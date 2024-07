Fundaşul iberic Marc Cucurella crede că modul cel mai bun prin care coechipierii săi de la echipa naţională a Spaniei l-ar putea opri pe atacantul francez Kylian Mbappe este "să fie uniţi".

"Fotbalul este un sport de echipă. Dacă ar fi unul la unu, e adevărat că ar fi complicat, dar până la urmă va depinde de noi toţi. Cred că am arătat că am fost o echipă foarte unită, am depus mult efort şi am dat totul unul pentru celălalt. Aceasta va fi cheia: să fim uniţi, să ştim ce avem de făcut în fiecare moment şi să le anihilăm contraatacurile", a spus Cucurella la o conferinţă de presă înainte de meciul cu echipa Franţei.

"În acest gen de turneu este mai bine să ai o echipă ca o familie, cei 26 de jucători trebuie să fie uniţi, să funcţioneze ca un colectiv. Şi asta vrem să demonstrăm", a spus Cucurella, care a numit lotul Spaniei "un grup foarte bun, cu un amestec excelent de jucători tineri şi veterani, care a reuşit să ducă Spania în semifinale la Euro".

Meciul din semifinale, dintre Franţa şi Spania, se va disputa marţi, la Munchen.