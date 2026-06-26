FIFA a anunţat, joi seară, că recordul de goluri marcate la Cupa Mondială a fost doborât când Auston Trusty a deschis scorul pentru Statele Unite împotriva Turciei. Recordul anterior era de 172 de goluri. Aceasta este prima dată când turneul a fost organizat cu 48 de echipe.

Golul de deschidere al lui Auston Trusty pentru Statele Unite împotriva Turciei, joi seară, în al treilea şi ultimul meci al fazei grupelor, a fost al 173-lea gol de la începutul turneului, pe 11 iunie. Acesta este un nou record: recordul anterior de 172 de goluri era deţinut de ediţia din 2022, urmat de 1998 şi 2014 (171). De atunci, în acelaşi meci Turcia-SUA au fost marcate încă patru goluri, totalul ajungând la 177.

Surpriza este relativă într-o Cupă Mondială care anul acesta s-a extins de la 32 la 48 de echipe şi de la 64 la 104 meciuri. Recordul era sortit să fie doborât. De exemplu, în 2022, au fost 64 de meciuri pe parcursul întregii competiţii. Anul acesta, în Mexic, Statele Unite şi Canada, sunt 72 de meciuri numai în faza grupelor.

Dincolo de asta, golurile s-au multiplicat. În 60 de meciuri, au fost marcate 177 de goluri, o medie de 2,93 goluri pe meci. În 2022, această medie a fost de 2,68.

„Depăşirea recordului anterior de 172 de goluri stabilit în Qatar subliniază spectacolul şi calitatea ofensivă care au făcut deja Cupa Mondială din 2026 atât de memorabilă”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pe Instagram.