Începe EURO 2024, avem pe cine susţine!

EURO 2024 ne bate la uşă şi politicos ar fi să-i deschidem. Mâine, balul începe cu un dans (Germania - Scoţia) în care e posibil să lipsească fantezia, dar suntem siguri că nu se va face rabat de la efort. Cel mai important lucru este că la acest turneul final suntem prezenţi şi noi prin reprezentanţii noştri. Optimiştii visează la semifinale pentru tricolori, pesimiştii sunt mai îngânduraţi ca niciodată. Iubitori de echilibru, vă sfătuim să faceţi o medie optimism-pesimism în ceea ce priveşte aşteptările, astfel încât să nu suferiţi şocuri prea mari după primele meciuri.

Aşa cum v-a obişnuit, Ziarul BURSA a pregătit şi de această dată un loc special de unde să vă culegeţi informaţiile esenţiale, dar şi ceva în plus. Turneul se anunţă a fi unul foarte puternic, unul în care marii favoriţi (Italia, Germania, Franţa, Spania, Anglia, Portugalia) simt ameninţarea echipelor aflate în revenire (Olanda, Belgia), dar şi dorinţa de afirmare a formaţiilor care vin din plan secund (Ucraina, Turcia).

Tricolorii nu au arătat prea bine în cele două partide amicale disputate în această lună, dar să sperăm că şi de această dată socoteala de acasă nu va arăta la fel cu aceea din târg, dar cu polii negativ-pozitiv schimbaţi. Cum la orice început de drum trebuie să ne concentrăm pe chestiunile pozitive, un lucru este cert - această echipă tricoloră stă foarte bine la ambiţie şi coeziune. Selecţionerul Edward Iordănescu trebuie să insiste în continuare pe aceste calităţi şi este posibil să apară şi rezultatele. Echipa este iubită de suporteri, 5000 de oameni prezenţi la un antrenament înseamnă ceva, iar asta poate reprezenta un mare ajutor moral. Aşa cum am spus din start, important este să existe un echilibru, atât pentru jucători, cât şi pentru suporteri, care să nu treacă de la o extremă la alta brusc, în funcţie de un rezultat sau altul. Avem posibilitatea să ne bucurăm de fotbal şi ar fi păcat să ratăm acest lucru.

• Obiectiv - trecerea de grupe

Obiectivul tricolorilor este unul foarte clar: ieşirea din grupe. Radu Drăguşin, cel mai bine cotat tricolor, a declarat în cantonamentul echipei naţionale de fotbal a României din Wurzburg (Germania), că el şi colegii săi încep Campionatul European cu gândul de a trece de faza grupelor, obiectiv realizabil în opinia sa: "Începem cu gândul că vrem să ieşim din grupă, ăsta este obiectivul nostru. Şi cred că e un obiectiv pe care îl putem atinge, pentru că noi am fost întotdeauna «underdog» (nu sunt printre favoriţi). Lumea nu a crezut că noi putem face acest lucru, calificarea, iar faptul că am reuşit trebuie să ne dea multă încredere. Trebuie să avem încredere că putem face un european bun. Felul în care ne apărăm la Tottenham este diferit de modul în care ne apărăm la naţională. Dar cu cât te mulezi mai bine pe cerinţele antrenorului cu atât devii un jucător mai bun". Fotbalistul a spus şi care va fi abordarea pe termen scurt: "În perioada următoare vom studia foarte bine Ucraina şi vom face un plan pentru a câştiga meciul. Statistic vorbind, primele două meciuri din grupă sunt foarte închise. Echipele nu riscă, sunt foarte aşezate. Însă în această grupă fiecare meci te poate califica sau te poate scoate. Noi trebuie să fim echilibraţi. Nu trebuie nici să ne aruncăm, însă nici să avem o abordare foarte moale". Radu Drăguşin a menţionat că îşi doreşte ca suporterii să vină în număr cât mai mare la meciurile echipei naţionale: "Suntem bucuroşi să ne aflăm aici şi că mulţi suporteri au venit să ne vadă la antrenament. Şi sperăm să avem un număr mare de fani la fiecare meci pe care îl vom disputa aici. Poate suporterii nu îşi dau seama cât de importanţi sunt ei în momentele dificile... dar un «Hai, România» strigat de tot stadionul îţi dă o energie incredibilă. Este foarte mult entuziasm aici pentru noi... din momentul în care am aterizat am văzut cum am fost primiţi şi câţi români au venit aici pentru noi. Este un sentiment de mândrie să ne aflăm aici pentru că este un lucru pentru care am muncit şi pe care ni l-am dorit (...) Starea de spirit de la finalul campaniei de calificare nu s-a schimbat nici măcar după aceste două meciuri test. Şi ne dorim ca această stare să o menţinem pe tot parcursul perioadei de aici. În mijlocul grupului este o atmosferă excelentă, iar eu spun că aceste două amicale ne-au dat multe răspunsuri, pentru că am fost foarte sinceri cu noi. Eu consider că suntem pregătiţi să înfruntăm acest European". România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

• Statisticile nu ne sunt favorabile

Chiar dacă nu joacă pe teren, statisticiile sunt foarte importante. Jucătorii din naţionala României au o valoare pe piaţa transferurilor de 91 de milioane de euro, cea mai mică valoare dintre echipele participante la Euro-2024. Albania are un lot mai valoros ca România, cotat la 139 de milioane de euro, iar adversara României din grupa E, Slovacia, are un lot de 161 de milioane de euro. Belgia are un lot de 669 de milioane de euro, iar jucătorii Ucrainei sunt cotaţi la 534 milioane de euro. Lider în clasamentul valorii loturilor este Anglia, (1,69 miliarde de euro) urmată de Franţa (1,41 miliarde de euro) şi Portugalia (1,22 miliarde de euro). Potrivit Observatorului European al Fotbalului (CIES), în ceea ce priveşte vârsta medie a jucătorilor din lot, România este pe locul 15, cu 27,4 ani. Cea mai în vârstă echipă este Scoţia, cu 28,8 ani, iar cea mai tânără Cehia, cu 25,8 ani. Media de înălţime a naţionalei României este 1,84 metri, fiind pe locul 16, la egalitate cu Elveţia şi Turcia. Echipa cu cei mai înalti jucători este Serbia (1.86 metri), iar cea cu media de înălţime cea mai mică este Spania (1,81 metri). În ceea ce priveşte numărul de jucători din naţională care evoluează în alte campionate, Danemarca şi Albania au doar fotbalişti din străinătate. România are 73 la sută în lot fotbalişti din alte campionate şi este pe locul 14. Naţionala cu cei mai puţin jucători proveniţi din alte campionate este Anglia, doar 8 la sută.

În baza acestor calcule, Germania, Spania, Franţa şi Anglia sunt favorite să ajungă în semifinale la Euro-2024. Conform calculelor totale, România este cotată pe locul 21, fiind urmată de Ungaria, Albania şi Georgia.