La fiecare Cupă Mondială apare câte o echipă despre care specialiştii spun că este prezentă doar pentru decor. Uneori au dreptate. Alteori, fotbalul îşi bate joc de specialişti. Africa de Sud a ales a doua variantă.

După un debut modest, o înfrângere previzibilă în faţa Mexicului, şi un egal norocos cu Cehia, sud-africanii au făcut ceea ce puţini anticipau: s-au calificat în şaisprezecimile de finală. Pentru prima dată în istoria lor la un turneu final mondial.

Golul lui Maseko din minutul 63 al partidei cu Coreea de Sud a valorat mai mult decât o simplă victorie. A valorat un loc în istorie şi dovada că, uneori, perseverenţa poate compensa lipsa de strălucire.

Coreea de Sud a plecat de pe teren cu o surpriză neplăcută şi cu speranţa că locul trei va fi suficient. Paradoxal, asiaticii au lăsat o impresie fotbalistică mult mai bună pe parcursul grupei. Au combinat frumos, au alergat mult şi au arătat idei. Numai că fotbalul nu acordă puncte pentru estetică. Dacă ar fi făcut-o, Brazilia ar avea probabil zece trofee mondiale.

În cealaltă partidă, Mexicul şi-a confirmat statutul de şef al grupei. Victoria cu 3-0 în faţa Cehiei a venit firesc, fără dramatism şi fără emoţii. Chavez, Quinones şi Fidalgo au închis o grupă pe care mexicanii au traversat-o precum un tren expres: trei meciuri, trei victorii, nouă puncte.

De altfel, Mexicul pare una dintre echipele care şi-au înţeles cel mai bine limitele şi calităţile. Nu încearcă să fie Brazilia, nu visează să fie Spania şi nici nu se comportă ca Argentina. Joacă simplu, direct şi eficient. Uneori aceasta este cea mai sănătoasă formă de ambiţie.

La polul opus, Cehia părăseşte competiţia fără regrete majore din partea spectatorilor neutri. A rămas fidelă unui fotbal bazat pe faze fixe, aruncări lungi şi multă suferinţă vizuală pentru cei aflaţi în faţa televizoarelor. Un singur punct în trei meciuri pare un bilanţ corect.

Astfel, grupa A produce una dintre surprizele frumoase ale acestui Mondial.

Mexicul merge mai departe cu maximum de puncte. Africa de Sud merge mai departe cu maximum de bucurie.

Iar Coreea de Sud aşteaptă verdictul matematicii, acea disciplină care la Cupele Mondiale poate fi mai crudă decât orice adversar.