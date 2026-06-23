Probabil că niciun iubitor al fotbalului din România nu s-a gândit vreodată că se va trezi dis-de-dimineaţă, înainte de ora 6, ca să urmărească un Iordania - Algeria (scor 1-2). Graţie Cupei Mondiale, s-a întâmplat şi asta. Mondialul are acest talent: te face să bei cafeaua privind meciuri pe care acum douăzeci de ani nici nu le-ai fi căutat în teletext.

Iordania a fost surpriza plăcută a începutului de meci, iar acest lucru s-a văzut şi pe tabelă. Nizar a marcat în minutul 36, la capătul unei faze în care un coechipier reuşise performanţa rară de a da pe lângă minge de la unsprezece metri. A fost genul de eroare care pregăteşte reuşita. Un eşec fertil, dacă vreţi.

Algeria a avut ocazii, a dominat şi a încercat să impună logica valorii. Numai că, pe măsură ce timpul trecea, jocul devenea tot mai precipitat. La un moment dat părea că întreaga echipă participă la un concurs de înotat în nisip. Multă agitaţie, mult efort, puţină eficienţă.

Iordanienii, aflaţi la primul lor Mondial, nu păreau impresionaţi de numele adversarului. Jucau simplu, organizat şi cu acel entuziasm pe care doar debutanţii îl au. Pentru câteva zeci de minute, visul lor a fost perfect legitim.

Totul s-a schimbat însă în minutul 69. Benbouali a egalat, iar Algeria şi-a adus aminte că este favorită. Deodată, pasele au început să aibă sens, iar panica s-a transformat în răbdare. În minutul 82, Gouiri a înscris golul victoriei şi a readus speranţa într-o ţară care nu concepe fotbalul fără ambiţii mari.

Algeria mai speră. Iordania este eliminată. Dar ca Uzbekistan sau Capul Verde, iordanienii au avut parte de propria lor istorie: primul Mondial, primul gol, primele emoţii şi, mai ales, primele dimineţi în care nişte români somnoroşi au băut cafeaua uitându-se la ei.

Nu este puţin lucru.

Fotbalul mondial s-a mărit, iar odată cu el s-au modificat şi orele la care ne culcăm şi ne trezim. Iar dacă la şase dimineaţa poţi trăi emoţii la un Iordania - Algeria, atunci înseamnă că Mondialul încă mai are puterea de a surprinde. Chiar şi înainte de micul dejun.