Ianis Hagi a notat, miercuri seară, într-un mesaj către suporterii echipei naţionale, că tricolorii şi fanii au crezut, au luptat şi au visat împreună la Euro 2024.

"Am cântat imnul cu zeci de mii de români alături, simţindu-ne ca acasă. Am văzut venind spre noi valuri de energie pozitivă colorată în galben. Am simţit speranţa la fiecare pas şi ne-am îndrăgostit de sentimentul ăsta. Am crezut, am luptat, am câştigat şi am visat împreună. Vă mulţumim! România, va urma", a notat Hagi pe Facebook.

Echipa naţională a revenit în ţară după participarea la Campionatul European de fotbal din Germania.

Tricolorii au ajuns în România cu o cursă TAROM care a aterizat la Aeroportul Henri Coandă la ora 01.10. Jucătorii vor pleca de la aeroport către Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.

În mod normal, naţionala ar fi trebuit să plece mai devreme de la Frankfurt şi cu altă companie, însă avionul respectiv a avut probleme tehnice, astfel că zborul nu a mai putut fi operat.

Reprezentativa tricoloră, "Generaţia de Suflet" a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European.