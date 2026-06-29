Primul meci al fazelor eliminatorii nu va intra în galeria marilor spectacole ale fotbalului. Va rămâne însă în istoria Canadei. Victoria cu 1-0 în faţa Africii de Sud le aduce nord-americanilor prima calificare în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Cele două echipe s-au potrivit aproape perfect. Din păcate, nu prin rafinamentul tehnic. Au oferit multe dueluri, execuţii care păreau desprinse dintr-un meci de baraj pentru promovarea în Liga a II-a şi destule momente în care mingea părea principalul adversar al jucătorilor. Din când în când, au apărut şi faze care aminteau că ne aflăm totuşi la un Campionat Mondial.

Africa de Sud a început mai curajos, iar Mokoena a semnat prima ocazie importantă. Canada a răspuns prin Jonathan David şi Cornelius, însă adevăratul erou al primei reprize a fost portarul Ronwen Williams. În minutul 44 a urmat cea mai mare şansă a meciului: Buchanan a şutat din trei metri în portar, iar Bombito nu a reuşit nici el să împingă mingea în plasă. A fost genul de fază după care antrenorii îşi duc instinctiv mâinile la cap.

Partea secundă a continuat în aceeaşi notă. Multă luptă, puţină inspiraţie. Oluwaseyi a scăpat singur cu portarul şi a ratat, Promise David a tras pe lângă poartă, iar prelungirile păreau inevitabile.

Numai că fotbalul are obiceiul să răsplătească echipa care insistă până la ultima fază. În minutul 90+2, Eustaquio a profitat de o respingere greşită şi a şutat precis de la marginea careului. Un gol care a schimbat istoria fotbalului canadian.

Africa de Sud a plătit scump o singură eroare. Timp de aproape 90 de minute s-a apărat organizat şi a lăsat impresia că ştie exact ce are de făcut. Dar la nivelul acesta, o clipă de neatenţie poate încheia un turneu.

Canada nu a impresionat prin joc, însă în fazele eliminatorii frumuseţea este un lux. Contează doar cine merge mai departe. Iar canadienii au făcut-o cu ambiţie, răbdare şi un gol venit exact când adversarul începuse să creadă că prelungirile sunt inevitabile.

Există meciuri pe care le revezi pentru spectacol. Acesta nu este unul dintre ele. Dar pentru fotbalul canadian va rămâne unul dintre cele mai importante din istoria sa.