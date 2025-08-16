Kremlinul difuzează imagini cu Putin şi Trump zâmbind la începutul summitului din Alaska

Kremlinul a publicat două clipuri în care preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, apar zâmbind şi discutând la începutul reuniunii din Alaska, transmite The Associated Press, care afirmă cele ce urmează. Din delegaţia rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov şi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.

Presa rusă a difuzat secvenţe în care Putin pare nedumerit şi ridică din sprâncene la întrebările strigate de jurnalişti. La un moment dat, liderul rus şi-a dus mâinile la gură şi a părut că strigă ceva, însă vocea nu a fost înregistrată.

Casa Albă a publicat, la rândul său, fotografia oficială a summitului. Potrivit informaţiilor, discuţiile dintre cei doi lideri erau deja în desfăşurare de o oră la Anchorage. Partea rusă estimează că întâlnirile pot dura şase-şapte ore, însă Trump a declarat că are nevoie de doar „trei, patru minute” pentru a-şi da seama dacă întâlnirea este inutilă.

În Anchorage au avut loc manifestaţii atât împotriva, cât şi în sprijinul lui Trump. Zeci de susţinători ai preşedintelui american s-au adunat în faţa unei adunări pro-Ucraina, în timp ce protestatarii pro-Ucraina au arborat steagul ţării şi au cerut pace.