Echipa naţională de fotbal a câştigat într-o manieră entuziasmantă meciul cu Ucraina. Un 3-0 care a destupat şampania vorbelor mari. Toate criticile s-au topit precum cuburile de gheaţă la soare, iar jucătorii merită felicitări, dar nu trebuiesc ignoraţi nici cei peste 40.000 de suporteri care au creat o atmosferă cum nu am avut niciodată la un turneu final.

Nu avem chiar cei mai buni jucători de la acest turneu, este evident, dar avem un spirit de echipă cum rar s-a văzut.

Tricolorii au vorbit pe teren, în timpul meciului, dar au făcut-o şi după. Redăm mai jos declaraţiile marcatorilor. Răzvan Marin a declarat că este mândru de prestaţia sa şi a colegilor săi şi că s-a văzut unitatea grupului: "Am spus tot timpul că am încredere în grupul ăsta, că în meciurile oficiale vom arăta altfel şi am demonstrat asta. E ceva foarte greu de descris. Sunt mândru de ceea ce am făcut pe teren cu toţii. Asta demonstrează ce grup unit suntem. Vreau să o luăm pas cu pas şi vom vedea. Astăzi ne-am făcut treaba extraordinar pe teren".

Căpitanul echipei, Stanciu a făcut o reverenţă în faţa publicului: "Cred că, după naşterea fetiţelor, e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ceea ce am trăit astăzi nu se mai poate repeta, e de neegalat. Vreau să le mulţumesc din suflet acestor suporteri minunaţi, ceea ce ne-au făcut să simţim e ceva ce trăim doar o dată în viaţă. Le mulţumim pe această cale acestor fani minunaţi. Tot ce îmi doresc e ca naţionala să aibă rezultate, nu mă interesează cine marchează, nici pe mine nici pe colegii mei. Nu ne interesează cine este marcatorul".

"V-am mai spus, trebuie să credeţi în noi. Noi sperăm să le oferim românilor ceea ce merită, ceea ce aşteaptă. E incredibil!", a spus şi Drăguş.

Urmează meciul cu Belgia, dar putem spune că am asistat la meciul unei generaţii.