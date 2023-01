EDivze organizează prima ediţie a conferinţei "Constructiile - Motorul Economiei"

Pe data de 09 februarie 2023 va avea loc prima editie a Conferintei Constructiile - Motorul Economiei, organizata de catre echipa eDevize.ro.

Evenimentul va avea loc la Hotel Ramada, in sala Terra Grand Ballroom si vor fi prezente peste 120 de persoane de la companii de top de constructii din Romania, care vor aborda subiecte precum: oportunitati si provocari in piata, legislatia pentru constructii in 2023, digitalizarea si posibilitatile de accesare a fondurilor in anul curent.

In cadrul evenimentului, echipa eDevize va oferi detalii privind demararea unui proiect "surpriza" ce vizeaza atat companiile de constructii ce vor fi prezente la aceasta conferinta, cat si producatorii de materiale de constructii.

Florin Manoloiu, eDevize.ro: "Va fi unul dintre cele mai mari evenimente ale anului 2023, din sectorul nostru, cel al constructiilor. Un sector atat de puternic, cum este cel al constructiilor, are nevoie de unitate, deschidere catre a face lucrurile mai bine si mai controlat si, nu in ultimul rand, de oameni cu experienta si leaderi in acest domeniu."

Daca ne raportam la anul curent, acesta se preconizeaza a fi unul foarte dificil, cu poate si mai multa incertitudine in piata decat precedentul. Insa, sectorul constructiilor in Romania este si va fi in continuare unul rezistent, ce va avea doar de castigat.

Rezultatele nu vor intarzia sa apara daca toti cei implicati vor detine informatii corecte si clare si daca vor putea capata si mai multa eficienta si control in managementul de proiect, mai ales pentru serviciile de evaluare si ofertare (activitatile de la care pleaca totul cand vine vorba de un proiect de constructii).

Constructiile vor fi motorul economiei in 2023 si trebuie sa avem incredere in acest lucru.

Pentru a va inscrie la conferinta, accesati link-ul de inregistrare: https://www.edevize.ro/conferinta-2023/.

Revista Bursa Construcţiilor este partener media al evenimentului.