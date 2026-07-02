Statele Unite au învins Bosnia-Herţegovina cu 2-0 şi s-au calificat în optimi, după un meci în care au fost obligate să joace aproape o jumătate de oră în inferioritate numerică. În copilăria cinematografiei, în filmele americane, eroul rămânea adesea singur împotriva tuturor şi, evident, câştiga. La San Francisco scenariul a fost ceva mai realist, dar finalul a rămas hollywoodian.

Americanii au început în forţă şi au părut hotărâţi să rezolve rapid problema calificării. Balogun şi Pulisic au creat panică în defensiva bosniacă încă din primul sfert de oră. Balogun a şi înscris în minutul 31, dar VAR-ul, devenit personaj principal la acest Mondial, a ridicat din nou steagul invizibil al ofsaidului. Golul a fost anulat, însă atacantul nu şi-a pierdut răbdarea. Chiar înainte de pauză a primit mingea în careu şi a trimis-o elegant pe lângă bară pentru 1-0. Putea dubla avantajul în prelungirile primei reprize, dar bara a ţinut Bosnia în viaţă.

După pauză, meciul şi-a schimbat complet direcţia. Acelaşi Balogun, până atunci omul providenţial al americanilor, a devenit personajul negativ al serii. Intrarea dură asupra lui Muharemovic i-a adus iniţial doar emoţii, apoi cartonaşul roşu, după intervenţia VAR. Din minutul 64, SUA a rămas în zece oameni şi părea că urmează o jumătate de oră de suferinţă.

Bosniacii au încercat să profite de superioritatea numerică, au împins jocul spre poarta adversă, dar au confundat adesea posesia cu pericolul. Americanii s-au apărat disciplinat, iar când adversarul a început să creadă în egalare, au lovit decisiv. În minutul 82, Tillman a executat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri şi a închis definitiv meciul.

SUA merge mai departe fără să impresioneze artistic, dar cu o eficienţă pe care europenii o cunosc foarte bine din economie, tehnologie şi, iată, uneori şi din fotbal. Bosnia pleacă acasă cu senzaţia că a primit o invitaţie la o petrecere care s-a încheiat pentru ei exact când începuseră să se simtă bine.

Pentru americani urmează Belgia, examenul adevărului. Momentan au demonstrat că pot câştiga şi când rămân fără un soldat. Împotriva „Dracilor Roşii” vor trebui să arate că pot învinge şi o armată imprevizibilă.