Fundaşul Vlad Chiricheş a afirmat, la finalul partidei dintre FCSB şi CFR Cluj, că este apt sută la sută şi dornic să revină la echipa naţională în lotul pentru EURO 20204.

"Am avut aşa nişte puteri supranaturale şi am reuşit să mă refac bine după accidentarea din meciul cu Rapid. Acum sunt bine, sunt foarte bine. Eu încerc să îmi fac treaba cât pot de bine şi aştept, dacă e să fiu acolo nu sunt eu cel care decide", a mai spus Chiricheş.

Referitor la ultimul meci, Chiricheş a declarat: "Ne-am dorit foarte mult să câştigăm meciul ăsta, am controlat jocul de la cap la coadă, am avut şi ceva ocazii pe care dacă am fi putut să le fructificăm ar fi arătat altfel scorul. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm, dar până la urmă au fost două săptămâni grele. Am sărbătorit în fiecare zi. Ne bucurăm să sărbătorim în seara asta cu toată lumea".

Lotul pentru EURO va fi anunţat în luna iunie.