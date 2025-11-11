OpenAI analizează lansarea unor produse de sănătate pentru consumatori

OpenAI ia în considerare dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligenţă artificială, potrivit unui raport publicat de Business Insider.

Compania, cunoscută pentru ChatGPT, vizează extinderea ofertei sale în sectorul medical. În acest sens, OpenAI a făcut recent angajări strategice: în iunie, Nate Gross, cofondator al reţelei pentru medici Doximity, a devenit director de strategie medicală, iar în august, Ashley Alexander, fostă executivă la Instagram, a preluat rolul de vicepreşedinte pentru produse de sănătate.

La conferinţa HLTH din octombrie, Gross a precizat că ChatGPT are aproximativ 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, mulţi apelând la platformă pentru sfaturi sau informaţii medicale.

OpenAI nu este singura companie tehnologică interesată de domeniul medical. Giganţi precum Google, Amazon şi Microsoft au încercat anterior să ofere utilizatorilor acces şi control asupra datelor lor medicale, însă cu succes limitat.

Google şi-a închis serviciul de evidenţă medicală în 2011, Amazon a renunţat în 2023 la brăţara de fitness Halo, iar Microsoft a închis platforma HealthVault din cauza lipsei de adopţie la scară largă.

Dacă va reuşi să dezvolte un asistent medical AI sigur şi funcţional, OpenAI ar putea lansa primul instrument digital de sănătate la nivel global bazat pe un model conversaţional de inteligenţă artificială, combinând analiza datelor, consilierea personalizată şi educaţia medicală într-o singură platformă.