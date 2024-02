De la gunoiul ars într-o groapă comună, la cea mai performată staţie de sortare şi tratare a deşeurilor: o companie din Grecia, a făcut pionierat în industria managementului deşeurilor

Compania este situată în Chania, al doilea oraş ca mărime din Creta

Care este numărul de locuitori din regiunea Chania?

Panagiotis Chazirakis: Conform Agenţiei de Statistică, ultimele rezultate din 2021 arată că regiunea Chania ar număra aproximativ 150.000 de locuitori. Este vorba despre locuitori de origine greacă, cetăţenii care locuiesc aici în mod permanent. Spun asta deoarece, în regiune, avem şi foarte mulţi turişti.

Cu aproximaţie, care este numărul turiştilor într-un singur an?

Panagiotis Chazirakis: Nu am un număr exact. Dar, dacă este să ne raportăm la deşeuri, avem de-a face cu o dublare a acestora. Fabrica are capacitatea de a procesa 120.000 tone de deşeuri în fiecare an. Valorile nu sunt exacte, dar pot spune că există 80.000 de tone de deşeuri mixte, 70.000 de tone de deşeuri reciclabile, 6-8.000 de tone de deşeuri "verzi" şi 6.000 de tone de deşeuri masive, ca de exemplu frigidere, electrocasnice (DEEE sau mobilier).

Regiunea Chania din Creta este împărţită în 7 municipalităţi

Panagiotis Chazirakis: Să începem cu începutul: oraşul nostru are 7 municipalităţi, iar compania DEDISA este responsabilă cu tratarea deşeurilor din toate aceste 7 regiuni. De asemenea, există cinci fluxuri de colectare: containerul albastru conţine deşeuri reciclabile formate din hârtie, carton, pachete din hârtie şi plastic, Tetra Pak dar şi metal.

Containerul galben este pentru sticlă, recipiente din sticlă şi borcane. Containerul verde este pentru deşeurile mixte. Avem şi containerul maro în care ajung deşeurile organice (până acum, acesta a fost folosit într-o fază pilot, doar pentru marile supermarketuri sau pentru firmele de cattering). În momentul de faţă, a devenit foarte popular în absolut toate municipalităţile din Chania. În final, avem containerul care colectează mobilier, "deşeuri verzi" şi tot ce este suficient de mare încât să încapă în vehiculele care transportă acest tip de produse.

Despre metoda de colectare "door to door" şi zonele în care aceasta se aplică

Există o metodă de colectare door to door? (din uşă în uşă)

Panagiotis Chazirakis: Desigur, avem această metodă. Există un program "door to door" care se desfăşoară exclusiv în centrul vechi al oraşului nostru (Chania).

De ce doar în centrul vechi al oraşului?

Panagiotis Chazirakis: Pentru că am vrut să scăpăm de coşurile de gunoi amplasate în această zonă. Practic, a trebuit să găsim o soluţie deoarece zona este una turistică şi sunt spaţii limitate pentru a amplasa tradiţionalele coşuri/containere destinate gunoiului. Mai mult, am vrut să evităm ca mirosul de gunoi să persiste în centru. Ne-am dorit să păstrăm o imagine frumoasă pentru turişti. Este un serviciu relativ costisitor, deoarece avem maşini care fac foarte multe drumuri în această zonă, la fiecare oră din zi.

DEDISA a achiziţionat maşini de gunoi electrice

Maşinile sunt electrice sau cu motoare termice?

Panagiotis Chazirakis: Unele dintre aceste autoutilaje, da, sunt electrice, iar unele sunt diesel. În urmă cu 2 ani, am început să cumpărăm maşini de gunoi electrice mai mici decât cele tradiţionale, iar acestea pot ajunge în spaţii mai restrânse, pe străduţele mai mici, mai înguste ale centrului. Astfel, încercăm, în permanenţă, să ne raportăm la inovaţie, la tot ceea ce e nou şi folositor.

Înţeleg raţionamentul colectării door to door în centrul vechi al oraşului. Dar, în alte zone, nu există acest tip de colectare şi, prin urmare, devine foarte greu ca materialele să fie separate.

Panagiotis Chazirakis: Nu este dificil, deoarece avem foarte multe fluxuri, diferite autoutilitare pentru colectarea şi transportul deşeurilor. Există maşini care colectează materialele reciclabile şi există alte maşini care colectează deşeurile mixte.

Din cauza faptului că zona este una turistică, încă există persoane care aruncă deşeurile "la comun"

Vizitez acest oraş din Creta pentru cred, a XVII-a oară şi am văzut, pe parcursul acestor ani, că există o foarte bună gestionare în cee ce priveşte managementul deşeurilor. Dar îi întreb mereu pe proprietarii locuinţei (cazării) ce ar trebui să fac cu materilele reciclabile. Răspunsul a fost mereu acelaşi: la comun, în acelaşi loc cu restul deşeurilor, în acelaşi container. Care este explicaţia?

Panagiotis Chazirakis: Aceasta este încă o mare problemă în toată Grecia şi, încă de acum doi ani, încercăm să găsim soluţii. 80% din managementul deşeurilor se bazează pe conştientizare. Trebuie să-i informăm, în mod constant şi activ pe oameni în legătură cu aruncarea gunoiului într-un mod corespunzător, corect, benefic pentru mediu.

Totuşi, localnicii nu beneficiază de containere...

Panagiotis Chazirakis: Există containere, doar că, în anumite zone, sunt foarte puţine. Încercăm să extindem această reţea, dar avem încă anumite dificultăţi în ceea ce priveşte achiziţionarea de containere albastre, de exemplu. Există, şi aici, anumite impedimente financiare. Sunt situaţii în care, dacă un container se defectează, nu aveam posibilitatea de a-l înlocui rapid. Cea mai mare problemă rămâne conştientizarea: mulţi oameni ştiu exact unde se aruncă deşeurile, dar refuză să respecte regulile. Refuză reciclarea, preferă "metoda" mai simplă, mai uşoară pentru ei. Totul se leagă: dacă oamenii aruncă reciclabile curate, putem, la rândul nostru, să producem produse curate.

În anumite zone, problema principală rămâne absenţa coşurilor de gunoi

Panagiotis Chazirakis: Există coşuri de gunoi, dar acestea nu sunt aplasate în faţa fiecărei locuinţe. Astfel, dacă o persoană vrea să arunce reciclabilele, trebuie să se deplaseze 500 de metri pentru a găsi coşul de gunoi destinat deşeurilor reciclabile. Uneori, trebuie să meargă chiar şi un kilometru. În exteriorul centrului vechi al oraşului există un centru de colectare pe care încercăm să-l optimizăm. Nu putem să îi ajutăm pe toţi locuitorii: unii locuiesc departe, chiar şi pe dealuri. Prin urmare, este o procedură foarte costisitoare. Soluţia rămâne una singură: proprietarul clădirii, gazda, trebuie să le explice celor care închiriază, turiştilor, că există un container amplasat la 500 de metri de locuinţă.

"În ultimii doi ani, ne-am axat foarte mult pe conştientizare în ceea ce priveşte managementul deşeurilor. Locuitorii şi turiştii din Grecia încă învaţă despre colectarea selectivă"

Avem mai multe programe şi ne axăm şi pe publicitate. Îi învăţăm pe oameni despre colectare, despre selectare şi despre modalitatea corectă în care să se debaraseze de gunoi.

Câte persoane lucrează la această staţie?

Panagiotis Chazirakis: Aici, 120, dar este vorba doar despre cei care lucrează în această aripă a clădirii. Există mai multe departamente. Avem zona care se ocupă de colectare, de exemplu. Dar, în această clădire lucrează aproximativ 120 angajaţi. Oamenii lucrează în 3 schimburi. Este o muncă grea şi există anumite riscuri pentru sănătate. Prin urmare, programul de muncă este de 6 ore şi jumătate. Ultimul tură se ocupă de mentenanţă, de curăţenie.

În partea dreaptă a fabricii sunt mai multe gropi de gunoi, sau cel puţin aşa pare de la distanţa asta... Ce este sau ce a fost acolo?

Panagiotis Chazirakis: Există trei gropi de gunoi. Prima este închisă şi a fost acoperită. Practic, este sigilată. A doua a intrat în funcţiune în anul 2005 şi a fost închisă total în urmă cu trei ani. A urmat ecologizarea şi încă se lucrează la asta. A treia groapă este în curs de amenajare, după cum se poate vedea, se respectă toate standardele Uniunii Europene, are trei celule, însă diferenţa majoră este că acum avem această staţie de sortare ultramodernă ceea ce înseamnă practic că durata de funcţionare a celei din urmă s-a mărit considerabil. Dacă lucrurile merg conform planului, probabil douăzeci de ani dacă nu mai mult va fi până la închiderea şi ecologizarea ei.

"Încă avem nevoie de fonduri, de finanţare"

Ce se întâmplă cu gazele pe care le emit gropile?

Panagiotis Chazirakis: Avem o reţea de ţevi în interiorul gropilor de gunoi care colectează biogazul emanat. În momentul de faţă, încercăm să găsim surse de finanţare. Evaluăm mai multe oferte şi intenţionăm să mărim sistemul de ţevi pentru colectarea şi arderea biogazului. În egală măsură, avem nevoie de fonduri pentru a instala un generator care va asigura arderile, dar intenţionăm să instalăm panouri solare pentru producerea de energie verde. Groapa nouă care se vede că acum este în construcţie, beneficiază deja de sistemul de drenaj al levigatului si captarea gazului pentru ardere.

Incendiile reprezintă un risc constant în această industrie. Dar, în ultimii 3 ani, nu a mai existat niciun incendiu

Au existat accidente, incendii în aceşti 15 ani de activitate?

Panagiotis Chazirakis: Accidente, nu. Dar, au existat incidente care au implicat foc. Cu toate acestea, în această industrie, nu putem exclude incendiile. De aceea, există o echipă de intervenţie mereu pregătită şi mai multe proceduri care să rezolve aceste probleme, în cazul în care ele apar.

Există o brigadă de pompieri staţionată aici care este mereu pregătită să stingă eventualele flăcări. Există autoutilitare destinate stingerii incendiilor. Cu toate acestea, experienţa ne-a făcut să prevenim orice posibil incendiu. Astfel, în ultimii 3 ani, nu a mai existat nici un incident cu foc.

"Monitorizăm, în permanenţă, producţia de biogaz"

Panagiotis Chazirakis: Practic, sunt nişte legi de mediu pe care le respectăm. Avem şi un program prin care verificăm producţia de biogaz, în ce stadiu este producţia şi facem vizite să verificăm dacă totul merge conform planului. Pentru că biogazul este captat prin ţevile de sub deşeuri, metanul este mereu monitorizat. Există şi subsolurile clădirilor unde avem amplasaţi senzori pentru biogaz, deci totul este monitorizat pentru a evita orice fel de incident care ar putea implica focul. Am luat măsuri în ceea ce priveşte transportul de biogaz, în ideea de a preveni orice incendiu.

Din cauza soarelui şi a căldurii, orice bucăţică de sticlă poate reprezenta un potenţial pericol

Panagiotis Chazirakis: Tot pentru a preveni un incendiu, suntem atenţi la materialele inflamabile, ca piesele de mobilier vechi. Toate aceste materiale sunt acoperite cu pământ. După escavări, de exemplu, obţinem materialul necesar cu care să acoperim deşeurile: pietriş, pământ, nisip. Astfel, evităm aparţia oricărei mici scântei. Orice deşeuri care au rămas sub soarele liber sunt acoperite imediat, cel târziu a doua zi.

Activitatea staţiei de sortare din Grecia a început încă din 2005

Statie compostare DEDISA Chania insula Creta

Statia de reciclare Dedisa Chania

Panagiotis Chazirakis: Până în anii 2000, exista o veche groapă de gunoi unde ajungeau toate deşeurile. Din păcate gunoiul era ars, iar această procedură era una comună, avea loc în absolut toată Grecia. În 2005, am primit finanţare, iar acest centru a început să colecteze deşeuri. În 2015 am făcut un update major al centrului, am cumpărat separatoare care ne-au ajutat cu deşeurile reciclabile. Până atunci, sortarea se făcea exclusiv manual. Staţia are avantajul că tratează atât deşeurile mixte, cât şi pe cele reciclabile. Obţinem materiale de înală calitate şi producem compost, totul este organic. De asemenea, colectăm materiale reciclabile din deşeurile mixte: plastic, PET-uri, sacoşe de la supermarketuri, metale, aluminiu, carton.

"Materialele noastre reciclabile sunt de foarte bună calitate"

Şi o ultimă întrebare: Ce faceţi cu materialele pe care le reciclaţi?

Panagiotis Chazirakis: Materialele reciclate sunt, într-o primă etapă, depozitate. După, există camioane care ajung aici şi care le preiau şi le transportă în Atena, Heraklion, în mai multe oraşe din Grecia, unde urmează să fie vândute. Preţul depinde de calitatea produsului, dar încercăm, de fiecare dată, să obţinem un preţ corect. Le vindem la bursă. PET-ul rămâne unul dintre cele mai valoroase materiale. Toate firmele din Grecia vor să cumpere PET-uri. Totuşi, dacă aţi fost şi la alte centre, veţi face o comparaţie şi veţi vedea că materialele pe care le avem noi sunt de foarte bună calitate.

Şi toate astea se întâmplă pe o insulă. Chiar dacă este cea mai mare

Recunosc că am fost foarte surprins să văd cum grecii din Creta au luat foarte în serios managementul deşeurilor. Şi mai surprins am fost de totala transparenţă de care au dat dovadă. La început, Panagiotis Chazirakis a fost destul de sceptic când a auzit că vreau să-i vizitez locul de muncă însă, după câteva minute de discuţii libere şi-a dat seama că ştiam despre ce este vorba şi că, chiar voiam să intru şi în staţia propriu zisă chiar dacă temperatura era de aproximativ 400 celsius. Am văzut multă curăţenie, am văzut muncitori echipaţi corespunzător şi am văzut că relaţia pe care cretanii o au cu mediul înconjurător a început să se imbunătăţească.

În momentul de faţă, aşa cum arată sistemul de management al deşeurilor din zona Chania are premise foarte mari de dezvoltare. Problemele apar, ca şi în România, la educarea populaţiei care se dovedeşte că este cel mai greu lucru de realizat. Oricum ar fi, DEDISA din Chania este un exemplu de bune practici.

(C)