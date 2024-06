Denis Drăguş, atacantul echipei naţionale a României, a declarat că este fericit pentru calificarea de pe primul loc şi admiră "zidul galben" al suporterilor români.

"Suntem fericti, ne-am calificat şi am reuşit să aducem bucurie fanilor. După cum aţi văzut nu a fost nimic din ce s-a spus, că va fi un "meci amical". Noi ne-am luptat, ne-am văzut de jocul nostru, ambele echipe au jucat la victorie, am dorit asta. Suntem fericiţi că am terminat pe primul loc, nimeni nu se aştepta la asta. Acum, o să facem Munchenul casa noastră, e incredibil să vezi zidul galben! O să se mărească din ce în ce mai mult, până nu o să mai fie loc pe stadion. Sperăm să mergem cât mai departe, vrem să dăm totul, azi am muncit fiecare dintre noi pentru această calificare. Toţi ne bucurăm pentru celălalt, suntem o familie. Avem cinci-şase zile până la următorul meci. Cred că reuşim să ne recuperăm, dar atunci când pui sufletul şi dai totul, nu mai contează nici oboseală, nici nimic. Vrem să revenim printre echipele mari", a declarat Denis Drăguş după calificarea României în optimile Euro 2024.