Marcel Ciolacu, discurs în faţa PSD Suceava: Eu nu consider că am pierdut alegerile, eu consider că în acest moment avem o a doua şansă

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a conducerii PSD Suceava, că în opinia sa PSD nu a pierdut alegerile de anul trecut, ci are o a doua şansă, transmite news.ro.

El a făcut apel la social-democraţi să nu rămână "ancoraţi în anumite lucruri pe care şi le-ar fi dorit" şi să treacă peste orgolii.

"România are nevoie de stabilitate. Normal că ne-am fi dorit să terminăm alegerile anul trecut. Avem în acest moment... eu nu consider că am pierdut alegerile. Eu consider că în acest moment avem o a doua şansă. Nu trebuie să rămânem ancoraţi în anumite lucruri pe care ni le-am fi dorit noi. (...) Vreau să vă spun că totuşi cel mai important este cine va reprezenta România. Cel mai important, de departe, este viitorul preşedinte. Nu trebuie să fie un om fals, nu trebuie să fie un om ascuns sub nişte sentimente pe care le trăim cu toţii. Trebuie să fie un om demn, un om cu experienţă. Nu căutaţi un om perfect, fiindcă nu vom găsi un om perfect pe această lume. A existat un singur om perfect. Este nevoie de un preşedinte care să nu mai împartă dreptate în lumea politică. Este nevoie de un preşedinte echilibrat. Avem această a doua şansă. Încercaţi să depăşiţi ceea ce credem noi că ne uneşte! Eu cred că sunt lucruri mult mai importante decât să fim membri de partid, decât proiectele noastre. În acest moment, cel mai important lucru este România. Nu vă lăsaţi, nu intraţi în defensivă, fiindcă niciunul dintre colegii dumneavoastră care am fost astăzi pe scenă nu au făcut nimic de care să vă fie ruşine! Niciunul dintre noi nu am păcălit românii. Niciunul dintre noi nu am înşelat românii. Cu toţii am înţeles menirea pe care o avem şi am încercat să facem lucrurile cât mai bine", a afirmat Marcel Ciolacu sâmbătă, la Suceava.

El le-a cerut social-democraţilor să nu judece românii plecaţi din ţară prin prisma votului pe care l-au dat sau nu reprezentanţilor PSD.

Marcel Ciolacu a făcut de asemenea un apel către social-democraţi să treacă peste orgolii pentru a câştiga alegerile prezidenţiale.

"Cred că toată această victorie va sta în mâinile dvs., toată victoria va sta cât de bine vom înţelege că trebuie să depăşim toate orgoliile, la fel cum am făcut şi eu şi domnul Antonescu, fiindcă la un moment dat în politică amândoi am fost păcăliţi, dar am depăşit orice fel de orgolii, aşa va trebui să depăşim şi noi cu colegi de coaliţie de la PNL astfel încât România să aibă preşedintele pe care îl merită", a adăugat Ciolacu.