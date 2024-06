George Puşcaş, atacantul echipei naţionale a României, spune că tricolorii sunt pregătiţi pentru următorul meci, cu Ţările de Jos, de marţi, din optimile Euro-2024.

"Nu cred că faptul că au căzut cu noi va fi o uşurare pentru ei. Suntem o echipă puternică. Cred că am arătat cât suntem de puternici, ne-am demonstrat forţa. Avem o echipă compactă. Suntem o echipă puternică atât pe teren, cât şi în afara lui. Şi cred că ei trebuie să fie mai atenţi la noi, pentru că respectăm pe toată lumea, dar vom lupta împotriva oricui e nevoie. Mister cred că va pregăti foarte bine acest meci, ne va spune tot ce trebuie să facem. Avem destul timp de recuperare pentru a ne prezenta în cel mai bun mod. Primul loc pe care l-am cucerit este o mare performanţă pentru noi. Am celebrat asta ieri, în familia galbenă, dar acum trebuie să ne gândim la următorul pas şi trebuie să ne concentrăm mai mult pe acesta. Ne regăsim într-un moment istoric pentru România şi sper să putem continua performanţa aceasta şi să fim pregătiţi pentru un meci mare. Avem credinţa că ne putem bate cu ei. Nu cred că realizăm cu adevărat acum ceea ce se întâmplă. În 2019 (n.r. - la tineret) am avut un grup la fel de frumos cum îl avem şi acum. Am plecat la fel cum am plecat şi acum, nu credea nimeni că putem ieşi din grupa aceea de foc, cum a fost şi asta. Nu ştiu dacă mă gândeam că putem ajunge în semifinale, nu ştiu dacă se gândea cineva, dar sentimentul s-a construit pe parcurs, de la meci la meci. După victoria de la primul meci, după al doilea, ne-am dat seama ce putere avem şi ce putem face. Generaţia de Suflet este o remarcă extremd e frumoasă, chiar punem suflet în tot ce facem", a declarat George Puşcaş.

La fluierul final al meciului cu Slovacia, Puşcaş spune că a simţit o enormă mândrie şi s-a bucurat pentru fiecare fan care a putut trăi acelaşi lucru.