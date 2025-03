Crin Antonescu: "Un preşedinte nu are voie să tacă"

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare, a lansat critici dure la adresa fostului preşedinte Klaus Iohannis, acuzându-l de lipsă de transparenţă, sfidare şi indiferenţă în perioada mandatului său, conform news.ro, care citează următoarele. În cadrul unui podcast, Antonescu a subliniat că refuzul de a comunica şi de a răspunde cetăţenilor reprezintă o manifestare de dispreţ faţă de aceştia.

"Klaus Iohannis, din motive care îmi scapă, (..) nu înţeleg de ce, a transmis sfidare, nepăsare, refuz de a comunica, refuz de a da socoteală", a declarat Antonescu.

Acesta a insistat că un preşedinte nu are dreptul să tacă, deoarece rolul său este de a asculta, de a comunica şi de a reprezenta cetăţenii în faţa statului pe care îl conduce. "Un preşedinte nu are voie să tacă, nu e vorba că e tăcut că nu are chef să vorbească, el este acolo ca să asculte şi ca să vorbească, el este acolo ca să comunice cu cetăţeni, el este acolo ca să îi reprezinte pe cetăţeni în faţa statului pe care îl conduce, al cărui cap este", a punctat fostul lider liberal, citat de sursa menţionată.

În acelaşi context, Antonescu a atras atenţia asupra campaniilor de dezinformare împotriva Occidentului care au câştigat teren în România în ultimii ani. "Se face o propagandă violentă cu lucruri care sunt mincinoase, propagandă că suntem sclavii Europei şi Uniunii Europene, propagandă că Bruxelles-ul ne otrăveşte şi ne fură copiii şi aşa mai departe. Nişte lucruri îngrozitoare care au zăpăcit mulţi oameni", a afirmat Antonescu.