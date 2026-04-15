Cupa Mondială: Biletele de tren dus-întors New York - MetLife Stadium vor costa peste 100 de dolari

Compania NJ Transit din New Jersey intenţionează să aplice un tarif de peste 100 de dolari pentru biletele de tren dus-întors de la Gara Pennsylvania din New York la Stadionul MetLife, pentru meciurile din cadrul Cupei Mondiale de fotbal, relatează The Athletic.

Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile, care au dorit să rămână anonime pentru a-şi proteja relaţiile, preţul unui bilet dus-întors achiziţionat prin NJ Transit, operatorul de transport din New Jersey, este estimat în prezent să crească de peste şapte ori faţă de preţurile obişnuite, pe durata Cupei Mondiale din această vară.

Călătoria de 18 mile (28 kilometri) cu trenul, care include o oprire la staţia Secaucus, costă în mod obişnuit 12,90 dolari pentru un bilet dus-întors - acelaşi preţ ca pentru finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA de vara trecută. Însă un nou tarif special pentru evenimente urmează să intre în vigoare pentru Cupa Mondială şi se estimează în prezent că va depăşi 100 de dolari. Deşi NJ Transit oferă de obicei tarife reduse pentru persoanele în vârstă, copii şi pasagerii cu dizabilităţi, preţul pentru Cupa Mondială va fi unul unic pentru toate categoriile. Se aşteaptă ca o decizie finală privind preţul să fie luată în următoarele câteva zile.

Comitetul de organizare a Cupei Mondiale pentru New York City/New Jersey a refuzat să comenteze informaţiile, planurile de transport urmând să fie făcute publice în săptămâna viitoare.

„Preţurile biletelor pentru deplasările din zilele de meci nu au fost încă stabilite, iar orice referire la costuri ar fi o speculaţie neconfirmată.” „Cu toate acestea, aşa cum a afirmat clar guvernatorul în cadrul unei conferinţe de presă ţinută mai devreme în această dimineaţă împreună cu NJ Transit, costul celor opt meciuri nu va fi suportat de către navetiştii noştri obişnuiţi", a declarat un purtător de cuvânt al NJ Transit.

Apel către FIFA

Senatorul democrat din New York Chuck Schumer, care este liderul minorităţii din Senat, a acuzat FIFA că „stoarce bani” de la oraşele gazdă din SUA, într-o declaraţie dată publicităţii marţi după-amiază. „FIFA urmează să încaseze aproape 11 miliarde de dolari din Cupa Mondială de vara aceasta, însă navetiştii şi locuitorii din zona New Yorkului sunt cei care plătesc nota de plată”, a declarat Schumer.

„NJ Transit ar putea fi nevoit să perceapă de la fani o sumă exorbitantă de peste 100 de dolari pentru o călătorie cu trenul care costă în mod normal 13 dolari, deoarece acordul de găzduire al FIFA transferă costurile suplimentare de transport şi securitate asupra statelor şi oraşelor, în timp ce FIFA păstrează veniturile din bilete, drepturi de difuzare şi concesii. Acesta nu este un parteneriat, ci o extorcare, deoarece biletele la Cupa Mondială îi costă deja o avere pe fani. Solicit FIFA să intervină şi să acopere costurile de transport pentru oraşele şi statele gazdă.”

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a reacţionat şi ea la această ştire, calificând tariful propus drept „extrem de ridicat”.