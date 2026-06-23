Îmbrăcată în tricoul naţionalei Mexicului, Merlin, raţa devenită mascota neoficială a Cupei Mondiale din 2026, a fost primită luni de preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, relatează AFP.

Este, fără îndoială, cea mai populară raţă din Mexic. Merlin, o raţă îmbrăcată cu tricoul echipei naţionale mexicane, a devenit treptat o mascotă neoficială a Cupei Mondiale din 2026.

Faima lui Merlin a explodat în ultimele zile, după difuzarea unor videoclipuri în care raţa se plimba printre suporteri sub privirea proprietarei sale, o vânzătoare ambulantă. Aceasta, Karla Ivette Gomez, urmează să înregistreze imaginea şi numele lui Merlin, recent numit "ambasador" al FIFA.