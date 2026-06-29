Brazilia a învins Japonia cu 2-1, după un meci mult mai greu decât o arată scorul. Cum există oameni care preferă muzica interpretată şi chiar compusă de inteligenţa artificială celei create de oameni, tot aşa există şi admiratori ai Japoniei, în ciuda unor echipe mai... umane. Problema pentru Brazilia este că selecţionata de astăzi este foarte departe de povestea înaintaşilor săi. În jocul ei s-a strecurat o doză tot mai mare de artificial.
Japonezii au început prudent. În primele 25 de minute au ales să se apere şi să-şi studieze adversarul. După ce l-au scanat, au decis să-l testeze. La primul atac cu adevărat periculos au şi lovit: Sano a înscris în minutul 29 cu un şut splendid de la marginea careului.
Au urmat minute lungi în care mingea a aparţinut asiaticilor, iar Brazilia a intrat la vestiare clătinându-se serios. Probabil că în pauză a avut loc o şedinţă zdravănă. E greu să ţi-l imaginezi pe Carlo Ancelotti ridicând tonul, mai ales când pare ocupat permanent cu mestecatul celebrei sale gume, dar dacă a devenit unul dintre cei mai titraţi antrenori din istorie înseamnă că ştie şi să vorbească, nu doar să mestece.
Celor cărora le lipseşte Italia de la această Cupă Mondială, Brazilia lui Ancelotti le oferă o consolare neaşteptată: un fotbal minimalist, riguros şi eficient. Doar că, atunci când vezi tricoul galben, aştepţi samba, nu catenaccio cu accent brazilian.
Repriza secundă a început cu două ocazii importante pentru sud-americani, iar în minutul 56 Casemiro a restabilit egalitatea. Presiunea braziliană a crescut, iar odată cu ea şi nivelul jocului. Un minut mai târziu, Vinicius ne-a amintit pentru câteva secunde de fotbalul-spectacol: trei driblinguri în cascadă, apoi bară.
Japonia a absorbit însă foarte bine asaltul şi a împins partida spre un ritm care îi convenea. Totul părea să ducă spre prelungiri, până când a venit minutul 90+5. Martinelli a profitat de momentul potrivit şi a pus capăt suspansului.
Brazilia merge mai departe. A făcut-o cu maturitate şi eficienţă, dar fără farmecul care a transformat-o cândva în echipa iubită chiar şi de cei care nu erau brazilieni. Calificarea rămâne în palmares, însă o parte din simpatia acumulată în deceniile de fotbal-spectacol pare să se fi risipit pe drum.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 29.06.2026, 22:26)
Brazilia joacă un fotbal de anii '80. Au avut două faze mai răsărite în 90 de min. Aia de la gol și cea superbă a lui Vinicius când cu bara. Restul na-ti-o ție, da-mi-o mie. Golul 2 din prelungiri a fost un cadou făcut de un fundaș japonez.
Asta nu e maturitate, ci neputință. In halul în care arată, apărarea braziliana e varză prin spațiile pe care le lasă.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Anonim în data de 29.06.2026, 22:33)
Cum poți să dai gol când toată echipa e în careul de 16m
2. fără titlu
(mesaj trimis de Anonim în data de 29.06.2026, 22:31)
Comentariu nul...cum marchezi când toți jucătorii sunt adunați în careu..
Bravo Brazilia, cu Carlo Ancelotti au prima șansă la aur.
2.1. Mda (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Oarecare în data de 29.06.2026, 22:45)
Asta cum poți marca in careuri aglomerate ti-o arată Argentina, Franța etc.