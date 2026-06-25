Grupa B s-a încheiat fără mari surprize, dar nu şi fără poveşti. Elveţia şi Canada merg în şaisprezecimi, în timp ce Bosnia păstrează speranţe de calificare de pe locul trei. Qatarul pleacă acasă cu amintiri puţine şi regrete multe.

La Vancouver, Elveţia a învins Canada cu 2-1 într-un meci care avea mai degrabă miza clasamentului decât pe cea a spectacolului. Vargas a lovit imediat după pauză, Manzambi a dublat avantajul în minutul 57, iar Jonathan David a redus diferenţa pentru canadieni. Elveţienii au terminat grupa cu şapte puncte şi au confirmat ceea ce au arătat pe parcursul turneului: nu sunt cea mai spectaculoasă echipă, dar sunt una dintre cele mai organizate.

Canada pierde primul loc, însă nu şi zâmbetul. Prima victorie din istoria participărilor sale la Cupa Mondială şi calificarea în faza eliminatorie reprezintă un bilanţ excelent pentru o naţională aflată în plină ascensiune.

La Seattle, Bosnia a învins Qatarul cu 3-1, dar adevăratul spectacol s-a aflat în tribune. Pe impresionantul stadion de lângă apele Pacificului au fost prezenţi aproape 67.000 de spectatori, iar aproximativ 80% dintre ei au susţinut Bosnia. Veniseră din Sarajevo, din St. Louis, din Toronto, din Chicago şi din alte colţuri ale Americii de Nord. Diaspora bosniacă a transformat meciul într-un fel de partidă de acasă disputată la mii de kilometri de casă. Iar zecile de mii de suporteri au făcut un spectacol pe care fotbalul îl apreciază poate mai mult decât un dribling reuşit. Au cântat, au fluturat steaguri şi au demonstrat că o ţară poate fi mică pe hartă şi uriaşă în tribune.

Pe teren, Alajbegovic şi autogolul lui Abunada au construit avantajul bosniac, Al-Haydos a reaprins pentru scurt timp speranţele Qatarului, iar Mahmic a închis definitiv conturile. Pentru Edin Dzeko a fost meciul cu numărul 150 la echipa naţională, o cifră care spune aproape totul despre longevitatea unui atacant care a traversat mai multe generaţii de fotbal.

Bosnia a câştigat meciul şi, probabil, inimile spectatorilor neutri din Seattle.

Elveţia a câştigat grupa. Canada a câştigat respect.

Iar Qatarul a învăţat încă o dată că banii pot cumpăra multe lucruri în fotbal, dar nu şi tradiţia, nici pasiunea care umple o tribună cu zeci de mii de oameni veniţi să cânte pentru ţara lor.