţia asupra a trei întrebări importante pentru viitor la nivel de employer branding - "Cum aţi tratat angajaţii în pandemie? Care este gradul de digitalizare? Oferiţi remote work?".

La începutul pandemiei, mulţi am căzut în capcana de a crede că odată ce această perioadă va trece, vom reveni la modul de lucru anterior. Puţini au anticipat în ce măsură această perioadă ne va schimba în mod permanent. EUGEN GANE, Director de Resurse Umane, A&D Pharma - Dr.Max Group vorbeşte despre aceste aspecte: "În interiorul organizţiei am constatat că cel mai important agent al schimbării în 2020 a fost COVID-19. A schimbat total paradigma în care lucrăm. Ca department de Resurse Umane, cel mai mult ne-a interest sănătatea angajaţilor şi continuarea activităţii în măsura în care se poate. Am continuat să venim la locul de muncă într-un sistem hibrid. Am continuat, însă, să sperăm că vom reveni la < < business as usual > >, ceea ce nu se va întâmpla. Am privit situaţia ca pe una ce vine şi trece. Am constatat că am fost reactivi. Am învăţat din asta."

După o perioadă dificilă, marcată de restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, HR Uncovered a avut loc din nou şi în format fizic, pe 15 şi 16 septembrie 2021. Fiind transmis şi online, evenimentul a avut parte de o audienţă de peste 200 de participanţi. Am aflat în cele două zile de eveniment despre cum companiile s-au adaptat perioadei pandemiei, despre ce oportunităţi au găsit dincolo de provocări, despre cum au gestionat momentele dificile şi ce lecţii au învăţat. De asemenea, ne-am putut arunca o privire asupra a ceea ce înseamnă viitorul la nivel de mod de muncă. Sistemul hibrid pare a fi preferatul angajaţilor, dar şi un nou standard la nivel de employer branding. Tehnologia a fost cea care a permis adaptarea rapidă la modul de lucru impus în această perioadă, dar lucrurile nu pare că se vor opri la acest nivel, instrumentele tehnologice fiind tot mai complexe. În mijlocul acestui vârtej al schimbării, managerul de HR capătă un rol tot mai dificil, dar şi important la nivel strategic.

Prezentă online, CRINA ILIE, People Function Leader Genpact Europe & Africa deschide discuţiile celei de a doua zi a evenimentului. Aflăm că 98% dintre angajaţii Genpact lucreaza de acasă. Ce provocări aduce acest nou mod de lucru? "Această criză sanitară a polarizat experienţa noastră. Partea pozitivă este că suntem mai autonomi. De partea cealaltă, avem această oboseală virtuală, venită din prea mult timp petrecut în faţa ecranelor. Angajaţii aşteaptă mult mai mult de la managerii lor. Surpriza lucrului 100% remote este că oamenii acasă, singuri, îşi fac treaba foarte bine. Majoritatea dintre noi prioritizăm munca în viaţa noastră. Managerii se confruntă cu sentimentul lipsei de control. Îşi pun întrebarea- care mai este rolul meu? Cum îi mai pot eu acum ajuta pe colegii mei, fără să îi văd, să fiu la birou cu ei? Cum putem face ca viitoul muncii în regim hibrid să ne placă? Genpact se bazează pe trei direcţii - reimaginarea spaţiului de lucru, redefinirea forţei de muncă şi redesenarea modului de lucru."

Chiar dacă lucrul de acasă se dovedeşte a fi foarte eficient, există companii ce optează pentru sistemul de lucru hibrid sau chiar pentru a reveni total la birou. În acest context, apare problema siguranţei. Deşi un mediu de lucru format din angajaţi vaccinaţi ar diminua considerabil riscurile, condiţionarea accesului la muncă nu este legală, atrage atenţia ROXANA ABRAŞU, Partener, Coordonator al Practicii de Dreptul Muncii, NNDKP: "Condiţionarea accesului la muncă de statutul de vaccinat nu este legal posibilă, vaccinarea nefiind obligatorie. Atenţie şi la diferenţierea între categoriile de salariaţi- vaccinaţi, nevaccinaţi. Nu vrem să ajungem în situaţia de discriminare şi comportament diferenţiat în cadrul companiilor".

Despre programele desfăşurate în timpul pandemiei vorbeşte şi ANCA GREZOV, Senior HR Manager, Danone România, dar şi despre cum anumite programe trebuie adaptate la noul context de muncă. Spre exemplu, cel de learning&development: "Timpul s-a comprimat, am început să lucrăm tot mai mult, să facem din ce în ce mai multe. Aşa că am făcut pilule de learning- informaţie extrem de relevantă şi uşor de citit în 5 minute. Am făcut leapşa de learning- angajaţii care să spună în 5 minute ultimul lucru pe care l-au învăţat şi apoi să dea leapşa mai departe."

Foarte importante au fost în această perioadă şi programele de wellbeing şi sănătate psihică. MANUELA SON, HR Director, VWR, part of Avantor vorbeşte despre dificultatea de a ţine ritmul în momentul în care lucrezi de acasă şi despre importanţa consilierii psihologice: "Pornind de la dorinţele angajaţilor, am implementat câteva programe de wellbeing şi sănătate psihică în companie, respectiv: consiliere psihologică pentru angajaţi cu psihologi acreditaţi - stres, managementul anxietăţii , relaţionare; implementarea unei platforme de consiliere psihologică ce poate fi extinsă si la membrii familiei; Avantor in Motion - program de wellness global menit să îmbunătăţească starea fizică şi psihică a colegilor."

Despre accelerarea digitalizării în contextul pandemiei vorbeşte AURELIAN CHITEZ, Sales Director, Romanian Software: "Conform unui studiu realizat de Colorful.hr (ianuarie 2020 - septembrie 2021), realitatea este că în multe companii în departamentele de HR se lucrează cu pixul şi hârtia sau cu programe software care: fie nu sunt actualizate şi nu mai răspund nevoilor actuale ale angajaţilor şi nici contextului actual de work from home, fie nu sunt integrate, ceea ce îi face pe angajaţi să navigheze între aplicaţii şi să piardă timp cu task-uri manuale. În acelaşi timp, pandemia a influentat accelerarea digitalizarii in companii cu peste 60%".

98% dintre angajaţi îşi doresc să aibă opţiunea de a lucra din când în când "remote" ne spune şi ANDREI CREŢU, Co-fondator, Pluria, confirmând, astfel, opinia generală a specialiştilor prezenţi la eveniment. Dar care este cel mai productiv spaţiu de lucru? "Nu putem delimita atât de clar", ne spune Andrei. "Ce funcţionează pentru mine, nu funcţionează pentru alt coleg. Când ajungem la a desena o strategie de hybrid work, încurajarea mea e de a îmbrăţişa tendinţa de descentralizare. Individul trebuie să aibă libertatea de a alege ce este mai potrivit pentru el. Remote work nu înseamnă work from home, ci work from anywhere. 65% din respondenţi ne-au spus că în politica de remote work le-ar plăcea dacă ar găşi opţiunea de a lucra şi din alte spaţii, nu numai de acasă."

Despre viteza de reacţie şi schimbarea rapidă în contextul izbucnirii pandemiei vorbeşte COSMIN DODOC, People & Organisation Director, All Business eMAG & Fashion Days, Emag: "În martie 2020, peste 3000 de angajaţi s-au mutat în work from home peste noapte. Am pus pe primul loc sănătatea. Oamenii au apreciat extrem de mult că am făcut foarte, foarte repede asta pentru ei. Productivitatea oamenilor a crescut instantaneu. Suntem o companie care se bazează pe date. Am vrut să ne bazăm pe studiile noastre, să vedem opiniile angajaţilor noştri. 96% s-au simţit mai productivi de acasă. 78% s-au adaptat bine şi foarte bine. 37% au spus că s-au conectat mai bine cu echipele lor. 97% vor să îmbine lucrul de acasă cu cel de la birou după ce se termină pandemia. Am luat decizia să adoptăm un mod de lucru hibrid în mod permanent."

La fel de repede au migrat spre "work from home" şi echipele din compania Macromex, aflăm de la MIRELA STERE, Senior Director of Human Resources: "Toate departamentele suport au trecut la work from home într-o zi, maxim două. O schimbare fundamentală a fost în relatia angajat-angajator. Managerul coordonează, dar mai mult în mediul virtual, acolo unde comunicarea trebuie să fie mai substanţială / consistentă şi mai onestă. Transformarea cea mai importantă este la nivel de rol de manager. Cheia în perioada aceasta a fost comunicarea."

Despre modificările ce au apărut la nivelul rolului managerilor vorbeşte şi DI MAXFIELD-TWINE, Chief Human Resources Officer, Superbet: "Angajaţii sunt direct responsabili pentru când şi cum lucrează. Dar a fost mai întâi de lucru alături de manageri care a trebuit să integreze acest gen de viziune şi care au putut oferi suport angajaţilor pentru a îşi înţelege responsabilităţile şi ceea ce se aşteaptă de la ei. Pandemia a avut impact atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra modului în care lucrăm, a introdus trenduri noi şi le-a accelerat pe cele deja existente. Am învăţat că modul în care ne facem treaba este mult mai important decât de unde ne facem treaba. Wellbeing-ul nu a fost niciodată mai important, iar organizaţiile au învăţat că este nevoie să îşi arate partea umană."

PAUL DANIEL, Group Head of Talent Acquisition, Superbet aduce în discuţie recrutarea post-pandemie, onestitatea şi autenticitatea: "Când vorbim de recrutarea post-pandemie, avem în vedere câteva puncte cheie. Unul dintre ele, Employee Value Proposition (EVP), este foarte important şi lucrăm serios la acest aspect în prezent. Aşa cum îmi place să spun, < < trailerul > > trebuie să se potrivească cu filmul. De asemenea, brandul de angajator este foarte important. Vrem să construim destul de agresiv. Superbet este o organizaţie complexă aşa că modul în care comunicăm în diferite comunităţi trebuie adaptat. Dacă te uiţi la partea de tehnologie, vrem să atragem talente, dar trebuie să articulăm exact ce facem în această zonă. Ne concentrăm şi pe Candidate Experience, viteză, digitalizare, calitate şi includere."

Ce trenduri a adus sau a accelerat pandemia? ANCA PUCA, Sales Manager, Smartree sintetizează: "Printre trendurile aduse de pandemie se regăsesc: hiperautomatizare, operaţiuni de oriunde, flexibilitate şi autonomie, munca în regim hibrid. În plus, pandemia a accelerat investiţiile în tehnologie, aproape una din trei organizatii au investit în implementarea de softuri HCM pentru procesele administrative si pentru managementul talentelor. Chatbotii sunt şi vor fi din ce în ce mai prezenţi în organizaţii, majoritatea interacţiunilor cu angajaţii şi clienţii vor fi gestionate fără interacţiune umană, AI şi comunicarea automatizată oferă date ce pot ajuta la luarea deciziilor, iar deschiderea managerilor de adoptare a chatboţilor este una mare."

OANA PIPER, Manager Resurse Umane, Solina Grup vorbeşte despre criza ce a marcat compania Solina în momentul incendiului de la fabrica sa. Cum reuşeşti să treci cu bine prin asemenea încercare? Răspunsul depăşeşte dimensiunea materială, spune Oana: "Orice criză ar fi în faţa noastră, ceea ce se păstrează este ADN-ul. În felul acesta am putut trece peste criza aceasta strângându-ne mâna. Am putut să ne continuăm viaţa noastră normal, citind, dezvoltându-ne, bucurându-ne unul de altul, ştiind că criza nu e ceva ce ne face să ne pierdem pe noi ca indivizi. Vom inaugura fabrica nouă curând, cu spaţii adaptate noii realităţi, dar ce este important este că ne-am demonstrat că putem recrea acest spaţiu oricând pentru că avem această viziune comună, aceea că oricând putem învinge."

MIHAELA SCURTU, HR Director România, LEONI discută despre rolul strategic al departamentului de HR - "Fiind un partener strategic, suntem puşi în faţa situaţiei de a găsi soluţii. HR-ul în Leoni adaugă valoare organizaţiei, de exemplu, prin Shared Service Centers, ca cel pe care l-am deschis la Cluj." Alte elemente ale strategiei de HR sunt, conform Mihaelei: compensaţiile şi beneficiile oferite angajaţilor, CSR, talent management sau learning &development. La nivel de dezvoltare strategică, "în Leoni am identificat parteneriate straegice cu şcoli profesionale, şcoli duale, parteneriate cu camere de comerţ."

În finalul evenimentului, DANIELA PIPAŞ, Head of HR, BRINEL, Co-Fondator, Institutul pentru dezvoltare umană şi organizaţională în România atenţionează că proiectele de dezvoltare organizaţională sunt supuse eşecului în lipsa motivaţiei: "Cum gestionăm schimbarea? Colegii de la IMO Italia au descoperit că în medie, 80% din proiectele de dezvoltare organizaţională nu işi ating scopul pentru că angajaţii nu văd sensul şi nu au motivaţia de a face aceste schimbări. Motivaţia este ceva dinamic. În funcţie de vârsta la care suntem, iar vârsta este doar un criteriu, putem să înţelegem că motivaţia este foarte diferită. Oamenii pe care îi avem la un anumit moment în organizaţie pot sau nu susţine schimbarea." - DANIELA PIPAŞ, Head of HR, BRINEL, Co-Fondator, Institutul pentru dezvoltare umană şi organizaţională în România

