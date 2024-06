Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat că este mulţumit de evoluţia tricolorilor la meciul cu Belgia, subliniind că aceştia au dat tot ce au putut.

El a mai spus că meciul cu Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimi la Euro-2024, este momentul adevărului pentru toată lumea:

"Ne-am luptat, n-am cedat, am făcut tot ce am putut şi mulţumesc echipei. În repriza întâi am suferit, nu e uşor să pleci de la 1-0, în partea a doua s-au schimbat lucrurile. Tot timoul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul şi nu pot fi supărat. Băieţii ăştia au câştigat acum cinci zile cu Ucraina şi ţin România pe primul loc, suntem la mâna noastră. M-a supărat golul de 2-0. Acum trebuie să ne recuperăm, avem o zi în minus faţă de Slovacia. E o grupă nebună, e un moment important, de răscruice pentru noi toţi. Cu Slovacia e momentul adevărului pentru absolut toată lumea. Am simţit căldura românilor, e momentul pozitivismului, momentul susţinerii acestei generaţii care îi vor răsplăti cu o calificare, vă spun sigur".

Selecţionerul Belgiei, Domenico Tedesco, a declarat, sâmbătă seară, că nu este uşor să joci împotriva României, apreciind că jucătorii săi au avut o mentalitate mai bună.

"Am jucat cu aceeaşi structură ca împotriva Slovaciei. Tielemans s-a descurcat fantastic de bine, la fel ca toţi ceilalţi. Suntem fericiţi că am luat aceste trei puncte şi acum vom vedea ce ne aduce următorul meci. Am presat puternic. României îi place să controleze meciurile. Nu e uşor împotriva lor, dar mentalitatea noastră a fost bună. Sunt foarte uşurat că am câştigat meciul, era foarte important să obţinem aceste trei puncte şi, desigur, am ratat câteva ocazii. Este păcat că avem nevoie de atât de multe ocazii pentru a marca. Cred că era posibil să înscriem 3, 4 sau 5 goluri în seara asta. Este minunat că ne creăm astfel de ocazii şi trebuie să spunem răbdare", a declarat Tedesco la conferinţa de presă.