Echipa naţională joacă astăzi un meci decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale EURO 2024. Situaţia în grupa noastră este suficient de încâlcită astfel încât orice să fie posibil. Pe acest fond, iubitorii fotbalului au redescoperit aritmetica şi fac calculele mai ceva ca în clasele primare. Adunări, scăderi, minuni, ghinioane, toate sunt mixate cu patimă astfel încât după semnul egal să scrie calificare.

Echipa noastră este într-o poziţie foarte bună şi trebuie să admitem că este destul de greu să rateze calificare. O victorie sau un egal cu Slovacia asigură automat calificarea. De asemenea, o victorie a Belgiei în faţa Ucrainei ne asigură calificare chiar dacă pierdem meciul de azi, pentru că în urma calculelor din celelalte grupe jucate până la închiderea ediţiei, în lupta locurilor 3 calificante, Croaţia stă mai slab la puncte decât echipa noastră, iar Ungaria ne poate depăşi doar dacă pierdem cu 0-5.

Planetele sunt destul de bine aliniate, aşa că motive de optimism sunt cât cuprinde. Evident că una este să te clasezi pe locul 1 în grupă şi să prinzi un adversar mai slab şi alta să termini pe 3 şi să evoluezi cu o echipă foarte puternică.

Acest lucru este ştiut şi de jucători şi sunt montaţi să reuşească să prindă un culoar favorabil. Denis Drăguş a declarat că naţionala României joacă meciul cu Slovacia cu gândul la victorie şi la primul loc în grupa E:

"Familia a fost alături de noi de la început, a fost important că am putut sta o după-amiază alături de ei, ne-au încărcat, suntem mai mult decât pregătiţi pentru meciul de miercuri. Cred că toată Europa a fost uimită de suporterii români. Ne-am recuperat bine, toată lumea şi-a făcut treaba bine, am dat totul şi pe aspectul ăsta şi suntem pregătiţi pentru Slovacia, Mergem să câştigăm, să luăm locul 1 în grupă, cu gândul ăsta plecăm, şi să facem lumea din nou fericită. După ce am văzut şi simţit la acest Euro, aş renunţa şi la mai mulţi ani din carieră ca să joc un sfert de finală la 6 iulie, când e ziua mea. Suntem gata să dăm şi ultima picătură pe teren, pentru România".

Edward Iordănescu a transmis la rândul său un mesaj de mulţumire fanilor pe care îi doreşte aproape şi la ultimul meci din grupă: "Când imnul României răsună din zeci de mii de piepturi pe un stadion de la EURO, într-o ţară străină, pe finalul unui meci în care suntem conduşi, înseamnă că sacrificiul şi lupta jucătorilor din teren nu sunt doar apreciate de suporterii români, ci au unit într-o forţă copleşitoare toată munca noastră şi afecţiunea românilor de pretutindeni. După atmosfera incredibilă de la Munchen, a venit lecţia de susţinere şi afecţiune de la Koln. Cele mai emoţionante momente pentru mine ca antrenor până azi. Vă sunt recunoscător şi vă mulţumesc în nume personal, dar şi în numele întregului staff şi al vestiarului echipei naţionale, în numele tuturor băieţilor noştri!

Aşa cum am promis, echipa asta dă totul. Până la capăt. Indiferent de zi şi de adversar, noi suntem români, suntem mândri de asta şi luptăm până la capăt!

Uneori iese perfect, alteori nu. Dar când ieşim de pe teren fără vreo urmă de îndoială că am dat totul pentru România şi pentru români, avem toate şansele ca în meciul următor să schimbăm lucrurile pe tabelă!Ne vom reface fizic atât de repede cât se poate, am strâns deja rândurile şi vom fi din nou pregătiţi, cu tot sufletul şi tot ce avem mai bun fiecare, să vă facem mândri iar! Capătul nu e aici, vă asigur. Iar noi, împreună, luptăm până la capăt".

România a câştigat cu Ucraina, scor 3-0, a pierdut cu Belgia, 0-2, şi va juca astăzi, de la ora 19.00, cu Slovacia.