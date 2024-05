Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat cu ocazia lansării filmului "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania", că documentarul va avea succes pentru că nu este o poveste despre jucătorii de fotbal, ci despre toţi românii.

"Toată lumea a fost extrem de impresionată, ne bucurăm că alături de noi au fost foarte mulţi prieteni. Suntem siguri că acest film va avea un succes foarte mare, pentru că nu este un film despre jucători, este un film despre toţi românii, care ar trebui să se regăsească în el. Toate poveştile le veţi regăsi în film şi bineînţeles că totul culminează cu povestea lui Edi care vă amintiţi că la final de 2022 toată lumea întreba când pleacă. Şi pur şi simplu nu a plecat. Recunosc că nu a fost deloc o decizie uşoară, poate că nu a fost o decizie care să fie înţeleasă foarte bine la vremea respectivă, dar sunt convins că fără Edi (n.r. - selecţionerul Edward Iordănescu) nu am fi reuşit să fim prezenţi aici. Toate aceste poveşti fac ca acest film să reprezinte o poveste despre România. Iar la final filmul este pur şi simplu inspiraţional, inclusiv pentru jucătorii noştri", a spus Burleanu.

"Am avut şansa să văd filmul de nenumărate ori şi a fost emoţionant de fiecare dată când l-am văzut, inclusiv în această seară. Acelaşi sentiment vor avea toţi suporterii care sunt în căutarea unor poveşti de viaţă, fiindcă acest film documentar, făcut pentru prima dată pentru a reflecta această generaţie, care s-a dăruit fantastic, are în spate foarte multe poveşti de viaţă, în care foarte mulţi dintre noi am putea să ne regăsim. Şi dacă nu ne regăsim putem pur şi simplu ne uităm la acest film şi în momentele cele mai grele să putem să trecem peste toate limitele şi să mergem mai departe, indiferent de zona şi de sectorul nostru de activitate", a adăugat el.

Preşedintele a menţionat că EURO 2024 este o etapă pentru construirea celei mai importante generaţii a naţionalei din ultimii 20 de ani.

"Indiferent dacă naţionala va fi o surpriză la EURO sau nu, privim acest Campionat European ca pe o etapă pentru a construi ce mai importantă generaţie din ultimii 20 de ani", a precizat Burleanu.

Regizorul fimului documentar, Remus Achim, a declarat la rândul său că "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania" este o lecţie de viaţă pentru România, nu doar pentru cei care joacă fotbal.