Primele garanţii solicitate în cadrul Programului IMM INVEST 2021 şi Subprogramului AGRO IMM INVEST au fost aprobate

Un număr record de 10.006 IMM-uri s-au înscris deja pe platforma www.imminvest.ro: peste 8.200 IMM-uri au aplicat pentru IMM Invest şi peste 1.700 pentru Agro IMM Invest. Suma totala solicitata de catre cele 10.006 IMM este de 12,7 miliarde lei, conform unui comunicat remis redacţiei.

Primele garantii in cadrul Programului IMM INVEST 2021 au fost aprobate, ca urmare a publicarii tuturor prevederilor legale necesare implementarii Programului, legate de nivelul comisioanelor de risc si administrare, modelele conventiilor de lucru si mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat.

In cadrul programului IMM INVEST etapa 2021 au fost introduse noi categorii de beneficiari precum profesiile liberale, fermierii si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie (intreprinderi care, impreuna cu intreprinderile pe care le controleaza si intreprinderea/intreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra lor, au intre 250 si 500 de angajati si o cifra de afaceri anuala ce nu depaseste 100 de milioane euro sau al caror bilant anual nu depaseste 86 de milioane euro).

FNGCIMM a semnat actele aditionale la conventiile de garantare cu bancile partenere in Programul IMM INVEST editia 2021 iar platforma pe care intreprinzatorii se pot inscrie pentru a accesa Programul IMM Invest si subprogramul AGRO IMM INVEST- https://www.imminvest.ro/ este deschisa pentru inscrieri. Intreprinzătorii pot consulta starea propriei solicitari accesand site-ul FNGCIMM - https://www.fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-imm. Aplicaţia web-plafon care ofera platforma comuna prin care se deruleaza procesul de verificare a documentatiei aferente solicitarilor de garantare intre FNGCIMM si banci este operationala si digitalizata, ceea ce permite asigurarea unui flux rapid de analiza si aprobare a solicitarilor de finantare garantata. Un numar record de 10.006 IMM-uri s-au inscris deja pe platforma www.imminvest.ro, din care peste 8.200 IMM-uri au aplicat pentru IMM Invest, iar peste 1.700 IMM uri au aplicat pentru Agro IMMInvest. Suma totala solicitata de catre cele 10.006 companii este de 12,7 miliarde lei.

"FNGCIMM IFN SA a operationalizat primele 5 masuri pentru mediul de afaceri din Programul de Guvernare. Acum este momentul ca intreprinzatorii care doresc sa isi dezvolte afacerile, sa se inscrie in IMM Invest si sa se alature celor peste 25.500 de IMM-uri participante in anul 2020 care au beneficiat de facilitatile pe care le ofera cel mai de succes program economic, lansat de Guvernul Romaniei. Avand in vedere solicitarile pe care le-am primit din toate domeniile de activitate si din toate sectoarele economice, in editia din acest an, am extins categoriile de beneficiari eligibili, prin includerea intreprinderior mici cu capitalizare de piata medie, a fermierilor, a profesionistilor si a formelor de organizare a profesiilor liberale, care pot accesa acum credite de investitii si credite pentru capital de lucru, beneficiind de granturi pentru plata dobanzilor si a comisioanelor de risc si garantare. Impreuna cu partenerii bancari, oferim cea mai ieftina finantare-garantata disponibila pe piata si in acelasi timp, depunem toate eforturile sa asiguram cea mai rapida infuzie de capital, la care pot apela IMM-urile. Masurile implementate de catre FNGCIMM IFN SA in cadrul Programului de Guvernare respectiv, IMM Invest -accesul la capital financiar cu un plafon de garantare de 14 miliarde lei, AgroIMM Invest - accesul fermierilor la capital financiar cu un plafon de garantare 1 miliard lei, IMM Factor - schema de garantare de catre stat a creditului comercial plafon de garantare 1 miliard lei , IMM Leasing - accesul la leasing financiar, cu un plafon de garantare de 2 miliarde lei, Noua Casa - plafon de garantare 1,5 miliarde lei si OUG 37 amanarea ratelor, precum si infiintarea Fondului de capital de risc pentru rezilienta economica, devin pilonii de relansare a economiei romanesti si reprezinta raspunsul Guvernului, al Ministerului de Finante si al FNGCIMM IFN SA la necesitatile crizei actuale, care a adus multe provocari dar si multe oportunitati de resetare a sectorului IMM si de deschidere a sistemului bancar catre finantarea economiei"- a declarat Dumitru Nancu, Director General al FNGCIMM.

Pentru accesarea IMM INVEST sau a subprogramului AGRO IMM INVEST, beneficiarii vor selecta una dintre cele 22 de banci participante in cadrul Programului IMM Invest: Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Raiffeisen Bank, BRD- Groupe Societe Generale, Unicredit Bank, Alpha Bank, Intesa Sanpaolo Romania, Exim Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, ING Bank, First Bank, Credit Agricole Bank, Patria Bank, Libra Internet Bank, Porsche Bank, Procredit Bank, Vista Bank, Idea Bank, Garanti Bank si Techventures Bank.

In cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST si a Subprogramului AGRO IMM INVEST, ajutorul de stat acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului/Subprogramului pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, fara a se depasi data de 30 iunie 2022, precum si valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorat pe intreaga durata de derulare a creditului garantat.