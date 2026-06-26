Există echipe care ratează calificarea pentru că sunt prea slabe şi există echipe care o ratează pentru că se trezesc prea târziu. Turcia pare să facă parte din a doua categorie.

Victoria cu 3-2 în faţa Statelor Unite a venit când mare parte din pagube erau deja produse. Americanii erau calificaţi şi au ales să-şi odihnească o parte dintre titulari, privind mai degrabă spre şaisprezecimi decât spre ultimul meci din grupă. Chiar şi aşa, au început perfect. Trusty a deschis scorul în minutul 3 şi părea că va urma încă o seară complicată pentru turci. Numai că Arda Guler a egalat repede, iar Yilmaz a întors rezultatul înainte de pauză. Berhalter a readus egalitatea după reluare, însă Ayhan a înscris în minutul 90+8 golul unei victorii care valorează mai mult pentru orgoliu decât pentru clasament. Înaintea Mondialului, Turcia vorbea despre obiective mari, chiar despre cucerirea trofeului. Realitatea s-a dovedit mult mai încăpăţânată. Fotbalul nu răsplăteşte declaraţiile de intenţie, ci punctele adunate la timp.

Statele Unite încheie grupa pe primul loc, cu şase puncte, fără să lase impresia că au forţat prea mult. Mauricio Pochettino pare să-şi fi dozat bine echipa, iar americanii ajung în fazele eliminatorii cu suficientă energie în rezervor.

În celălalt meci al grupei, spectacolul a fost sacrificat pe altarul calculelor. Australia şi Paraguay au terminat 0-0, într-o partidă în care prudenţa a fost tactica dominantă. Frica a păzit pepenii, în special pe cei ai Australiei. Un punct era suficient pentru calificarea directă şi australienii au jucat exact atât cât le trebuia. Paraguayenii au rămas pe locul al treilea şi au o şansă de a merge mai departe, dar pentru asta trebuie să aştepte verdictul celorlalte grupe. Uneori, la Cupa Mondială, cele mai importante meciuri nu sunt cele în care se marchează multe goluri. Ci cele în care cineva are curajul să nu rişte nimic. Australia a făcut exact acest lucru şi merge mai departe.

Turcia, în schimb, a descoperit prea târziu că un ceas deşteptător este util doar dacă sună înainte de expirarea timpului.