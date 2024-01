Morphosis Capital investeşte în Mark Twain International School

Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creştere, împreună cu Vybros Capital Partners, un fond de capital permanent finanţat de o familie belgiană, în calitate de coinvestitor, anunţă semnarea acordului de preluare a pachetului majoritar de acţiuni în cadrul Mark Twain International School (IS), prima instituţie de învăţământ privat înfiinţată în România, cu un curriculum dual, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, parteneriatul dintre cele două entităţi vizează transformarea Mark Twain IS în lider naţional în domeniul instituţiilor de învăţământ privat. Aceasta este prima tranzacţie realizată de Morphosis Capital în cadrul celui de-al doilea fond de private equity.

"Parteneriatul cu Morphosis Capital marchează un moment decisiv pentru dezvoltarea viitoare a Mark Twain International School, dinamizând planurile de a extinde la nivel naţional oferta noastră de educaţie premium, care va deveni astfel accesibilă copiilor şi tinerilor din cele mai importante oraşe din România. Acest pas reprezintă o încununare a peste 28 de ani de evoluţie continuă în arena educaţiei private, perioadă în care absolvenţii programelor Mark Twain IS au fost admişi, numeroşi cu burse de merit, să-şi continue studiile universitare şi post-universitare în peste 150 de universităţi naţionale şi internaţionale de renume din 25 de ţări de pe glob, precum University of Cambridge, Stanford, London School of Economics, UCLA, Berklee Boston, Guildhall School, EH Lausanne, Babeş-Bolyai Cluj etc. Suntem entuziasmaţi că, începând cu acest an, avem alături de noi un partener precum Morphosis Capital, cu care suntem perfect aliniaţi la nivel de viziune, obiective şi determinare pentru susţinerea dezvoltării Mark Twain IS. Împreună, vom continua să modelăm cu succes viitorul educaţiei private din România şi să contribuim la crearea unor generaţii de elevi vizionari şi cu iniţiativă, ce vor asigura astfel plusvaloare continuă comunităţii locale şi internaţionale", a declarat Anca Macovei Vlăsceanu, Fondator şi Director General Mark Twain IS.

Mark Twain IS a fost fondată în 1995 de către antreprenorii români, Anca şi Dan Macovei Vlăsceanu din nevoia de a oferi comunităţii locale o instituţie inovatoare de educaţie centrată pe elev, ancorată în realităţile şi exigenţele secolului XXI, cu o viziune globală, în care predarea să se desfăşoare exclusiv în limba engleză sau într-un sistem bilingv englez-român. În cei peste 28 de ani de activitate, Mark Twain IS a evoluat în mod constant de la nivelul preşcolar, în 1999 fiind deschisă apoi şcoala primară, între 2002-2005, gimnaziul şi liceul, iar între 2006 şi 2008, a devenit prima şcoală autohtonă privată din România, complet acreditată International Baccalaureate (IB) World.

În prezent, Mark Twain IS deţine un portofoliu complet format din peste 14 acreditări naţionale şi internaţionale, distincţii naţionale şi internaţionale acordate şcolii pentru rezultatele notabile, precum şi titlul de "Most Progressive School of Romania", acordat de The Education View, Center for Excellence, în 2023. Mark Twain IS este una dintre puţinele şcoli private din România care oferă elevilor săi posibilitatea de a alege între a susţine examenul de bacalaureat naţional sau internaţional, oferind un program preuniversitar dual, raport optim profesor-elev, multiple proiecte axate pe STEM, arte, sport şi responsabilitate socială, accent puternic pe dezvoltarea profesională a dascălilor, şi peste 40 de materii extracurriculare pe lângă programul şcolar de bază. Mark Twain IS îşi desfăşoară activitatea în două campusuri verzi în apropierea Pădurii Băneasa: Junior Campus, dedicat copiilor de grădiniţă şi şcoală primară, precum şi Secondary Campus, unde studiază elevii de gimnaziu şi liceu.

Între anii 1995-2023, peste 5.000 de elevi din România şi din alte 55 de ţări au urmat programe în cadrul Mark Twain IS, iar în prezent, 60% dintre elevii care studiază în cadrul şcolii provin din familii române sau mixte, iar restul de 40% reprezintă peste 45 de naţionalităţi.

"Suntem încântaţi să anunţăm prima tranzacţie realizată de cel de-al doilea fond Morphosis Capital într-un sector strategic important pentru orice ţară - educaţia. Mark Twain IS este astăzi unul dintre cele mai puternice nume din sectorul educaţiei private din România, un reper construit de-a lungul a peste 28 de ani de doi antreprenori remarcabili, Anca şi Dan Macovei Vlăsceanu. Mark Twain IS este, de asemenea, un pionier în sistemul de învăţământ privat, fiind prima şcoală care a introdus curriculum-ul dual în România. Ne bucurăm că Anca şi Dan au decis să continue dezvoltarea Mark Twain IS la nivel naţional cu Morphosis Capital şi suntem încrezători că împreună vom aduce un suflu nou în sistemul educaţional privat din România. Obiectivul nostru este clar: să transformăm Mark Twain International School în liderul incontestabil al educaţiei private din România. Viziunea noastră comună este de a extinde renumele şcolii la nivel naţional, prin promovarea realizărilor remarcabile ale elevilor din cadrul Mark Twain IS şi redefinirea standardelor de excelenţă în educaţie în toate oraşele importante ale ţării", a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Valoarea investiţiei în Mark Twain IS este cuprinsă în intervalul de 7-15 milioane de euro urmărit de către Morphosis Capital în cadrul celui de-al doilea fond de private equity. Infuzia de capital va contribui la expansiunea Mark Twain IS în Bucureşti şi în alte oraşe importante din România, atât organic, prin deschiderea de noi instituţii de învăţământ, cât şi prin potenţiale preluări de centre de învăţământ private existente.

Tranzacţia a fost facilitată de firmele de avocatură Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu (RTPR), în calitate de consilier juridic al Morphosis Capital, şi Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA), în calitate de consilier juridic al Mark Twain IS. KPMG a realizat procesul de due diligence financiar şi fiscal pentru Morphosis Capital, iar Oxygen Finance pentru Mark Twain IS. Tranzacţia este supusă aprobării de către Consiliul Concurenţei.

Investiţia în Mark Twain IS este prima realizată de către cel de-al doilea fond Morphosis Capital. Prin primul fond, lansat in decembrie 2018, Morphosis Capital deţine participaţii în alte cinci companii din România, respectiv DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med şi Stay Fit Gym.