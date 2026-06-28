Au fost grupe în care s-au făcut calcule până la ultima secundă. În grupa L, lucrurile s-au aşezat aproape firesc. Anglia termină pe primul loc, Croaţia pe al doilea, iar Ghana îşi prelungeşte aventura mondială de pe poziţia a treia. Panama pleacă acasă fără niciun punct şi fără argumente că ar fi meritat mai mult.

Englezii au învins Panama cu 2-0 într-un meci pe care l-au controlat fără să lase impresia că apasă permanent acceleraţia. Când a considerat că este momentul, Anglia a rezolvat totul în cinci minute. Bellingham a deschis scorul în minutul 62, iar Kane a închis definitiv discuţia cinci minute mai târziu.

Nu a fost o demonstraţie de forţă, ci una de maturitate. Echipa lui Tuchel începe să arate că ştie să câştige şi atunci când nu produce spectacol. La un turneu final, această calitate valorează uneori mai mult decât o victorie cu multe artificii.

În cealaltă partidă, Croaţia şi Ghana au jucat pentru calificare, iar miza s-a simţit în fiecare duel. Sucic a deschis scorul pentru croaţi, Luckasen a reaprins speranţele africanilor cu egalarea din minutul 73, însă experienţa balcanică şi-a spus ultimul cuvânt. Vla¹ić a înscris în minutul 83 şi a trimis Croaţia în fazele eliminatorii.

Paradoxal, înfrângerea nu a însemnat sfârşitul pentru Ghana. Cele patru puncte acumulate au fost suficiente pentru ca africanii să se strecoare printre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.

Este una dintre echipele care au arătat că fotbalul ofensiv şi organizarea pot merge împreună. A ţinut Anglia la 0-0, a învins Panama şi a luptat până aproape de final cu o Croaţie plină de experienţă. Uneori, Mondialul îi răsplăteşte şi pe cei care nu termină primii.

Grupa L oferă astfel o concluzie simplă. Anglia confirmă statutul de favorită, Croaţia demonstrează încă o dată că ştie să gestioneze meciurile decisive, iar Ghana dovedeşte că, în fotbalul modern, locul al treilea nu mai este o condamnare, ci poate fi începutul unei poveşti frumoase.