România s-a calificat în optimile EURO 2024 de pe prima poziţiei în grupă. Calculele hârtiei au ajuns la coşul de gunoi, cu tot cu hârtie, iar pesimismul fotbalistic care ne sufocă de ani de zile a primit o grea lovitură.

România a remizat cu Slovacia, scor 1-1, în ultimul meci în grupă, Belgia a făcut 0-0 cu Ucraina, iar clasamentul final este bun de pus în ramă: 1.România, 2. Belgia, 3. Slovacia, 4. Ucraina.

Ce va fi în faza următoare e greu de anticipat, important este să reuşim să ne bucurăm de acest moment, pentru că bucuria se poate reînvăţa. Pentru ce a realizat în aceste zile, antrenorul Edward Iordănescu merită pe deplin creditul nostru. În fazele eliminatorii orice este posibil, inclusiv ca o buturugă mică să răstoarne un care mare.

"În optimi va fi un singur meci şi va fi cu totul altceva. Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Am dominat peste tot unde am fost, mai ales în tribune", a declarat Răzvan Marin, autorul golului. "Dinaintea meciului ştiam că trebuie să luptăm cu orice şi oricine, nu ne-a interesat că ploua, că adversarii erau duri şi că terenul a fost prost. Suntem împreună, calficarea e şi a lor (n.r - a suporterilor) şi o să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul", a spus Andrei Raţiu, revelaţia echipei noastre. "Ne-am îndeplinit primul obiectiv, am ieşit din grupe, am câştigat grupa, aveam şi obiectivul să scoatem lumea în stradă, să-i facem mândri şi cred că am reuşit. Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu. Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate. Antrenorii şi mentrorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou", a declarat Ianis Hagi, omul care a obţinut penalty-ul egalizator. "Încep prin a face o reverenţă în faţa suporterilor echipei naţionale. Ce am trăit aici probabil trăieşti o dată în viaţă. Cred că în istoria echipei naţionale suporterii nu au fost atât de aporpiaţi de naţională cum au fost acum. Pentru noi cea mai mare preocupare asta este să nu îi dezamăgim. E momentul nostru, e seara noastră, e seara României, e şi ziua drapelului şi este o bucurie în plus. Suntem mândri că suntem români", a spus selecţionerul Edi Iordănescu.

Eroii acestui ultim meci din cadrul grupei E au fost: : Niţă - Raţiu, Drăguşin, A. Burcă, Bancu - R.Marin (Ad. Rus 86), M. Marin, Stanciu - Ianis Hagi (Man 66), Drăguş (Puşcaş 66), Fl. Coman (Sorescu 58).

În optimi tricolorii vor întâlni marţea viitoare Slovenia sau Olanda, în funcţie de rezultatele meciurilor din Grupa F.