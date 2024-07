Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi după ce a ratat un penalti în minutul 105 al meciului Portugaliei cu Slovenia, la scorul de 0-0. El a spus că a fost marcat de faptul că a ratat atunci când echipa avea mai multă nevoie de acel gol.

"Tristeţea iniţială şi bucuria finală, asta îţi oferă fotbalul, momente inexplicabile, asta se întâmplă", a declarat el la Sport TV după meci. "Aş fi putut da un avantaj Selecao, dar nu am putut. Pe parcursul anului, nu am ratat nici măcar o dată şi, atunci când am avut cea mai mare nevoie, Oblak a apărat. Este un sentiment de tristeţe şi bucurie în acelaşi timp, dar cel mai important lucru este calificarea, echipa a meritat-o. Slovenia şi-a petrecut aproape tot timpul apărându-se, felicitări echipei, în special portarului nostru care a avut trei intervenţii bune", a adăugat el.

Chestionat ulterior în zona mixtă, căpitanul portughez a explicat lacrimile sale de pe teren... înainte de a se întrerupe, încă vizibil emoţionat. "Chiar şi cei mai puternici oameni au zilele lor mai proaste, am fost deprimat şi am fost trist pentru că echipa avea nevoie de asta... Nu pot, o să vorbesc despre asta, mai târziu, o să vorbesc mai târziu".

Într-un interviu acordat RTP, cvadruplul câştigător al Balonului de Aur şi-a îndreptat atenţia spre sfertul de finală cu Franţa de vineri (22:00). "Vom avea un meci greu împotriva Franţei şi vom merge la război", a promis el. "Voi da tot ce am mai bun pentru acest tricou. Voi face asta toată viaţa mea. Nu mi-a fost niciodată teamă să înfrunt lucrurile, iar să renunţ este ceva ce nu veţi auzi niciodată asociat cu numele meu"., a adăugat el.

În cele din urmă, recordmanul de goluri pentru ţara sa (130 în 211 selecţii) a rmai spus: "Acesta este fără îndoială ultimul meu Euro".

Echipa naţională a Portugaliei a învins luni seara, la lovituri de departajare, scor 3-0, formaţia Sloveniei.