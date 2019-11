VIOLETA ALEXANDRU: Fac apel preşedintele Casei Naţionale de Pensii să-şi lămurească situaţia

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, face un apel la preşedintele Casei Naţionale de Pensii, să-şi lămurească situaţia, acesta aflându-se în concediu medical de mai multe săptămâni, precizând că va discuta cu premierul Ludovic Orban despre acest lucru. Violeta Alexandru a menţionat că are trei variante pentru această funcţie.

Violeta Alexandru a declarat într-o conferinţă de presă:"Fac un apel la preşedintele încă în exerciţiu al Casei Naţionale de Pensii să-şi lămurească situaţia. Domnia sa a intrat brusc în concediu când eu am devenit ministru şi am început să cer informaţii cu privire la situaţia întârzierilor în recalcularea pensiei. La început au fost câteva zile, a intrat în concediu medical, sunt un om respectuos care nu are o atitudine de lipsă de înţelegere faţă de astfel de momente prin care trece cineva".

Ministrul crede că, prin acest concediu prelungit, şeful Casei de Pensii caută să fugă de responsabilitate.

Violeta Alexandru a menţionat că va discuta cu premierul despre această situaţie.

Întrebată cine va fi noul şef al Casei de Pensii, Violeta Alexandru a răspuns: "Nu am încă o persoană în minte pe care să o comunic public, am mai multe variante, am trei variante pe care le voi prezenta a premierului, sunt persoane care au experienţă, respectiv m-au convins în ceea ce priveşte modul în care vor aborda lucrurile în Casa Naţională de Pensii, dar în lipsa unei decizii privind care dintre aceste persoane ar fi cea mai potrivită, o decizie pe care o va lua domnul premiere pe baza inclusiv a punctelor mele de vedere şi a altor informaţii pe care domnia sa le poate accesa, vă voi comunica numele persoanei. Intenţioneaz să fac o schimbare la nivelul conducerii Casei Naţionale de Pensii şi îndată ce se va lua decizia, vă comunic".