Croaţia trebuie să gestioneze mai bine presiunea şi să-şi intensifice concentrarea dacă speră să aibă un succes remarcabil la Cupa Mondială, a declarat antrenorul Zlatko Dalic după ce echipa sa a obţinut o victorie cu Panama, scor 1-0.

Croaţia, care a fost pe podium la ultimele două Cupe Mondiale, rămâne în cursa pentru 16-imile de finală.

"Sincer, nu mă aşteptam să fie un meci atât de dificil, a spus Dalic.

"Nu am reacţionat cel mai bine şi poate că s-ar putea datora presiunii, pentru că aveam nevoie să obţinem aceste trei puncte pentru a trece în faza a doua. Sincer, nu sunt foarte fericit de joc, mai ales, mai ales în prima repriză. Dar voi uita asta şi acum mă voi concentra pe ceea ce ne aşteaptă. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul şi să fim mult mai buni, mai ales în defensivă. Nu am fost la nivelul de calitate pe care ni l-am dorit împotriva Angliei şi astăzi le-am oferit celor din Panama o mulţime de oportunităţi", a continuat el.