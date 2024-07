Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat într-o conferinţă de presă, că tricolorii sunt pregătiţi să dea totul pe teren pentru a trece de Olanda, marţi, în optimile Euro-2024.

"Sunt bine, am avut o mică răceală, sunt apt sută la sută şi acum sunt apt să dau totul pe teren. Ştiam că aşteptările vor fi mari, acum sunt şi mai mari, că am trecut de grupe, dar din punct de vedere mental suntem bine şi pregătiţi să facem lucruri mari. Nu văd ca o revanşă duăă sezonul de la Ajax, eu îmi fac treaba pe teren, ala a fost să fie. Eu îmi fac treaba pe teren, pentru mine şi pentru România. Suntem pregătiţi, am avut şase zile de recuperare şi sunt sigur că cine va intra va da totul pe teren. Cel mai important este ca echipa să câştige. Mă bucur că am ajutat prin evoluţii bune, îmi doresc ca România să ajungă cât mai departe. Naţionala Olandei are jucători de top, poate au avut un start mai greu, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut", a spus Răzvan Marin.

Naţionala României va întâlni echipa Olandei, marţi, în optimile de finală ale Euro 2024, de la ora 19.00, la Munchen.