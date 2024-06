Jucătorul Denis Drăguş a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că naţionala României joacă meciul cu Slovacia cu gândul la victorie şi la primul loc în grupa E de la Euro-2024.

"Familia a fost alături de noi de la început, a fost important că am putut sta o după-amiază alături de ei, ne-au încărcat, suntem mai mult decât pregătiţi pentru meciul de miercuri. Cred că toată Europa a fost uimită de suporterii români. Ne-am recuperat bine, toată lumea şi-a făcut treaba bine, am dat totul şi pe aspectul ăsta şi suntem pregătiţi pentru Slovacia, Mergem să câştigăm, să luăm locul 1 în grupă, cu gândul ăsta plecăm, şi să facem lumea din nou fericită. După ce am văzut şi simţit la acest Euro, aş renunţa şi la mai mulţi ani din carieră ca să joc un sfert de finală la 6 iulie, când e ziua mea. Suntem gata să dăm şi ultima picătură pe teren, pentru România", a declarat Drăguş.

România joacă meciul decisiv pentru calificarea în optimi, miercuri, de la ora 19.00, cu Slovacia.