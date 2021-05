Turneul final al Campioatului European nu va fi sărbătoarea fotbalistică plănuită iniţial de UEFA, ci o competiţie care se va desfăşura cu un ochi la teren şi un altul la regulile de siguranţă sanitară. Pentru meciurile de la Bucureşti lucrurile au devenit clare, vestea bună este că vor fi spectatori, posibil să se ajungă la 45% din capacitatea arenei, vestea proastă este că vor putea participa doar persoanele vaccinate. Premierul Florin Cîţu a declarat că UEFA a propus ca spectatorii care vor participa la meciurile din EURO 2020 să fie doar persoane vaccinate, propunere cu care a fost de acord: "Aceasta a fost propunerea pe care am primit-o de la UEFA pentru spectatorii care vor fi în stadion să fie doar persoane vaccinate. Aceasta este soluţia pe care ne-a trimis-o UEFA".

Săptămâna trecută, Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, anunţa că federaţia a propus ca la meciurile de la Campionatul European care vor avea loc pe Arena Naţională să fie prezenţi spectatori la 35 la sută din capacitatea totală pentru confruntările din grupe şi la 45 la sută pentru partida din optimi: "Protocolul nu mai permite utilizarea stadionului Arena Naţională în această perioadă. Nu se mai joacă pe Arena Naţională pentru că este un stadion care a trecut printr-un proces de modernizare. Noi ne-am dorit să putem să oferim un model de bune practici în ceea ce priveşte găzduirea Euro-2020 cu prezenta unui anumit număr de spectatori, fără să punem în pericol siguranţa şi sănătatea lor. Propunerea pe care noi am avansat-o nu a fost de 50 la sută, ci pentru meciurile din grupe să putem să creştem de la 25 la sută la 35 la sută, iar pentru meciul din optimi să putem să creştem la 45 la sută. Wembley îşi doreşte să găzduiască semifinalele şi finala cu cel puţin 50 la sută din capacitatea stadionului. Am putea să garantăm siguranţa şi sănătatea tuturor spectatorilor, cu capacitatea mărită dorită de noi".

Nu peste tot autorităţile au fost dispuse să recurgă la concesii de dragul spectacolului fotbalistic, iar UEFA a reacţionat prompt. Sevilla înlocuieşte Bilbao ca gazdă a meciurilor din Spania de la Campionatul European, iar partidele care erau programate la Dublin vor avea loc la Sankt Petersburg, a anunţat vicepreşedintele UEFA, Zbigniew Boniek. UEFA a precizat, într-un comunicat, că stadionul La Cartuja din Sevilla va găzdui cele patru meciuri care erau programate la Bilbao. La partide vor fi prezenţi spectatori, urmând ca stadionul să fie ocupat la 30 la sută din capacitate. Cele trei meciuri din grupa E care ar fi trebui să se dispute la Dublin vor avea loc la Sankt Petersburg, care găzduieşte deja trei partide din grupa B şi un sfert de finală. Însă partida din optimi care era programată la Dublin va avea loc pe Stadionul Wembley din Londra. Biletele pentru meciurile de la Bilbao şi Dublin vor fi anulate, iar cei care le-au cumpărat îşi vor primi banii înapoi.

Trecând la chestiuni mai vesele, imnul oficial al turneului final al Campionatului European, compus de DJ-ul olandez Martin Garrix, va fi lansat pe 14 mai. Imnul va avea un puternic accent irlandez, cu fragmente din compoziţii ale lui Bono şi The Egde de la U2. Martin Garrix, în vârstă de 24 de ani, şi-a intitulat piesa "We Are The People We've Been Waiting For" (Suntem oamenii pe care îi aşteptam, n.r.). DJ-ul olandez a devenit faimos în 2013 cu "Animals". Martin Garrix a colaborat mai ales cu Dua Lipa ("Scared To Be Lonely") şi Troye Sivan ("There For You"). Garrix a fost ales ca succesor al francezului David Guetta, care a compus imnul Euro-2016.

Turneul final al Campionatului European, amânat un an din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, va avea loc în perioada 11 iunie - 11 iulie, în unsprezece ţări, între care şi România. Bucureştiul va găzdui patru meciuri din EURO 2020. Programul meciurilor de pe Arena Naţională este următorul: Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - Macedonia de Nord; Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Macedonia de Nord; Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - Austria; Optime de finală, Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C.