Echipa naţională joacă astăzi cea mai importantă partidă a ultimilor 24 de ani. Acesta poate fi meciul unei generaţii, un restart pentru întregul fenomen fotbalistic autohton. Premisele sunt bune, formaţia noastră a arătat că poate evolua curajos, acest lucru fiind observat de mai toată lumea, inclusiv de către adversarii de astăzi. Nu e cazul să ne minţim preventiv, Olanda este favorită, dar atmosfera proastă din lotul condus de Ronald Koeman, care nici el nu se mai bucură de prea mult credit în ţara sa, poate reprezenta un avantaj pentru echipa noastră, o adevărată campioană la capitolul coeziune. Indiferent de rezultat se cuvine să spunem tricolorilor un mare "Mulţumesc!" pentru momentele oferite până acum la acest turneu final, pentru emoţie şi bucurie. Că nu ştim să ne mai bucurăm cu toţii este evident şi dovadă stau specialiştii care după o calificare în optimi puţin scontată au început să scormonească în statistici, pentru a demonstra că avem probleme cu şuturile la poartă, cu posesia, cu driblingurile reuşite... Evident că spiritul critic nu trebuie abandonat, dar nici nu trebuie forţat, doar de dragul de a spune ceva de rău. Cu tot lotul valid, selecţionerul Edward Iordănescu poate să asambleze o echipă exact cum îşi doreşte şi cum îi dictează inspiraţia. Greşelile din meciul cu Belgia trebuiesc evitate de această dată, mai ales că nu mai există "dreptul la recurs" în această fază a competiţiei.

Selecţionerul Edward Iordănescu a afirmat că meciul tricolorilor este unul de "acum ori niciodată", o şansă cu care te întâlneşti o dată în viaţă: "În mod cert ne aflăm în faţa celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienţa lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită. Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiţie şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiţie fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcţie. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieţii sunt pregătiţi, acum spun că sunt pregătiţi dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult? Ceea ce am obţinut până acum nu e deloc puţin. Dar cei care îşi iau soarta în propriile mâini, ca bărbaţi adevăraţi, sunt cei care nu se mulţumesc nici cu mult, nici cu puţin. Sunt cei care vor TOT! Când milioane de români cântă în acelaşi timp cu jucătorii imnul nostru, e un vers care azi contează mai mult ca oricând pentru noi: «Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soartă». E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlneşti o dată în viaţă. Iar dacă grupul va reacţiona după chipul în care a fost construit şi a performat, atunci îşi va croi cu adevărat o soartă. Un destin".

Andrei Raţiu, unul dintre cei mai în formă fotbalişti tricolori, a declarat că echipa noastră trebuie să facă un meci aproape perfect pentru a câştiga duelul din optimile Euro 2024 cu Olanda: "Olandezii sunt nişte jucători de cel mai înalt nivel. Cred că trebuie să facem un meci aproape perfect pentru a câştiga, să fim foarte concentraţi şi să profităm de şansele noastre. Sunt un privilegiat că fac parte din generaţia asta şi sper să fu parte în continuare. Ne aşteaptă un meci foarte important". El consideră că tricolorii nu trebuie subestimaţi: "Sper să nu ne subestimeze, pentru că ne-am câştigat respectul câştigând grupa şi avem un potenţial mare".

Olandezul Memphis Depay a declarat, înaintea confruntării de azi, că echipa sa nu poate decât să-şi îmbunătăţească jocul după faza grupelor: "Împotriva Austriei (n.r. înfrângere cu 2-3), cred că a fost cel mai bun meci al meu la acest turneu. Dacă marchezi un gol, ai avut un meci bun. Desigur, trebuie să facem mai mult, dar eu personal am fost mulţumit de mine la ultimul meci. Mi-am câştigat duelurile. Nu am avut multe şuturi. A fost un meci dificil pentru noi ca echipă. Este dificil la cel mai înalt nivel şi poţi simţi asta. Dar cred că nu putem decât să ne îmbunătăţim jocul de aici".

Arbitrul german Felix Zwayer va conduce la centru această partidă.

Zwayer va fi ajutat la cele două linii de Stefan Lupp şi Marco Achmuller, iar rezervă va fi Daniel Siebert. În Camera VAR se vor afla Bastian Dankert, Christian Dingert şi francezul Jerôme Brisard. Este al doilea meci consecutiv al României la Euro-2024 arbitrat de o brigadă din Germania, după ce la partida cu Slovacia, scor 1-1, la centru s-a aflat Daniel Siebert, iar rezervă a fost Felix Zwayer.

