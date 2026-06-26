Grupa F s-a încheiat fără emoţii de clasament, dar nu şi fără poveşti. Olanda merge mai departe de pe primul loc, Japonia şi Suedia îi ţin companie în fazele eliminatorii, iar Tunisia îşi face bagajele cu sentimentul că acest Mondial a fost prea mare pentru fotbalul pe care l-a arătat.

Japonia şi Suedia au terminat 1-1, un rezultat care le-a convenit amândurora, chiar dacă nimeni nu va recunoaşte acest lucru. Samuraii au deschis scorul prin Maeda, în minutul 56, după o acţiune construită cu precizia unui ceas japonez. Elanga a egalat şase minute mai târziu şi a readus liniştea în tabăra suedeză.

Din acel moment, meciul a intrat într-o zonă în care nimeni nu mai părea dispus să rişte totul pentru încă un gol. Există şi un prag al curajului, iar calificarea îl coboară considerabil.

În cealaltă partidă, Olanda a rezolvat rapid problema Tunisiei. Un autogol al lui Skhiri după numai trei minute şi reuşita lui Brobbey din minutul 7 au închis aproape definitiv discuţia. Tunisienii au încercat să revină prin Mastouri, însă Van Hecke a restabilit diferenţa şi a confirmat superioritatea unei echipe care a traversat grupa cu autoritatea unei formaţii ce ştie exact unde vrea să ajungă.

Olanda termină cu şapte puncte şi impresia că poate ridica nivelul atunci când va întâlni adversari mai puternici. Nu mai este „Portocala Mecanică” din vremea lui Cruyff şi nici orchestra lui Van Basten, dar are forţă, viteză şi suficient talent pentru a incomoda pe oricine.

Japonia confirmă încă o dată că disciplina poate produce performanţă. Nu are individualităţile marilor favorite, însă are poate cea mai clară identitate de joc dintre echipele asiatice.

Suedia a avut un parcurs ameítor în grupă. Umilinţă cu Olanda, 1-5, 5-1 în faţa Tunisiei şi o remiza care i-a adus calificarea. Uneori, fotbalul nu îi răsplăteşte pe cei mai spectaculoşi, ci pe cei care ştiu să se ridice după ce au fost puşi la pământ.

Tunisia pleacă acasă cu o concluzie amară. Deşertul nu produce întotdeauna miraje. Uneori produce doar kilometri lungi parcurşi spre ieşirea din competiţie.