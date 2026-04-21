EFE: Criză socio‑sanitară şi educaţională în Fâşia Gaza, avertizează UNICEF

Agenţia semnalează că în jur de 4.000 de copii necesită evacuare medicală şi că doar jumătate dintre ei frecventează şcoala, potrivit publicaţiei.

Potrivit agenţiei, 90% dintre copii prezintă traume psihice legate de conflict şi de pierderea unor membri ai familiei.

La o conferinţă de presă, o tânără din Gaza, identificată drept Fatima, a transmis un mesaj de rezilienţă într‑un videoclip proiectat de biroul UNICEF din enclavă, arată sursa citată.

Şefa biroului UNICEF în Fâşia Gaza, Sonia Silva, a avertizat că situaţia rămâne critică şi că încetarea focului nu a adus o ameliorare semnificativă, notează relatarea.

Organizaţia estimează că aproximativ 800.000 de copii trăiesc în condiţii precare, în spaţii supraaglomerate pentru refugiaţi, fără acces la servicii sanitare minime şi expuşi riscului de malnutriţie şi infecţii, transmite EFE.

Reprezentanta UNICEF a precizat că 14.000 de persoane necesită evacuare pentru îngrijiri medicale adecvate, dintre care aproape 29% sunt copii, conform publicaţiei.

Agenţia mai semnalează o incidenţă ridicată a dizabilităţilor în rândul copiilor (aproximativ 10%) şi estimează că în jur de 10.000 de minori suferă de malnutriţie severă sau moderată, arată sursa citată.

Totodată, circa 300.000 de copii de vârstă şcolară nu pot urma cursurile, iar pentru aceştia revenirea la şcoală reprezintă „o speranţă pentru viitor”, a subliniat Sonia Silva, potrivit relatării.

Datele Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza indică peste 72.500 de palestinieni ucişi de la începutul ofensivei israeliene, inclusiv mai mult de 21.000 de copii, iar cel puţin 773 de persoane au fost ucise după 10 octombrie 2025, când a intrat în vigoare actualul armistiţiu, conform EFE.